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Российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области
Минобороны: Российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области огнем из самоходных гаубиц 2С3 «Акация»
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Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа успешно отработали по боевым позициям украинских военных в зоне проведения спецоперации в Запорожской области, сообщило Минобороны.
Подразделения Вооруженных сил России продолжают вести наступательные действия на запорожском направлении. Артиллеристы ЮВО, поддерживая действия мотострелковых и танковых подразделений, наносят интенсивные удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам техники украинских военных, доставляющим подкрепления, передает РИА «Новости».
При выполнении огневых задач расчетом по данным разведки военные обнаружили позицию, на которой находился опорный пункт противника. Точным огнем из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель уничтожили. Корректировка огня велась расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые ведут разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин в круглосуточном режиме.
Накануне в Минобороны сообщали, что ВС России в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.
В Крыму пригрозили США ответом чрезвычайной жесткости
Сенатор Ковитиди: Атака на Крым вынудит Россию пойти на самый жесткий военный ответ
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Пентагон подстрекает Украину к активным военным действиям в Крыму. Мы не раз говорили о том, что полуостров – неотъемлемая часть России. В случае атаки Запад рискует развязать крупномасштабную войну. Об этом газете ВЗГЛЯД заявила сенатор Ольга Ковитиди. Ранее в Пентагоне заявили о праве Киева «провести операцию» в Крыму.
«Официальные лица Запада давно потеряли инстинкт самосохранения. Их цель – заработать на этой войне. Они не думают о простых жителях собственных государств. Именно поэтому мы должны пытаться выйти на контакт с населением этих стран, объяснить им, что столь дерзкая политика Вашингтона или Брюсселя может привести мир к катастрофе», – считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«Позиция США по поводу того, что Украина может провести военную операцию в Крыму, дает Москве право на ответ чрезвычайной жесткости. Мы четко разъяснили нашу позицию: полуостров – часть Российской Федерации. Вопрос закрыт. Любые поползновения на территориальную и государственную принадлежность Крыма будут пресечены», – подчеркивает собеседник.
«Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх раскидывается очень громкими словами, не понимая, что за ними стоят жизни миллионов людей. Она, кажется, не осознает, к чему могут привести подобные призывы со стороны Вашингтона. Это печально и страшно, потому что глупость в очередной раз может создать историческую трагедию», – считает Ковитиди.
«Мы в России не хотим войны. Тем не менее США упорно пытаются ее приблизить, используя Украину в качестве тарана. Жители Крыма демократическим путем определили свое будущее – решили, в какой стране они хотят жить. Мы не можем подвести население полуострова», – акцентирует политик.
«Атака на Севастополь и Крым станет поводом для начала крупномасштабной войны, в которой могут пострадать в том числе и граждане многих европейских держав. Западным лидерам необходимо забыть про риторику «камикадзе» и прекратить подвигать Украину на столь необдуманные шаги», – резюмирует Ковитиди.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина вправе провести операцию в Крыму с целью возвращения контроля над полуостровом. При этом она подчеркнула, что США поддержат Киев в деле воссоединения страны любыми средствами.
Отвечая на вопрос о том, консультируется ли Украина Соединенными Штатами, Сингх сказала, что США не диктуют стране, как именно следует проводить операции. По ее словам, Киев самостоятельно принимает решения о проведении военных действий.
Напомним, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее назвал одобрение Штатами нанесения ударов Киевом по полуострову фактическим разрешением на проведение террористических актов на территории Российской Федерации.
Глава дипмиссии выразил уверенность, что, услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность, а риски эскалации конфликта только усилятся.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров.
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Пушилин заявил о скором окружении Артемовска российскими силами
Пушилин: Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами
Город Артемовск (Бахмут) в ДНР близок к оперативному окружению российскими силами, бои идут непосредственно в самом населенном пункте, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
Российские силы также продвигаются в окрестностях Соледара, там проходит серьезная зачистка. Пушилин отметил, что после взятия Клещеевки в Артемовске открываются новые горизонты, произошло кардинальное улучшение позиций, что дает возможность говорить о скором завершении окружения города, передает ТАСС.
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о взятии российскими силами Клещеевки под Артемовском. Военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев заявил, что установление российскими силами контроля над Клещеевкой имеет стратегическое значение для наступления на Артемовск.
Пушилин заявил о переброске подкреплений ВСУ в Марьинку
Украинская сторона продолжает переброску сил в район Марьинки в ДНР в попытке сдержать наступление, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
Бои в Марьинке ведутся за частный сектор, небольшие промышленные постройки, где ВСУ сдерживают освобождение и продвижение российских сил, заявил Пушилин, передает РИА «Новости».
Украинские военные перебрасывают туда резервы и пытаются доставить технику, чтобы задержать продвижение.
