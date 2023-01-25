Сеть Decathlon решила продать бизнес в России

Сеть Decathlon решила продать свой бизнес в России

Одна из крупнейших в мире сетей спортивных товаров французская Decathlon выставила на продажу свой бизнес в России, приостановлены поставки на российский рынок, пишут СМИ.

В данный момент Decathlon начал поиск покупателя на активы сети магазинов, которые в России были закрыты в 2022 году. По информации источников, планируется продать весь бизнес, а также имеющуюся недвижимость, передает РБК.

Всего в России фактически остались 28 магазинов сети из 57 имеющихся в России. При этом отмечается, что точки закрыты на неопределенное время.

Из подсчетов консалтинговой компании CORE.XP следует, что Decathlon в России принадлежит около 135 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости, в основном гипермаркеты в количестве 20 зданий.

В России сеть Decathlon представляют юрлица «Октоблу» и «Блу Хаус». Выручка «Октоблу» за 2021 год составила 28,6 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей – чистая прибыль. Выручка «Блу Хаус» за 2021 год составила 948,6 млн рублей с чистой прибылью в 123,5 млн рублей.

Как оценивает гендиректор аналитической компании INFOLine Иван Федяков, сеть Decathlon в России может стоить 13-15 млрд рублей. Для совершения покупки бизнеса из недружественных стран юрлица должны получить разрешение специальной подкомиссии Минфина для недопущения вывода капитала из страны в связи с санкциями.

При этом аналитик не исключает, что одним из критериев, которыми подкомиссия может воспользоваться при принятии положительного решения, станет продажа актива со скидкой в размере 50% от стоимости после выставления независимой оценки.

Магазины Decathlon сообщили о приостановке работы в России в июне, после чего магазины работали только на возврат товаров.