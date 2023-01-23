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23 января, понедельник | Последнее обновление — 22:02 | vz.ru
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Боррель: Германия не мешает другим странам поставлять танки Leopard на Украину
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Германия не препятствует другим государствам Евросоюза в плане поставок танков Leopard 2 на Украину, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции.
Он пояснил, что главы МИД стран ЕС обсуждали эту тему в Брюсселе, передает ТАСС.
Он также отметил, что их поставки могли бы быть оплачены за счет нового транша в 500 млн евро, который ЕС намерен выделить на оплату военной помощи Украине.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков танков не способны кардинально поменять ситуацию, поскольку ВСУ противостоят Вооруженные силы России.
В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила, что Германия не станет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину.
СМИ: Партия Шольца планирует пересмотреть свою политику по отношению к России
Входящая в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц, в новом позиционном документе призвала к пересмотру своей внешней политики, особенно по отношению к России, передает агентство DPA.
В документе говорится, что для партии пришло время пересмотреть собственную роль в мире и взять на себя больше ответственности за международный порядок, основанный на правилах, сообщает РИА «Новости».
Авторы отводят Германии ведущую роль в Европе. В отношении России подчеркивается, что Берлин слишком долго полагался исключительно на кооперативное будущее с Москвой.
Германии в будущем надо стать «сильным партнером НАТО», говорится в документе, а потому важно оснастить бундесвер таким образом, чтобы немецкая армия могла в любой момент выполнить поставленные перед ней задачи.
Документ будет обсуждаться 23 января в президиуме СДПГ, отмечается в материале.
Напомним, Шольц в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что окончание вооруженного конфликта на украинской территории возможно лишь в случае, если Россия проиграет.
Германский политик Вальдемар Гердт объяснял газете ВЗГЛЯД, почему провалились переговоры о поставках танков Киеву.
Западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.
Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2.
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В России оценили данные о планах ФРГ передать ВСУ «тренировочные» танки Leopard
Военный эксперт Михайлов: Шольц хочет, чтобы ВПК Германии страдал наравне с американским
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НАТО тянет участников альянса в экономическую и политическую яму, склоняя их к новым поставкам оружия и техники для ВСУ. Поэтому в бундесвере ищут какие-то компромиссные решения, которые нанесут наименьший удар по престижу ВПК Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Михайлов. Ранее стало известно, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2.
«Ситуация с поставками военной техники натовского образца Украине осложняется тем, что никто из производителей не хочет терять клиентскую базу на десятилетия вперед. После того, как ВС РФ пожгут западные танки, поставленные в ВСУ, в ближайшие 10-20 лет потенциальные покупатели из стран Ближнего Востока и Азии вряд ли станут их приобретать себе», – рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Но, учитывая давление других стран НАТО, Шольц пытается сделать, чтобы все страны альянса одинаково ввязались в эту историю и престиж их ВПК, включая американцев, страдал наравне с немецким. Кроме того, в условиях давления со всех сторон, бундесвер начинает склоняться к возможности передать 19 самых стареньких и неликвидных танков, которые сам использовал в качестве тренировочных», – отмечает собеседник.
«Однако, все прекрасно понимают, что 19 танков Leopard не изменят ситуацию на фронте протяженностью в 1200 километров. Такого количества хватит буквально на два-три дня военных действий, это максимум. За пять-шесть дней наши войска уничтожат целую роту британских танков Challenger. А что тогда будут делать европейцы? Собирать новый Рамштайн и вновь продавливать друг друга на новые поставки, при этом публично заявляя о коллективной решимости и единодушии?», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, на Западе, и в частности в Германии, существует очень большой «рассинхрон» между позициями политиков и общества. Западное общество, конечно, любит хайповать на какой-то популярной теме, но по прошествии нескольких месяцев устает от нее. Сказываются и внутренние проблемы в экономике и энергетике», – убежден эксперт.