Марьинка располагается в пригороде Донецка, в километре от Петровского района города. Оттуда регулярно ведутся обстрелы столицы ДНР.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВСУ перебросили значительные военные силы с Запорожского направления к ДНР и ЛНР.
США признали «прогресс» российских войск под Артемовском и в Соледаре
Кирби признал достигнутый российскими войсками «прогресс» под Артемовском и в Соледаре
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности администрации США Джон Кирби признал «прогресс» российских войск под Артемовском (Бахмутом) и в Соледаре, но попытался преуменьшить его значение.
Кирби подтвердил, что российские силы «достигли постепенного прогресса в обоих этих районах». При этом США продолжают считать не только Артемовск, но и Соледар «спорными». По версии Вашингтона, «прогресс» российских войск якобы достигнут «экстраординарной ценой», а в случае «успеха» «стратегическая динамика на поле боя» не претерпит существенных изменений. Как заявил Кирби, «это не приведет к тому, что украинцы станут проигрывать», передает ТАСС.
Напомним, наступление на позиции вооруженных сил Украины в Соледаре завершилось разгромом ВСУ. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные в Соледаре потеряли тысячи человек. В частности, стало известно, что входившую в Херсон бригаду ВСУ почти полностью уничтожили в Соледаре. Тем временем немецкая разведка сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
Маск осудил готовность США поддержать украинские удары по Крыму
Маск выступил с осуждением готовности США поддержать удары вооруженных сил Украины по Крыму
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Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал позицию Вашингтона относительно возможных атак вооруженных сил Украины на Крым.
Маск заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что настроен «супер проукраински», но, по его мнению, «постоянная эскалация является очень рискованной», как для Украины, так и для всего мира.
Он прокомментировал статью New York Times, согласно которой американская администрация начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные силы для удара по территории Крыма. Как пишет издание, Вашингтон отказывался предоставлять Киеву вооружения для ударов по Крыму, но «сейчас эта линия начинает смягчаться», передает РИА «Новости».
Напомним, Пентагон заявил о праве Украины «провести операцию» в Крыму. При этом координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.
В Крыму решили национализировать принадлежащий Яценюку кинотеатр IMAX
Константинов: Принадлежащий Яценюку кинотеатр IMAX в Ялте национализируют
В ялтинском кинотеатре «Сатурн IMAX», который принадлежит бывшему вице-премьеру Украины Арсению Яценюку, будет введено внешнее управление, сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Он отметил, что кинотеатр планируется национализировать, будет введена временная администрация, передает ТАСС.
Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» Константинов уточнил, что кинотеатр принадлежит Яценюку. В эфире он добавил, что в Крыму находится много имущества, принадлежащего иностранным гражданам. При этом национализируется только то имущество, за счет которого финансируется киевский режим.
В ноябре Константинов заявил, что крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, в их числе судостроительный завод «Залив» и бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия».
В ДНР сообщили о взятии силами России Клещеевки под Артемовском
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении Клещеевки под Артемовском
Российские силы взяли Клещеевку под Артемовском (Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
В штабе уточнили, что населенный пункт по состоянию на 20 января освобожден, передает ТАСС.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что взятие Клещеевки является очередным тактическим успехом ВС России, российские силы на шаг ближе к разрушению линии обороны противника в ДНР.
СМИ: Желание Украины отвоевать Крым может привести к Третьей мировой войне
TAC: Желание Украины отвоевать Крым может привести к Третьей мировой войне
США вызывают сильное недовольство европейцев, поскольку все больше людей начинают понимать, что предполагаемые интересы Вашингтона в борьбе с Россией не совпадают с их интересами, сообщили местные СМИ.
The American Conservative пишет, что никто не ожидает, что Украина «сдастся русским». «Но, конечно же, мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этот конфликт. Вместо этого теперь Вашингтон думает о том, чтобы поддержать сумасшедшую идею Киева отвоевать Крым, где базируется российский Черноморский флот», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».
По мнению автора, такая политика некоторых западных чиновников может «подарить нам Третью мировую войну». Нужно их остановить, резюмировалось в материале.
Напомним, Пентагон заявил о праве Украины «провести операцию» в Крыму. При этом координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.
Американский телеканал показал танки ВСУ в жилой застройке Артемовска
Sky News: Вооруженные силы Украины прячут танки и бронетранспортеры в Артемовске в жилой застройке
Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают танки и бронетранспортеры в Артемовске (украинское название – Бахмут) в жилой застройке, сообщил корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси.
Американский телеканал показал кадры танков ВСУ в жилых дворах Артемовска, а репортер рассказал, что ряды советских танков и бронетранспортеров прячутся среди зданий. Корреспондент также отметил, что, по информации украинских военнослужащих, российские войска находятся на окраине Артемовска и в скором времени могут прорвать оборону города, передает ТАСС.
