Кремль осудил атаку беспилотников на Иран

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30 января, понедельник | Последнее обновление — 14:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили более 170 украинских военных
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У поварихи Мамы кухня, на крыше газовый баллон большой. Начался обстрел. Мама и говорит: «Пчела, дорогой, давай снимем баллон, а то еще попадет, взорвемся». Он дверь открывает в соседнюю комнату, а там целый КамАЗ противотанковых мин выгружен. «Не бойся, – говорит Пчела, – если попадет, мы даже не заметим».
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Торговаться с Эрдоганом Москве можно и нужно только после выборов, сделав ставку на действующего турецкого президента хотя бы по той причине, что все альтернативные сценарии – кратно хуже.
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Россия – это отдельная цивилизация, стоящая на границе циничного Запада и лукавого Востока, на границе Леса и Степи. Именно наше пограничное положение позволило нам впитать в себя от Запада и Востока то, что нам нужно, отторгнув нам несвойственное.
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На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Кремль осудил атаку беспилотников на Иран
Песков: В России анализируют информацию об атаках на Иран
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Россия осуждает атаку беспилотников на Иран, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что российские службы анализируют информацию об атаке беспилотников на склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфагане, где в ночь на воскресенье прогремел взрыв, передает ТАСС.
Можно только осудить подобные действия, которые направлены против суверенного государства, добавил представитель Кремля.
Напомним, в ночь на воскресенье в иранском городе Исфагане произошел мощный взрыв. В Минобороны ИРИ заявили о неудачной атаке на один из центров ведомства с использованием беспилотников. В результате атаки никто не пострадал, был нанесен незначительный материальный ущерб. В атаке беспилотников, по данным СМИ, участвовали США. При этом израильские СМИ называют атаку «феноменально успешной».
Газета ВЗГЛЯД писала, как США провоцируют войну против важного партнера России.
СМИ: Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране
Авиация США участвовала в атаке беспилотников на объект минобороны Ирана в городе Исфахан, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Источники утверждают, что целью атаки был склад с баллистическими ракетами. Также он отметил, что «Ирану были переданы послания, что не будут позволены объекты по производству баллистических ракет», передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.
В Конгрессе США испугались за будущее доллара
Член Палаты представителей США Грин не исключила утраты долларом статуса мировой валюты
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Россия доказывает, что ей не нужен доллар, который в результате может утратить статус мировой валюты, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Грин заявила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что два года назад были «времена мира во всем мире», а сейчас возникла угроза мировой войны.
По ее словам, «опосредованная война» между Россией и США на Украине «выгодна Китаю», она «истощает военные ресурсы» США, «вызывает инфляцию, наносит вред мировой торговле». Грин выразила уверенность, что «американцы это не поддерживают», передает ТАСС.
Она опасается, что доллар лишится статуса мировой валюты из-за высокомерия США и «борьбы за спасение демократии» на Украине, хотя Украина не входит в НАТО. Как заявила Грин, «Россия, находящаяся под жесткими санкциями, доказывает миру, что ей не нужен американский доллар», как и «дружба» с США для «торговли и процветания».
По мнению Грин, из-за событий на Украине создается «новая ось», наблюдается «подъем Китая», которому США «открыли дверь ради эгоистичной корпоративной выгоды».
«Мы глупцы. Теперь у КНР самые быстрорастущие ВС в мировой истории, а мы тем временем бьем себя в грудь, стоя на пороге третьей мировой войны с Россией», – заявила она.
Грин заявила: «Америка, Россия и Украина <...> обречены, если мы все не обратим внимание на самих себя и не исправимся». Она призвала Вашингтон положить конец конфликту на Украине и не тратить средства на помощь Киеву. Грин осудила «одержимость победой над Россией любыми средствами», указав, что у властей США есть «долг перед собственным народом, границей и страной».
Напомним, Грин назвала предателями коллег-республиканцев из-за поддержки ими нового транша Украине.
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МИД указал главного выгодоприобретателя в украинском кризисе
Рябков назвал США главным выгодоприобретателем в украинском кризисе
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США являются главным дирижером и выгодоприобретателем в украинском кризисе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков отметил, что Украина сейчас выполняет для США в том числе и функцию испытательного полигона для ВПК, на котором проходят проверку «различные системы вооружений и способы их применения, включая современные, весьма дальнобойные». Как указали в МИДе, вооружения «испытывается на предмет сопротивляемости российскому оружию».