«Поэтому власти сейчас пытаются, с одной стороны, объяснить своим гражданам, куда утекают деньги; а с другой стороны – они готовят общественное мнение к тому, что танки уже и так отправились на Украину, поэтому не все так страшно», – добавил он.
«Вместе с тем, европейские власти, поставляя оружие Киеву, продолжают надеяться на умеренную реакцию Москвы. Кроме того, они прекрасно понимают, что рано или поздно им придется восстанавливать отношения с Россией. В купе это дает нарастание протеста и в обществе, и в элитах, и даже в голове Шольца, который стал немножко упираться, когда партнеры по НАТО пытаются затащить его в глубокую экономическую и политическую яму» – заключил Михайлов.
Ранее западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.
Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2.
Американское издание Washington Post предлагает президенту США Джо Байдену передать хоть какое-то число американских танков Abrams Украине, чтобы подтолкнуть Берлин на передачу Leopard 2.
Напомним, стало известно, что Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста министра обороны Германии запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась для чего США и Польша склоняют Германию к передаче своих танков Leopard 2 Украине.
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В Германии стали популярны шутки о «полковнике ФСБ» Шольце
Немецкое издание Bild опубликовало статью о распространившихся в Telegram-каналах шутках, в которых канцлер Германии Олаф Шольц называется «полковником ФСБ» и «героем России» в связи с отказом поставлять танки Украине.
В одной из шуток, содержание которых приводит издание, говорится, что «полковник ФСБ» Олаф Шольц, в одиночку остановивший поставки десятков немецких танков Украине, якобы удостоен звания героя России посмертно, передает РИА «Новости».
В качестве еще одного примера журналист привел высказывание о том, что Германия эксплуатирует слабость США, одурачила Польшу, Финляндию и страны Балтии, что в шутку называется победой Шольца.
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин не будет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину. Между тем украинский президент Владимир Зеленский уже заявил, что поставки Киеву нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят.
В России оценили планы Берлина и Парижа объединить закупки газа
Эксперт Юшков: Берлин и Париж провоцируют рост дефицита газа в Европе
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Если Германия и Франция объединятся и создадут единого закупщика, то на рынке появится новый игрок. Ему придется наравне с другими компаниями бороться за очень ограниченные объемы газа на рынке. Это приведет к росту цен, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя планы Парижа и Берлина объединить закупки газа.
«Изначально идея о создании единого покупателя газа появилась на уровне всего Евросоюза. Планировалось, что компании внутри стран прекратят коммерческие контракты и будут закупать топливо от имени одного игрока», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Тогда все ресурсы, получаемые единым закупщиком, распределялись бы внутри Европы. Это позволило бы диктовать цены поставщикам, поскольку ликвидировался бы фактор внутриевропейской конкуренции за голубое топливо», – продолжил собеседник.
«Сейчас же Германия и Франция формально решили отделиться от ЕС. Я связываю это с тем, что внутри Евросоюза для принятия решений необходима единая позиция. А ряд стран могут блокировать вопросы, требуя урегулирования своих проблем, не связанных с газовой сферой», – предполагает эксперт.
«Вместе с тем мы пока не видим сообщений о том, что Париж и Берлин отменят действие коммерческих контрактов. Очевидно, что любое новое соглашение будет предполагать менее выгодные условия, чем прописаны в уже имеющихся документах. Таким образом, на рынок может выйти очередной игрок в виде закупщика», – рассуждает Юшков.
«И тогда единый покупатель от Франции и Германии будет наравне с другими конкурировать за ограниченные объемы газа. Это создаст еще больший дефицит. Если к этому добавить потенциального единого закупщика от ЕС (а такие планы обсуждаются), то цены на топливо будут взлетать еще выше», – отмечает он.
«Что касается диверсификации поставщиков, ЕС пытается сделать это уже около десятилетия. Они даже строили интерконнекторы – соединительные газопроводы, чтобы газ свободно перетекал. Но они стояли годами пустыми», – обратил внимание собеседник.
