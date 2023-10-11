Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.7 комментариев
Илон Маск счел неизбежной гражданскую войну в Европе.
Американский бизнесмен Илон Маск предрек Европе неизбежную гражданскую войну
Современная миграционная политика Евросоюза делают гражданскую войну в Европе неизбежной, заявил американский предприниматель Илон Маск.
На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он отреагировал на критику со стороны британского политического обозревателя Константина Кисина европейских стран, которые «демонизируют» политиков, выступающих против открытия границ для людей с «иными ценностями», передает РИА «Новости».
Американский бизнесмен считает, что тенденции миграционной политики в Европе таковы, что могут привести к гражданской войне в Европе.
Ранее Польша заблокировала решение о расселении мигрантов в Европе.
До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что «Брюссель юридически изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им миграционный пакт».