По словам Рябкова, США, добиваясь от других стран передачи Украине военной техники, отправляют ее «на утилизацию», а сами хотят навязать Европе многомиллиардные контракты на закупку уже американской продукции. Рябков считает, что эта «циничная игра плохо закончится для тех, кто в нее сейчас самозабвенно играет», передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что плата за поставки тяжелых танков Украине станет бременем для европейских налогоплательщиков, а Соединенные Штаты при этом останутся «с хорошими барышами». Военный эксперт Александр Бартош указал, что США таким образом захватывают оружейный рынок Европы.
МИД Ирана вызвал посла Украины в связи с высказываниями Подоляка
Украинского посла вызвали в МИД Ирана в связи с высказываниями Подоляка
МИД Ирана вызвал в понедельник посла Украины в Исламской Республике в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который фактически признал участие Киева в нападении на объект Минобороны ИРИ в Исфахане.
Об этом со ссылкой на агентство «Тасним» передает ТАСС.
Напомним, Подоляк призвал уничтожить места производства оружия в Иране из-за «сотрудничества с Москвой».
При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Украина может столкнуться с юридическими и политическими последствиями после слов Подоляка.
WSJ: Израиль стоит за атакой БПЛА на военный завод в Иране
Удар по военному заводу Министерства обороны Ирана в городе Исфахане с помощью беспилотников нанес Израиль, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и других осведомленных лиц.
Издание утверждает, что Израиль нанес скрытную атаку по оборонному объекту Ирана на фоне того, как США и Израиль ищут новые возможности для сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что авиация США участвовала в атаке беспилотников на объект Минобороны Ирана в городе Исфахане.
Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахана произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров Минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.
Эксперты объяснили желание США заполучить титановые месторождения Украины
Эксперты: Запад признался в еще одном способе грабежа Украины
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Титановые месторождения представляют большой интерес для США, поскольку обладают высокой востребованностью в промышленности. Однако сводить все причины конфликта исключительно к титану неправильно. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее зарубежные СМИ сообщили, что в случае победы Украины США и другие страны Запада получат новые источники добычи титана.
«Титан является очень важным металлом в авиационно-космической отрасли, да и в промышленности в целом. Именно титан решает проблему необходимой высокой прочности и при этом легкости различных элементов для строительства, например, гражданских судов», – рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
«Нельзя сказать, что Украина – житница титана, его месторождения есть и у нас в Сибири, а также в Африке и Южной Америке. Да, есть и на Украине, в частности в Запорожской, Житомирской, Днепропетровской областях. Там вообще очень широко развиты различные полиметаллы, налажена добыча и переработка», – отметил он.
«Специфика добычи титана заключается в том, что в мире нет таких мест с плотными залежами этого металла. И если в руде присутствует порядка 7–15% титана, то ее уже имеет смысл добывать и перерабатывать в промышленных масштабах. Однако этот процесс очень сложный, трудоемкий», – полагает собеседник.
«В мире этого металла не хватает. Чтобы получить чистый титан, который можно добавлять в сплавы, его необходимо обогатить. Для это требуется два технологических порядка. В результате из общих объемов добычи руды годной остается лишь ее малая часть. Все это делает титан еще ценнее», – рассуждает эксперт.
«Полагаю, что добыча на территории Украины сейчас ограничена до предела, а может, даже остановлена и законсервирована. Все-таки в этих районах и близко к ним идут боевые действия. Это, кстати, указывает на одну из множества причин нынешнего конфликта и заинтересованности Запада в нем», – акцентировал Попов.
«На территории Украины в целом большие и развитые районы по добыче природных ресурсов, угля, металлов и радиоактивных элементов для атомной энергетики, поэтому существует большой интерес Запада в установлении контроля над ними. Однако, если говорить о причинах конфликта, то нужно рассматривать все в комплексе, в том числе политические аспекты», – добавил он.
В то же время авиаэксперт Роман Гусаров отметил, что «ильменит – руда для производства титана – очень широко добывается в Африке, в Южной Америке». «Кроме того, Boeing, например, более трети всего необходимого титана покупал в России в виде готовых изделий для своих самолетов», – рассказал собеседник.
«Цепочка была следующей: добытое в Африке сырье везли по морю на Украину на горно-обогатительные предприятия, далее его обогащали, а затем отправляли к нам на Урал, где выплавлялся собственно титан и производились изделия для самолетов», – добавил он.
«Украина была задействована в цепочке поставок, но говорить о том, что именно из-за титана развернулся весь конфликт, на мой взгляд неправильно», – отметил Гусаров.