«Сейчас просто создан новый импульс диверсификации. И тут речь уже не об эффективности поставок, а об очередной попытке сократить зависимость от российского газа. Это уже исключительно политический вопрос», – заключил Юшков.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж и Берлин договорились совместно разработать общие механизмы закупок газа. Он уточнил, что инициативы в этой области последуют в феврале.
По словам Макрона, в течение многих месяцев страны Евросоюза сталкивались с последствиями украинского конфликта в области энергетики, что, по версии президента Франции, коснулось цен на газ и надежности энергоснабжения. Как считает Макрон, достигнутые договоренности позволят диверсифицировать поставки газа и укрепить энергетическое партнерство.
Французский лидер также сообщил, что проектируемый трубопровод для транспортировки водорода, который свяжет Португалию, Испанию и Францию, будет доведен до Германии. Макрон назвал Берлин партнером стратегии по развитию водородной инфраструктуры.
Вместе с тем агентство Bloomberg сообщило, что Германия пытается заменить российский газ норвежским и нидерландским, но этот подход недолговечен. По данным издания, Берлину предстоит решить новые проблемы, связанные с поставками СПГ. В Норвегии предполагают, что поставки в ФРГ будут стабильными в течение следующих четырех-пяти лет, но затем начнут уменьшаться по мере истощения запасов.
Кроме того, большую часть экспортированного Нидерландами топлива добыли на газовом месторождении в Гронингене, которое в ближайшем будущем могут закрыть из-за многочисленных землетрясений в провинции.
Ранее Макрон и Шольц анонсировали объединение закупок газа на европейском уровне. В совместной статье говорится, что Европа должна стать «еще более суверенной», ей нужны «геополитические возможности для формирования международного порядка». Они призвали увеличить поддержку вооруженных сил и военной промышленности, заявив, что это требуется «для сильной Европы завтрашнего дня».
Напомним, осенью СМИ указывали, что отношения Германии и Франции оказались под угрозой. В список претензий стран друг к другу вошли самые важные для Европы вопросы: российский газ, энергетический кризис, поставки вооружений Украине и инфляция.
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Германия пообещала не мешать Польше поставлять немецкие танки Украине
Глава МИД Германии Бербок: Берлин не будет препятствовать Варшаве поставлять немецкие танки Leopard Киеву
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать Варшаве, если Польша решит отправить на Украину немецкие танки Leopard.
Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если Польша поставит Украине танки Leopard 2 без одобрения Германии, Бербок в интервью французскому телеканалу LCI заявила, что этот вопрос якобы не был задан Берлину, однако, если бы Берлин спросили, то Германия не стала бы стоять на пути, передает ТАСС.
По словам Бербок, в Берлине приняли к сведению слова министра иностранных дел Украины о том, что танки нужны Киеву в интересах собственной защиты. Глава МИД Германии выразила понимание стремления Украины получить танки. Она сообщила, что Германия находится в процессе обсуждения этого вопроса с партнерами.
Ранее в Германии призвали власти ФРГ задуматься, насколько далеко они готовы зайти в поддержке Украины.
В Германии назвали сроки замещения газа из России
Стало известно о невозможности Германии заместить газ из России до 2026 года
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ФРГ сможет заместить российский газ, поступающий по трубопроводам, только к 2026 году, полагает немецкое министерство по делам экономики и защиты климата, сообщают СМИ со ссылкой на документ ведомства.
Стране необходим срок до 2026 года, чтобы создать условия для поставок 56 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Подобные объемы страна получала из России в 2021 году. К 2030 году Германия планирует импортировать 76,5 млрд кубометров газа.
Депутат Левой партии Кристиан Лей подчеркнул, что в ближайшие несколько лет мощностей по производству СПГ в мире будет недостаточно для удовлетворения растущего спроса. По его словам, «негласная стратегия» заключается в том, что Берлин продолжит платить «сумасшедшие деньги», а менее богатые страны останутся с пустыми руками.
Напомним, французский лидер Эммануэль Макрон объявлял, что Париж и Берлин пришли к соглашению по разработке совместных закупок газа.
Подобные решения приведут к росту цен на рынке, предположил эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Шольц разочаровал США ответом по поводу отправки танков Leopard Украине
NYT: Шольц разочаровал США своим ответом по поводу отправки танков Leopard Украине
Отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине отражается на военных планах Украины, пишет газета The New York Times.
Также из статьи следует, что американские официальные лица были разочарованы переговорами с правительством Германии на этой неделе, передает РИА «Новости».
Ранее Германия заявила, что отправит танки Leopard 2 Украине, если США отправят танки Abrams. США отказались, заявив, что невыгодно, так как танки расходуют много бензина.
Автор отмечает, хотя Германия не сказала «да» на отправку танков Leopard на этой неделе, она также не сказала «нет».
Позже даже участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине, не смогли принять никакого решения по поставкам танков Leopard 2.
СМИ: Позиция Шольца по поставкам Киеву танков привела к разногласиям в бундестаге
Zeit: Решение Шольца не поставлять танки Украине привело к разногласиям в бундестаге
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В руководстве Германии возникли споры относительно поставок боевых танков Leopard Украине, сообщили местные СМИ.
Немецкое Zeit пишет, что глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера ФРГ сделать «четкие» заявления касательно военной поддержки Украины, передает РИА «Новости».
«Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему», – заявила она.
Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених отреагировал на критику, высказанную Штрак-Циммерман в адрес канцлера, подчеркнув, что в вопросе поставок боевых машин немецкого производства необходимо руководствоваться здравомыслием.
При этом он отметил, что глава оборонного комитета бундестага «и ей подобные» подталкивают ФРГ к военному конфликту.
«Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут кричать о самолетах или войсках. Политика во время войны в Европе проводится не в стиле ритуалов возмущения или с учащенным дыханием, а с ясностью и здравомыслием», – уточнил Мютцених.
Ранее Германия заявила, что отправит танки Leopard 2, если США передадут танки Abrams Киеву. США отказались, отметив, что это невыгодно, так как танки расходуют много бензина.
Позже The New York Times сообщила, что отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине отражается на военных планах Киева.
Шольц во время обращения к французам вспомнил о Путине
Канцлер Германии Олаф Шольц во время обращения к французам по случаю 60-летия годовщины с момента подписания Францией и Германией Елисейского договора внезапно заговорил о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине, запись видеообращения опубликована в его Twitter.
Сперва Шольц говорил о европейском сотрудничестве, ценностях, которые Франция и Германия хотят сохранить, защитить и укрепить, а затем резко перешел к теме Украины. Он заявил, что «Владимир Путин не победит», а Украина продолжит получать поставки оружия и военной техники от Запада, передает РИА «Новости».
Ранее Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать Украине необходимую помощь так долго, как это потребуется.
Париж и Берлин призвали ЕС ответить США на Акт о снижении инфляции
Французский президент Макрон: Париж и Берлин предлагают Евросоюзу дать масштабный ответ на Акт о снижении инфляции в США
Париж и Берлин выработали план действий, который предусматривает быстрый и масштабный ответ ЕС на американский Акт о снижении инфляции (IRA), заявил французский президент Эммануэль Макрон после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Макрон сообщил, что Германия и Франция выработали общую линию, предусматривающую быстрый и масштабный европейский ответ на американский закон. Президент Франции призвал предусмотреть эффективные инструменты финансирования из государственных и частных источников, передает ТАСС.
Напомним, в декабре минувшего года Макрон призвал Европу срочно выработать сильный ответ на американский Акт о снижении инфляции (IRA). Ранее В Европарламенте призвали к жесткому курсу в отношении США из-за экономической политики Вашингтона.
Эксперт: Германию убедят поставить «Леопарды» Украине
Военный эксперт Козюлин: Союзники заставят Германию поставить «Леопарды» Украине
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Дискуссия о передаче Киеву немецких танков Leopard 2 приближается к тому, что союзники по НАТО все-таки продавят Германию и на разрешение реэкспорта из третьих стран, и на собственные поставки боевых машин. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать Польше в отправке танков Leopard 2 на Украину.
