Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Китай после начала СВО не экспортировал на Украину беспилотники
Таможня: Китай после начала СВО не экспортировал на Украину беспилотники
Китай после начала специальной военной операции не осуществлял поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украине, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) Китая.
Согласно онлайн-системе ведомства, с марта по декабрь 2022 года китайские компании не поставили украинской стороне ни одного беспилотника, а за январь-август 2023 года из Китая на Украину было вывезено всего пять БПЛА, передает РИА «Новости». В то же время, как свидетельствует статистика китайской таможни, перед СВО, в январе-феврале 2022 года, Украина закупила у Китая порядка 530 БПЛА на 904 тыс. долларов.
До этого Китай совсем не продавал беспилотники украинским покупателям. По данным ГТУ, объем китайско-украинской торговли в январе-августе уменьшился на 19,5% в годовом исчислении и составил примерно 4,86 млрд. долларов. За восемь месяцев экспорт из Китая на Украину сократился на 34%, до 1,67 млрд. долларов.
Напомним, в субботу The New York Times сообщила, что китайские производители беспилотников резко уменьшили поставки дронов и их комплектующих на Украину из-за новых правил экспорта.