В свою очередь политолог и экономист Иван Лизан напомнил, что «титановые месторождения на Украине были разработаны еще в советское время». «Добытый на Украине металл последние 30 лет ввозился в Россию, свои же собственные месторождения мы почти не развивали. Сейчас эта ситуация меняется в лучшую сторону, правительство стало уделять большое внимание развитию собственных месторождений», – полагает собеседник.
«У нас единственный производитель титана «ВСМПО-АВИСМА», у которого страны Запада закупали титан. В силу нынешних обстоятельств они не закупают у нас металл, поэтому вопрос с сырьем и готовыми изделиями стоит достаточно остро. В этой связи, конечно, Штаты могут быть заинтересованы в установлении контроля над украинскими месторождениями, чтобы закрыть свои потребности», – отметил он.
«Но это только одна из причин. У Запада есть немало других причин в провоцировании конфликта на Украине. Кроме того, там есть залежи урана и других ресурсов, которые Штаты с удовольствием награбят. Но это не решающий фактор», – уверен Лизан.
«Кроме того, Штаты в теории могут наладить добычу титана на Украине, его переработку в Европе и хорошо на этом зарабатывать. Полагаю, нам стоит выразить благодарность западным СМИ за то, что они рассказали об этом моменте. Теперь мы еще больше знаем о том, как американцы будут грабить Украину», – заключил он.
В случае «победы» Украины США и другие страны Запада получат новый канал добычи титана – прочного металла, активно использующегося в военной промышленности. Об этом пишет издание Newsweek, указывая на то, что захват месторождений Россией приведет к существенному росту влияния Москвы.
Для США титан является одним из 35 полезных ископаемых, жизненно необходимых для поддержания экономики и безопасности страны. Между тем около 90% всей руды поступают в Штаты из-за рубежа.
При этом Украина входит в число семи стран мира, поставляющих титановую губку – исходник для производства металла. Отмечается, что доступ к данному ресурсу поможет Западу отказаться от поставок со стороны России, введя под санкции новые направления экспорта Москвы.
В марте американская компания Boeing сообщила о приостановке покупки титана из России и закрытии технических отделов в стране. Генеральный директор «ВСМПО-АВИСМА» Дмитрий Осипов рассказал, что корпорация займется переориентацией сбыта на другие рынки.
Напомним, компания является самым крупным производителем титана в мире. Гигант производит более 90% российского титана и экспортирует его в более чем 50 стран.
В октябре стало известно, что за три квартала 2022 года чистый убыток Boeing увеличился в 78 раз – до 4,3 млрд долларов. Выручка компании сократилась при этом всего на 1,8% – до 47 млрд долларов. Причиной падения показателей эксперты называют разрыв экономического сотрудничества фирмы с Россией.
Напомним, что российские разработчики создали технологию переработки руд для получения диоксида титана, она должна заменить применяющиеся в российской промышленности зарубежные технологии.
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Медик из США пострадал при взрыве во время утилизации вещей погибших военных ВСУ
Марочко: Медик из США пострадал при взрыве во время утилизации вещей погибших военных ВСУ
Медицинский работник из США оказался ранен при детонации боекомплекта в ходе утилизации вещей погибших военнослужащих ВСУ, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко уточнил, что детонация произошла в одном из медицинских учреждений на оккупированной части ДНР, когда сжигали личные вещи умерших, передает РИА «Новости».
Кроме того, по данным Марочко, технический работник медучреждения получил смертельное ранение.
23 января сообщалось, что украинские войска на Донецком направлении пополнились наемниками из США и Британии.
В США сделали прогноз о ситуации на Украине после поставки танков
Подполковник армии США Дэвис: Обстановка на Украине не изменится после отправки западных танков
Реальная обстановка на поле боя на Украине не изменится, когда ВСУ получат западные танки, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.
По словам Дэвиса, то, что «работает в видеоиграх и на бумаге», нужно еще заставить функционировать на земле. История с поставкой Украине западных танков является огромной информационной операцией, не имеющей ничего общего с успехами на поле боя, приводит его слова РИА «Новости».
«Просто наличие танков НАТО не означает успеха на поле боя», – сказал Дэвис в интервью Breitbart.
Действия американских властей только обостряют ситуацию, провоцируют столкновение между Россией и НАТО, которое может обернуться ядерной войной, предупредил подполковник.
Он подчеркнул, что власти США подталкивают Россию к войне: предоставляют разведданные, боеприпасы, системы вооружения и ремонтные средства – только на спусковой крючок пока не нажали.
