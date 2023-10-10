Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.0 комментариев
Мадуро: США и ЕС закрывают глаза на продажу Украиной оружия на черном рынке
Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал США и ЕС за то, что они закрывают глаза на продажу Украиной оружия на черном рынке, следует из слов главы государства.
По его словам, правительство США и правительства Европы, которые потратили миллиарды долларов и евро на оружие и военные технологии, затыкают уши, закрывают глаза, когда все это оружие, которое они отправили на Украину, оказывается на черном рынке, передает РИА «Новости».
Мадуро добавил, что на Украине, начиная с Зеленского, все договариваются о продаже оружия любого типа, и это оружие циркулирует повсюду. «Это еще одно безумие, в которое НАТО вмешало Украину», – добавил Мадуро.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предположила, что Киев мог передать палестинскому движению ХАМАС оружие удара по Израилю.