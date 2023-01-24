«Новые люди» предложили упростить получение российского гражданства для ученых

В Госдуму внесен проект закона об упрощении получения гражданства для ученых, в таком порядке следует выдавать гражданство научным работникам, заключившим трудовой договор с российской научной или образовательной организацией на срок не менее года.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Максим Гулин и Олег Леонов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Иностранным ученым также предлагается автоматически предоставлять рабочую визу на срок не менее трех лет. Срок одобрения визы при этом не должен быть более пяти дней.

«За всеми научными достижениями стоят люди. Поэтому нужно не только растить своих молодых ученых, но и привлекать талантливых ученых из-за границы. «Утечка мозгов» должна идти в Россию», – заявила первый зампред комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

В апреле 2022 года администрация президента США запросила у Конгресса разрешение отменить требование о подтверждении трудоустройства для россиян с высоким уровнем образования, желающих получить рабочие визы в США. «Новые люди» предлагают ответные меры.

«Многие наши ученые уезжают из-за непонимания ситуации с мобилизацией. И сегодня нужно не только защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала, но и увеличить его. США планируют смягчить визовые ограничения, чтобы переманивать квалифицированных специалистов и ученых из России. Мы же должны ввести зеркальные меры», – сказала Горячева.

У России уже были достойные результаты по привлечению зарубежных ученых. Так, по данным Миноборнауки, на начало 2022 года в Россию приезжало в 2,5 раза больше ученых, чем выезжало из страны. Более половины зарубежных исследователей, приехавших в Россию за последние три года, прибыли из стран СНГ, Китая, Германии, Индии и США. В основном это ученые, занятые в области естественных и технических наук. Большинство из них моложе 30 лет. Все они могут помочь России в развитии производства и технологий.

«Наука говорит на международном языке, и нам сложно будет развиваться, полностью закрывшись от мира. Мы и не собираемся это делать. У нас есть много точек соприкосновения с другими странами», – подчеркнула Горячева.