Дэвис добавил, что у США «нет плана» относительно конфликта на Украине.
В Кремле ранее отмечали, что плата за поставки тяжелых танков Украине станет бременем для европейских налогоплательщиков, а Соединенные Штаты при этом останутся «с хорошими барышами».
В США Украину назвали «вторым Вьетнамом»
TAC: Украина стала для США вторым Вьетнамом с риском ядерного конфликта
Американский народ вводят в заблуждение относительно ситуации на Украине, американцы даже не подозревают, в какой «водоворот» их втягивает руководство, пишет The American Conservative (TAC).
По словам автора статьи TAC Рода Дреера, жители США невежественны, поскольку западные СМИ освещают только одну позицию в конфликте.
«Что скажут американцы, когда однажды проснутся и увидят, что их армия пересекла границу с Украиной и сражается с российскими солдатами?» – задается вопросом автор публикации. Он спросил также, готов ли американский народ к «обмену ядерными ударами с Россией ради расширения империи США до российских границ», передает РИА «Новости».
НАТО поставляет все больше оружия Киеву и таким образом уже частично втянут в войну с Россией, констатирует автор статьи.
Дреер отметил, что американцев пытаются убедить, что в их интересах «рискнуть ядерной войной с Россией из-за страны, находящейся за тысячи миль от США».
«Украина – это второй Вьетнам, но на этот раз с риском прямого военного конфликта с ядерной сверхдержавой», – заключил он.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что угроза новой мировой войны повысилась из-за готовящейся агрессии в отношении российской стороны.
Блинкен: США рассматривают все варианты, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие
Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу Al-Arabiya.
Он добавил, что в США по-прежнему считают дипломатию наиболее эффективным способом борьбы с иранской ядерной программой, передает РИА «Новости».
Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон «продолжает искать пути по пресечению вредоносной деятельности Ирана».
Ранее Блинкен заявил, что в ближайшей перспективе нет каких-либо возможностей заключить ядерную сделку с Ираном, который пытается внести в повестку переговоров сторонние вопросы.
Напомним, в Госдепе заявили, что Иран добивается прекращения расследования МАГАТЭ о происхождении частиц урана на незадекларированных ядерных объектах и «просит» США и ЕС «оказать давление на МАГАТЭ». «Чего мы делать не будем», – сказал чиновник.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возможность заключить ядерную сделку есть. При этом он подчеркнул, что предложение ЕС, направленное Ирану, является окончательным.
Германия и Франция захотели объявить КСИР террористической организацией
Financial Times сообщила о поддержке Германией и Францией идеи объявить КСИР террористической организацией
На встрече глав МИД стран Евросоюза Германия и Франция выступили за объявление иранского Корпуса стражей исламской революции террористической организацией, сообщили источники.
Ожидается, что в течение трех недель юридическая служба ЕС подготовит заключение о законности такого шага. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что это предложение поддерживают многие страны Евросоюза. При этом Париж хотел бы добиться признания террористами не всего КСИР, а ряда региональных подразделений, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Если ЕС объявит КСИР террористической организацией, возобновление «ядерной сделки» с Ираном, скорее всего, будет невозможным. Боррель заявил: «Если иранский режим настолько плох, то мы должны попытаться избежать попадания ядерной бомбы в руки такого режима». Он признался, что не может предложить «другого способа, кроме как заставить работать» план по «ядерной сделке».
Напомним, депутаты Европарламента большинством голосов одобрили резолюцию с призывом к руководству Евросоюза включить КСИР в список террористических организаций. МИД Ирана назвал это предложение «выстрелом Европы себе в ногу».
Азербайджан полностью приостановил работу посольства в Иране
Замглавы МИД Азербайджана Халафов сообщил о полной приостановке деятельности посольства в Иране
Дипломатическая деятельность посольства Азербайджана в Иране полностью приостановлена после нападения на дипмиссию, сообщил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.
Халафов сообщил, что в дипмиссии сейчас находятся пять человек, на которых лежит обязанность по охране самого здания, а также имущества. Подчеркивается, что люди, которые остались в посольстве, не будут заниматься дипломатической работой, передает РИА «Новости».
Замминистра заявил, что Азербайджан не раз указывал Ирану на угрозы в отношении посольства, требовал усилить меры безопасности. Однако, как заявил Халафов, нападение свидетельствует, что Иран проигнорировал эти требования, передает ТАСС.
