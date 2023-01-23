В США заподозрили бывшего агента ФБР в работе на Дерипаску

В США бывшего сотрудника ФБР обвинили в отмывании денег и нарушении ограничительных экономических мер, он в период службы якобы выполнял поручения российского предпринимателя Олега Дерипаски, сообщил Минюст США.

Обвинения выдвинуты в адрес Чарльза Макгонигала, который расследовал связи бывшего президента США Дональда Трампа с Россией, и россиянина Сергея Шестакова. Они подозреваются в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, а также в сговоре с целью отмывания денег и отмывании денег. Шестаков также обвиняется в даче ложных показаний ФБР. Оба обвиняемых были арестованы в субботу вечером, суд над ними запланирован в понедельник, сообщает ТАСС.

Утверждается, что Макгонигал вел дела, связанные с имуществом в США российского предпринимателя Олега Дерипаски. Макгонигал и Шестаков якобы вступили в сговор, установили контакт с представителем Дерипаски и по его заказу начали расследование в отношении другого российского бизнесмена. За это, утверждается в обвинительном заключении, они якобы получали от Дерипаски деньги через подставные структуры.

Кроме того, в 2019 году они пытались добиться снятия санкций с Дерипаски.

В октябре 2021 года в домах, которые, как утверждали в ФБР, принадлежали родственникам Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне, прошли обыски. Тогда же, как следует из обвинительного заключения, были допрошены Макгонигал и Шестаков.

В 2021 году ФБР начало обыск в домах родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель россиянина сообщил, что «обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями». По данным американских СМИ, обвинения против Дерипаски в США не выдвигались.

Весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.