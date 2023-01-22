Подрядчик сообщил о завершении монтажных работ в Соборной мечети Крыма

ООО «СпецСтройКрым»: Завершены основные строительно-монтажные работы в Соборной мечети Крыма

Подрядчик завершил строительно-монтажные работы в Соборной мечети Крыма, сообщил главный инженер генподрядной организации ООО «СпецСтройКрым» Сергей Литвиненко.

По его словам, основная часть строительно-монтажных работы в Соборной мечети Крыма завершена, подрядчики готовят документы для государственной экспертизы, так как в ходе реализации проект был скорректирован из-за сложностей с поставкой оборудования и материалов, передает РИА «Новости».

Литвиненко рассказал также, что в ходе строительства было установлено 220 чугунных секций ограждения, 150 мраморных колонн, уложено 600 кв. метров кровли, завершены работы по подводу сетей водоснабжения, в дминистративном и гостевом корпусах завершена отделка технического этажа и чердачного помещения.

По словам главного инженера, в настоящее время идет монтаж слаботочных систем в здании мечети и водопровода в ее подвальной части, а также работы по мощению соборной площади.

Напомним, в сентябре 2015 года Соборную мечеть (Джума-Джами) заложили в Симферополе, предварительная стоимость главного мусульманского культового объекта составляла 2 млрд рублей.