Азербайджан собирается подключить международные механизмы для расследования нападения. Сообщается, что решение об эвакуации персонала посольства принимал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Халафов заявил, что решиться на подобные меры было нелегко, но у Азербайджана «нет ни надежд, ни доверия к иранской стороне в вопросе обеспечения безопасности».
Напомним, 27 января вооруженный человек проник на территорию посольства Азербайджана и устроил стрельбу, в ходе которой погиб начальник охраны дипучреждения.
Папа Римский призвал Израиль и Палестину к поиску мира
Папа Римский призвал стороны палестино-израильского конфликта к поиску мира
Стороны палестино-израильского конфликта должны прийти к миру на «Святой земле» после серии столкновений и нападений с жертвами, заявил папа Римский Франциск после традиционной воскресной проповеди.
«Я с глубокой болью воспринимаю новости из Святой земли, в особенности о гибели 10 палестинцев в результате антитеррористической операции Израиля в Палестине и о произошедшем под Иерусалимом вечером в пятницу, когда семеро израильских евреев были убиты палестинцем и трое тяжело ранены на выходе из синагоги», – сказал Франциск, передает РИА «Новости».
По его словам, спираль смерти, растущая ежедневно, препятствует проблескам доверия и мира между израильским и палестинским народами. С начала года, добавил он, десятки палестинцев погибли в столкновениях с армией Израиля.
«Я призываю оба правительства и международное сообщество незамедлительно найти пути, которые будут включать диалог и искренний поиск мира», – подчеркнул понтифик, обращаясь к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.
Накануне в МИД заявили, что Россия глубоко озабочена в связи с произошедшим терактом в Иерусалиме и призывает все стороны к максимальной сдержанности.
Ранее израильские СМИ сообщили, что теракт возле синагоги в районе Неве-Яаков устроил житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме по имени Фади Айяш. По последним данным, жертвами теракта стали семь человек, еще несколько получили ранения.
Лавров поговорил с коллегами из Израиля и Палестины
Глава МИД России Сергей Лавров в телефонных разговорах с израильским и палестинским коллегами призвал воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать деградацию обстановки.
«Состоялись телефонные разговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Государства Израиль Эли Коэном и министром иностранных дел и по делам соотечественников Государства Палестина Риядом Малики. Глава внешнеполитического ведомства России выразил своим коллегам соболезнования в связи с гибелью и ранениями мирных граждан в результате недавней эскалации напряженности», – говорится на сайте МИД России.
С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве серьезно обеспокоены новым витком насилия в зоне палестино-израильского конфликта, чреватого возобновлением полномасштабного вооруженного противостояния, которое может привести к новым жертвам и разрушениям.
Лавров призвал израильских и палестинских партнеров проявлять максимальную ответственность и воздерживаться от любых действий, способных спровоцировать дальнейшую деградацию обстановки.
Накануне в МИД заявили, что Россия глубоко озабочена в связи с произошедшим терактом в Иерусалиме и призывает все стороны к максимальной сдержанности.
Ранее израильские СМИ сообщили, что теракт возле синагоги в районе Неве-Яаков устроил житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме по имени Фади Айяш. По последним данным, жертвами теракта стали семь человек, еще несколько получили ранения.
Генсек НАТО заявил о «важности» «ядерного зонтика» США из-за России
Генсек НАТО Столтенберг: Американский «ядерный зонтик» играет важную роль на фоне действий России и Китая
Американские средства расширенного сдерживания «выполняют важную задачу» в интересах стран Североатлантического альянса на фоне действий России, Китая и КНДР, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг упомянул, что Россия «обладает и интенсивно вкладывается в мобилизацию ядерного оружия», а Китай «увеличивает число вооружений». Потому, отметил генсек НАТО, ядерному «сдерживанию отводится чрезвычайно важная задача», передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.
Мир, считает Столтенберг, будет подвержен большей опасности, если страны НАТО, такие как США и Франция, откажутся от ядерного оружия.
Кроме того, Столтенберг, выступая в Сеуле в Институте продвинутых исследований имени Чхве Чжон Хена, призвал Южную Корею нарастить военную помощь Украине. Он отметил, что некоторые союзники НАТО, которые ранее отказывались от экспорта оружия в страны, где идет конфликт, сейчас изменили эту политику. В качестве примера он привел Германию, Норвегию, а также еще не вступившую в альянс Швецию.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Соединенные Штаты и Южная Корея отрабатывают эффективный скоординированный ответ на возможное применение Северной Кореей ядерного оружия.
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