Напомним, в конце прошлой недели французские СМИ сообщили, что Вашингтон посоветовал Киеву вывести украинские войска из Артемовска, чтобы подготовить наступление на юге. Днем ранее в Совете национальной безопасности при администрации США признали «прогресс» российских войск под Артемовском (Бахмутом) и в Соледаре.
ВСУ обстреляли Стахановский машиностроительный завод из РСЗО
Экс-посол ЛНР в Москве Мирошник сообщил об украинском обстреле Стахановского машиностроительного завода
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Стаханову, огонь велся, предположительно, из РСЗО, сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Мирошник со ссылкой на местных жителей сообщил в Telegram о «пяти «тяжелых» прилетах в район Стахановского машзавода».
Позднее представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS, передает ТАСС.
Напомним, в начале спецоперации на Украине Москва потребовала от Киева признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Однако из-за позиции позиции украинских властей географические задачи СВО изменились. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вернулись в состав России по итогам референдумов.
Сбербанк установил банкоматы в Ялте, Симферополе и Севастополе
Сбербанк установил первые банкоматы на территории Крымского полуострова – в Ялте, Симферополе, Севастополе, а также в селе Оползневое, сообщили в пресс-службе компании.
Так, банкоматы установлены в Севастополе на площади Нахимова, д. 1, улице Пушкина, 10, в Ялте на улице Киевской д.6 и в селе Оползневое на улице Генерала Острякова, д. 9, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым.
Пушилин рассказал о попытке ВСУ уничтожить рудники в Соледаре
Врио главы ДНР Пушилин: Вооруженные силы Украины при отходе из Соледара пытались уничтожить соляные рудники
Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отходе из города Соледар пытались уничтожить соляные рудники.
Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины, отходя из Соледара, подрывали коммуникации в шахтах с целью уничтожить соляные рудники. Вместе с этим врио главы ДНР выразил уверенность, что все удастся восстановить и вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска вечером 12 января завершили освобождение города Соледара от подразделений ВСУ. По его словам, полный контроль над городом позволит отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, расположенном юго-западнее, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся там подразделения ВСУ.
В прошлый четверг врио главы ДНР Денис Пушилин временно включил освобожденный город Соледар в зону влияния и ответственности администрации города Шахтерска. Неделей ранее завершилось освобождение Соледара от украинских войск и иностранных наемников.
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено после временного закрытия
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после временного закрытия
Приостановленное в связи с проведением ремонтных работ движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновили, сообщили в Минтрансе России.
В Telegram-канале министерства говорится, что сегодня в 16:05 мск возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, передает ТАСС.
Во вторник в Министерстве транспорта России сообщили, что по Крымскому мосту вновь может двигаться автомобильный транспорт, ремонтные работы на объекте завершены.
Подрядчик сообщил о завершении монтажных работ в Соборной мечети Крыма
ООО «СпецСтройКрым»: Завершены основные строительно-монтажные работы в Соборной мечети Крыма
Подрядчик завершил строительно-монтажные работы в Соборной мечети Крыма, сообщил главный инженер генподрядной организации ООО «СпецСтройКрым» Сергей Литвиненко.
По его словам, основная часть строительно-монтажных работы в Соборной мечети Крыма завершена, подрядчики готовят документы для государственной экспертизы, так как в ходе реализации проект был скорректирован из-за сложностей с поставкой оборудования и материалов, передает РИА «Новости».
Литвиненко рассказал также, что в ходе строительства было установлено 220 чугунных секций ограждения, 150 мраморных колонн, уложено 600 кв. метров кровли, завершены работы по подводу сетей водоснабжения, в дминистративном и гостевом корпусах завершена отделка технического этажа и чердачного помещения.
По словам главного инженера, в настоящее время идет монтаж слаботочных систем в здании мечети и водопровода в ее подвальной части, а также работы по мощению соборной площади.
Напомним, в сентябре 2015 года Соборную мечеть (Джума-Джами) заложили в Симферополе, предварительная стоимость главного мусульманского культового объекта составляла 2 млрд рублей.
В рабочей группе по вопросам СВО пообещали решить вопрос о демобилизации студентов из новых регионов
Рабочая группа по вопросам СВО проработает механизм получения студентами из новых регионов документов о демобилизации, сейчас не все студенты могут получить соответствующие справки по ряду причин – в том числе, когда воинская часть переехала на линию фронта и добраться до нее невозможно.
Нужно сделать все, чтобы студенты вовремя получили подтверждение о том, что они являются участниками боевых действий, подчеркнул на встрече со студентами в Луганске замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, зампред Госдумы Шолбан Кара-оол, говорится на сайте партии «Единая Россия».
«Чтобы не забюрократизировать процесс получения положенных льгот, прописанных в законе. Обращения по этому поводу проработаем индивидуально», – отметил он.
Напомним, по распоряжению президента была создана парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
В ее состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Рабочая группа будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.
Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.