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Кабмин обсудил сохранение ежемесячного пособия по уходу за ребенком при полной занятости
В правительстве обсудили сохранение ежемесячного пособия по уходу за ребенком при полной занятости
Родители, находясь в декретном отпуске, смогут возобновить профессиональную деятельность после появления ребенка, сохранив помощь от государства, соответствующие поправки в законодательство обсудили в правительстве.
Сейчас родители получают ежемесячное пособие пока ребенку не исполнится 1,5 года. Право на него имеют мамы и папы, которые до этого момента не выходят на работу, трудятся на полставки или на дому.
По поручению президента подготовлены изменения в законодательство, которые позволят сохранить выплаты и при полной занятости родителей. Они начнут действовать со следующего года, говорится в Telegram-канале правительства.
«У граждан при желании появится возможность скорее возобновить профессиональную деятельность после появления ребенка, не теряя поддержки государства», – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.
Пособие будет выплачиваться и в случае, если родитель на время отпуска устроится на работу в другую компанию, не лишаясь места у основного работодателя.