Приложение для борьбы с беспилотниками установили более 150 тыс. россиян

Так, приложение Народного фронта на свои телефоны скачали чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев, российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков, депутат Госдумы, народный артист России Дмитрий Певцов, сербский доброволец Деян Берич. Они обратились к россиянам с просьбой установить приложение на свои мобильные устройства и таким образом сделать вклад в защиту неба своих регионов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Боксер Денис Лебедев поделился с Народным фронтом историей о том, как увидел беспилотник в небе над трассой М4 «Дон», возвращаясь из Воронежа. Он сразу позвонил по телефону экстренных служб, но объяснять свое местоположение было затруднительно. После этого случая Денис Лебедев скачал приложение на свое устройство, ведь «Радар.НФ» позволяет безошибочно определить место, где находится пользователь, и быстро отправить координаты специалистам.

Простоту использования приложения «Радар.НФ» отмечают и студенты, скачавшие его. По их словам, одно из главных преимуществ программы – возможность сфотографировать объект, зависающий в воздухе, что облегчит работу экстренным службам.

Член Центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина родом из граничащей с Украиной Брянской области. Она рассказала, как увидела беспилотник прямо над крышей своей дачи, обратилась в экстренные службы и помогла им ликвидировать БПЛА.

Так, в конце августа с помощью приложения «Радар.НФ» было сбито два беспилотника в небе над Брянской областью, еще два посредством программы удалось сбить 28 сентября в Курской области. Благодаря информации, оперативно поступившей от пользователей приложения, удалось устранить угрозу и избежать жертв.

Приложение «Радар.НФ» позволяет людям отправлять в компетентные органы сообщения о замеченных беспилотниках и прочих подозрительных объектах. Приложение «Радар.НФ» доступно для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадках GooglePlay и RuStore.