Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.6 комментариев
Президент Палестины запланировал телефонный разговор с Путиным
Посол Палестины Нофаль сообщил, что Аббас планирует поговорить с Путиным по телефону
Президент Палестины Махмуд Аббас запланировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.
Дипломат уточнил, что разговор состоится скоро. Других деталей он не уточнил, передает ТАСС.
В Кремле заявляли ранее, что Россия придерживается сбалансированного подхода в отношении палестино-израильского конфликта и сохраняет равную дистанцию к двум сторонам.
Накануне президент России Владимир Путин выразил сожаление в связи с обострением конфликта в Израиле, назвав происходящее примером провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Российский лидер призвал решить вопрос с формированием суверенного палестинского государства. Также президент России заявлял, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению.