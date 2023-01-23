Тематикой вагона «Поезда Победы» стали военные трибуналы в Нюрнберге, Токио и Хабаровске

Тематикой нового вагона «Поезда Победы» стали военные трибуналы в Нюрнберге, Токио и Хабаровске

В передвижном музее «Поезд Победы», прибывшем на Белорусский вокзал Москвы, презентовали новый вагон о военных трибуналах над нацистами и их союзниками. Экспозиция представляет собой реконструкцию Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского судебных процессов.

«[Поезд Победы] дополнен вагоном, посвященным Нюрнбергскому и Токийскому процессам. Эта экспозиция сделана так же талантливо, с таким же вниманием к деталям, к исторической правде, как и экспозиция всего поезда. Хочется, чтобы все, кто не успел еще в поезде побывать, это сделали и ощутили весь подвиг советского народа», – сказал журналистам заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

В первой части выставки рассказывают о разработке японскими военными бактериологического оружия и жестоких экспериментах над людьми. Здесь размещены декорации интерьера лаборатории и фрагменты Хабаровского процесса. Вторая часть вагона - это реконструкция зала судебного процесса во Дворце юстиции Нюрнберга. Он представляет собой скульптурную инсталляцию просмотра подсудимыми документального фильма «Кинодокументы о зверствах немецко-фашистских захватчиков», который представила в качестве доказательства советская сторона, передает ТАСС.

«Последний год на разных площадках дискутируют о том, каким образом воспитывать патриотизм, хранить историческую память. Мы можем совершенствовать учебный процесс и будем это делать, но без таких «Поездов Победы», без выставок и музеев мы не сможем действительно сохранить память и по-настоящему рассказать о различных эпизодах Великой Отечественной войны, и о подвиге наших победителей», – отметила ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Экспозиция будет открыта на Белорусском вокзале в Москве до 27 января, после чего поезд отправится в Волгоградскую область и далее по другим регионам страны. Вход бесплатный, регистрация была открыта на сайте проекта, но все билеты уже разобраны. Для тех, кому не удастся попасть на поезд, на сайте поездпобеды.рф представлен 3D-тур.

Проект нового вагона реализовала команда творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат», при поддержке Минобрнауки РФ, ОАО «Российские железные дороги» и ВОД «Волонтеры Победы». Историко-просветительский проект «Поезд Победы» – первая в мире иммерсивная инсталляция о событиях 1941-1945 годов, размещенная в движущемся поезде.