«При передаче любой военной техники получателю выдается «сертификат конечного пользователя». Соответственно, без согласия поставщика передать технику третьей стороне нельзя. У поляков сегодня как раз такая ситуация. Они не могу передать свои танки Leopard 2 без согласия Берлина. Причем это не просто слова, а юридические документы», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«Именно поэтому вся дискуссия о передаче этих танков упирается в ФРГ. Германия, в свою очередь, находясь под колоссальным давлением союзников по НАТО, пыталась перевести стрелки на США и склонить их к поставке своих танков Abrams», – отметил он.
«Но союзники по альянсу продолжают давить да Берлин, а немцам крайне сложно этому сопротивляться. Кроме того, для передачи танков ВСУ вопрос должен разрешиться формально – Польша должна получить документальное согласие. Могу предположить, что сейчас все к этому идет», – рассуждает эксперт.
«Запад в последнее время все больше снимает свои собственные ограничения на поставки техники и оружия Украине. Они передают Киеву все более мощное вооружение, провоцируя эскалацию конфликта. Хотя Штаты пока молчат по поводу поставок своих танков, но поскольку вопрос не теряет актуальности, они продолжают давить на Германию», – полагает собеседник.
«Что касается чисто технических вопросов поставок танков, логистики, ремонта и замены, то эти вопросы очень хорошо отлажены в НАТО. Тем более речь идет о передаче сравнительно небольшого количества техники. Об этом очень много разговоров, поэтому сам факт передачи становится для европейцев скорее делом принципа, чем попыткой изменить ситуацию на поле боя. Кроме того, я думаю, Leopard 2 поставят Украине сразу с комплектом запасных частей. Также эти танки довольно хорошо ремонтируются, их удобно собирать и разбирать», – объяснил Козюлин.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать Варшаве, если Польша решит отправить на Украину немецкие танки Leopard. В интервью французскому телеканалу LCI Бербок заявила, что этот вопрос якобы не был задан Берлину, однако, если бы Берлин спросили, то Германия не стала бы стоять на пути.
Кроме того, по словам Бербок, в Берлине приняли к сведению слова министра иностранных дел Украины о том, что танки нужны Киеву в интересах собственной защиты. Глава МИД Германии выразила понимание стремления Украины получить танки. Она сообщила, что Германия находится в процессе обсуждения этого вопроса с партнерами.
Как отмечает агентство Reuters, слова Бербок «похоже, идут дальше, чем комментарии канцлера Германии Олафа Шольца на саммите в Париже». Сообщается, что в воскресенье Шольц заявил о том, что все решения о поставках оружия Германией будут приниматься в координации с союзниками, включая Соединенные Штаты.
Накануне немецкое издание Süddeutsche Zeitung отметило, что решение Германии пока не передавать Киеву танки вызвало открытое непонимание и едва скрываемый гнев среди союзников ФРГ по НАТО, особенно бурной была реакция Соединенных Штатов.
Газета отмечает, что особенно резким тон в Вашингтоне был тогда, когда министр обороны США Ллойд Остин тщетно пытался в четверг в Берлине и в пятницу на базе Рамштайн в ФРГ получить согласие на поставку Украине танков Leopard 2. Речь, как пишет издание, идет не только о конкретном вкладе Германии в виде боевых танков из запасов Бундесвера, но, прежде всего, о разрешении на реэкспорт техники, которое Берлин должен предоставить другим странам.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности изменить ситуацию несколькими танками. Вместе с тем, он отметил, что поставка танков мотивирует ВСУ.
Накануне газета ВЗГЛЯД разбиралась в подоплеке планов ФРГ передать ВСУ самые старые и неликвидные танки Leopard 2. Также газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что нежелание Олафа Шольца передать немецкие танки Украины привело НАТО к расколу, а США – к злости на Берлин.
