Кабмин обсудил сохранение ежемесячного пособия по уходу за ребенком при полной занятости

В правительстве обсудили сохранение ежемесячного пособия по уходу за ребенком при полной занятости

Сейчас родители получают ежемесячное пособие пока ребенку не исполнится 1,5 года. Право на него имеют мамы и папы, которые до этого момента не выходят на работу, трудятся на полставки или на дому.

По поручению президента подготовлены изменения в законодательство, которые позволят сохранить выплаты и при полной занятости родителей. Они начнут действовать со следующего года, говорится в Telegram-канале правительства.

«У граждан при желании появится возможность скорее возобновить профессиональную деятельность после появления ребенка, не теряя поддержки государства», – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Пособие будет выплачиваться и в случае, если родитель на время отпуска устроится на работу в другую компанию, не лишаясь места у основного работодателя.