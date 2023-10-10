На Западе рассказали об искусных операциях РЭБ России на Украине

Минобороны раскрыло секретную стратегию США об оружии массового поражения

Минобороны: США разрабатывают секретную стратегию противодействия оружию массового поражения

Tекст: Ольга Никитина

Кириллов сообщил, что, по замыслу разработчиков стратегии, основными направлениями деятельности американского военного ведомства являются обеспечение защиты территории от внешней агрессии с применением оружия массового поражения, а также безоговорочное сдерживание потенциальных противников от его использования против США и их союзников. Кроме того, США нацелены на создание специально подготовленных подразделений, способных вести боевые действия и побеждать в условиях РХБ-заражения, передает ТАСС слова Кириллова.

США отказываются работать над протоколом проверки в рамках Конвенции о биологическом и токсинном оружии и при этом создают административные и технические структуры, которые будет возможно задействовать для проведения исследований двойного назначения, включая наступательные действия, рассказал генерал-лейтенант.

В открытой части стратегии, которая была опубликована в сентябре и выдержки из которой привел Кириллов, Пентагон приводит следующую оценку: Россия, Китай, Иран и КНДР рассматривают оружие массового поражения в качестве средства ограничения возможностей США в ходе войн и конфликтов. Так, Россия в стратегии охарактеризована как источник «острой угрозы» для безопасности США в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Китай, согласно документу, определен как «нарастающий вызов», а КНДР и Иран определены в качестве постоянных угроз, сообщил генерал.

Кроме того, Кириллов рассказал, что Пентагон предлагает собирать в отдельном хранилище с ограниченным доступом научные труды «двойного назначения» и «подчищать» научные труды, которые интересны американской разведке. Речь об этом, по его словам, идет в документе о создании библиотеки закрытых публикаций по химической и биологической защите, который подготовлен сотрудником Агентства по сокращению военной угрозы Минобороны США (ДИТРА) Морганом Миньярдом.

По словам начальника войск РХБЗ, в качестве примеров исследований, которые будут заноситься в базу данных, приведены эксперименты по повышению летальности вируса оспы мышей и определение генетической последовательности, кодирующей новый тип токсина ботулизма.

Такое цензурирование публикаций, подчеркнул Кириллов, свидетельствует о желании Вашингтона избежать публичной огласки результатов, которые идут вразрез с международными обязательствами США в области химического и биологического оружия.

Генерал отметил также, что российские усилия, направленные на обнародование незаконной военно-биологической деятельности Соединенных Штатов, вынуждает их переносить исследования двойного назначения в страны Африки. При этом в районах расположения американских биообъектов в Африке ухудшилась ситуация с заболеваемостью, констатировал Кириллов.

Госдеп США, по его словам, задействует свыше 20 подрядчиков для сокрытия заказчиков и целей исследований в рамках биологических программ на территории других стран.

Представитель Минобороны сообщил, что Россия предлагает возобновить переговоры по разработке юридически обязывающего протокола к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) с эффективным механизмом проверки.

В сентябре в Минобороны России заявляли, что США и Украина выдают военно-биологические исследования за сотрудничество в мирных целях.