Ламбрехт запретила инвентаризацию танков Leopard перед увольнением
Бывшая министр обороны Германии Ламбрехт запретила инвентаризацию танков Leopard за неделю до ухода
Бывшая министр обороны Германии Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн, сообщил немецкий выпуск Business Insider.
Издание со ссылкой на несколько источников в министерстве пишет, что за неделю до своей отставки экс-министр обороны Кристина Ламбрехт поручила своим чиновникам не пересчитывать танки бундесвера Leopard 1 и Leopard 2, передает РИА «Новости».
Инсайдеры предположили, что министр таким образом пыталась отвести подозрения от Шольца в нежелании поставлять танки Украине, поскольку инвентаризация бундесвером боеспособных танков сочли бы как готовность их поставлять, а канцлеру пришлось бы оправдываться.
Напомним, в ходе встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии контактной группе не удалось принять решения по вопросу поставок танков Leopard.
Германия и Франция собрались объединить закупки газа
Французский президент Макрон: Париж и Берлин договорились разработать общие механизмы закупок газа
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Франция и Германия договорились совместно разработать общие механизмы закупок газа, сообщил французский президент Эммануэль Макрон после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Макрон сообщил, что Германия и Франция решили в ближайшие годы вместе работать над общими механизмами закупок газа в рамках общей платформы. Он уточнил, что инициативы в этой области последуют в феврале, передает ТАСС.
По словам Макрона, в течение многих месяцев страны Евросоюза сталкивались с последствиями украинского конфликта в области энергетики, что, по версии президента Франции, коснулось цен на газ и надежности энергоснабжения. Как считает Макрон, достигнутые договоренности позволят диверсифицировать поставки газа и укрепить энергетическое партнерство.
Французский лидер также сообщил, что проектируемый трубопровод для транспортировки водорода, который свяжет Португалию, Испанию и Францию, будет доведен до Германии. Макрон назвал Берлин партнером стратегии по развитию водородной инфраструктуры.
Ранее Макрон и Шольц анонсировали объединение закупок газа на европейском уровне.
Газета Corriere della Sera сообщила о попытках Италии решить вопрос о поставках ПВО Киеву
Италия может отправить Словакии системы ПВО Samp/T, чтобы та передала Украине зенитный ракетный комплекс Patriot, пишет газета Corriere della Sera.
По данным издания «на изучении находится операция»,в рамках которой словацкое правительство направит американский комплекс Patriot на территорию Германии обучит применения украинцев, а далее системы отправятся уже в саму страну, передает радио Sputnik со ссылкой на издание.
Напомним, ЗРК Patriot вошел в очередную партию военной помощи Украине, предоставленную Вашингтоном в конце прошлого года.
Ранее Нидерланды объявили о поставках двух систем ПВО Patriot Украине.
Франция и Германия решили отправить войска в Литву и Румынию на учения
Декларация по итогам заседания франко-германского Совета министров: Франция и Германия проведут в Литве и Румынии учения
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Армии Франции и Германии организуют в Литве и Румынии совместные учения, говорится в декларации, принятой двумя странами по итогам заседания франко-германского Совета министров в Париже.
В декларации говорится, что армии Франции и Германии организуют в Литве и Румынии совместные учения Франко-германской бригады. Переброску войск предполагается провести под предлогом «поддержки союзников» на востоке, укрепления «оборонных» возможностей Европы и европейской составляющей НАТО, передает ТАСС.
Париж и Берлин также договорились провести совместные франко-германские учения в Индо-Тихоокеанском регионе. Военные маневры Франция и Германия объяснили стремлением продемонстрировать поддержку международного порядка, основанного на международном праве в этой важной зоне мира.
В принятом двумя странами документе также говорится, что Франция и Германия обновят стратегию борьбы с террористической угрозой в зоне Сахеля. Кроме того, Париж и Берлин договорились работать над укреплением сотрудничества в космосе в интересах обороны и безопасности, а также в области кибербезопасности.
Напомним, в прошлую пятницу появились сведения о массовой переброске танков США в Польшу и Литву.
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