Кабмин утвердил положение о госконтроле за иноагентами

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19 января, четверг | Последнее обновление — 21:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Власти США решили начать передачу конфискованных активов России Украине
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Если мы ставим себе задачу построения нового многополярного мира, если мы видим Индию и Иран своими стратегическими союзниками, а арабский и латиноамериканский миры – дружественными партнерами, то наши представления о Второй мировой должны будут войти в тесный контакт с представлениями, которыми живут эти страны.
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Объявить экономическую войну США, не закончив войну на Украине и не найдя общего языка с Россией – хотя бы на технико-экономическом уровне, – для Европы невозможно.
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Негативный пример соседей по континенту столь нагляден, столь контрастен, что способен выполнять мощную воспитательную роль внутри страны. Важно выстроить надежные барьеры. А они пусть догнивают.
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Кабмин утвердил положение о госконтроле за иноагентами
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Правительство России утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов.
Опубликован документ, из которого следует, что правительство России постановляет утвердить Положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов, передает РИА «Новости».
Уточняется, что задачами госконтроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований закона об иноагентах. Контроль будет осуществляться министерством юстиции России и его территориальными органами.
Контроль будет вестись путем контрольных мероприятий. Плановые проверки иноагентов должны проводиться не чаще одного раза в год.
Закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, был принят в июле прошлого года. Он обобщил все действовавшие на тот момент нормы законодательства об иноагентах и ввел ряд новых положений.
Захарова: Запад задела правда в словах Лаврова о «русском вопросе» и Гитлере
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США, Канада и Еврейский конгресс остро отреагировали на заявления Сергея Лаврова из-за того, что он сказал правду, заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Лавров сравнил шаги США по созданию коалиции против Москвы с действиями Адольфа Гитлера, которые направлены на окончательное решение «русского вопроса».
«Их задела правда», – сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что действия Вашингтона по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера, который воевал против СССР. По его словам, США пытаются объединить Европу против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос».
«Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Адольф Гитлер захватил, поставил «под ружье» большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину «по доверенности» ведут войну против нашей страны с той же самой задачей – окончательного решения «русского вопроса». А Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», – сказал Лавров.
«Сейчас западные политики (не только из Прибалтики, Польши, но и из более «вменяемых» стран) говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение. В некоторых изданиях политологи активно рассуждают о том, что нужно деколонизировать Россию. Мол, опять наша страна слишком большая и «мешается», – добавил министр.
На заявления Лаврова остро отреагировали на Западе. Так, посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады. Как утверждает глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли, они осудили якобы имевших место «антисемитских» комментариев Лаврова, а также действий ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.
Сам Степанов опроверг заявления Жоли. Он также сообщил, что ему не был сделан демарш из-за высказываний Лаврова, несмотря на соответствующее заявление главы МИД Канады. Как рассказал российский дипломат, канадская сторона выразила демарш по поводу трагедии в Днепропетровске (ныне Днепр), причем речь шла исключительно об этом.
Кроме того, оскорбительными слова Лаврова сочли в Белом доме. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что глава дипломатического ведомства представил ситуацию в «по-настоящему оскорбительном ключе», передает «Коммерсантъ».
Также извинений от Сергея Лаврова потребовал Еврейский конгресс. В документе, размещенном на их сайте, сказано, что заявление дипломата «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться».
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На Западе рассказали об убийстве СБУ переговорщика Киреева
WSJ рассказала подробности убийства СБУ переговорщика Киреева
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Газета The Wall Street Journal рассказала о ликвидации члена первой делегации Украины на переговорах с Россией в конце февраля 2022 года Дениса Киреева, обвиненного Киевом в «шпионаже» в пользу России.
Начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что «если бы не Киреев, Киев, скорее всего, был бы взят», так как именно он сообщил ему данные о «планах России» накануне начала российской спецоперации, сообщает канал 360.
Как пишет издание, до начала второго этапа украино-российских переговоров Киреев поехал на один из киевских вокзалов вместе с охраной, которую предупредил, что его могут арестовать, и попросил не сопротивляться. У Софийского собора к Кирееву подъехали агенты СБУ, которые потребовали сдать оружие и увезли его, после чего агентам военной разведки показали уже его тело. Источник газеты добавил, что переговорщика убили из-за «шпионажа» в пользу России.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. Как сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, Киреев подозревался в госизмене.
Захарова назвала «врожденным уродством» слова Шольца о проигрыше России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «врожденным уродством» слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что «Россия должна проиграть» в конфликте на Украине.
«Врожденное уродство Шольца», – написала она в своем Telegram-канале, комментируя соответствующее высказывание канцлера Германии.
Напомним, окончание вооруженного конфликта на украинской территории возможно лишь в случае, если Россия проиграет, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
Немецкие СМИ: Шольц поставил США условие для начала поставок танков Украине
Suddeutsche Zeitung: Канцлер ФРГ Шольц готов поставить Украине танки Leopard-2 при условии поставок танков Abrams из США
Канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву танки Abrams, сообщило издание Suddeutsche Zeitung.
По имеющимся у источников издания сведениям, такое условие Шольц поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Как утверждает издание, Байден в беседе с Шольцем не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. По мнению авторов статьи, Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт танков Leopard на Украину, но и сам поставил ей танки из собственных запасов, передает ТАСС.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко похвастался «положительными решениями» Германии по оружию. В минувшее воскресенье немецкий концерн Rheinmetall назвал сроки возможных поставок танков Украине.
Появились данные о принадлежащих России долговых обязательствах США
Россия в ноябре 2022 года увеличила объем вложений в госдолг США на 58 млн долларов
Объем вложений России в американские государственные облигации в ноябре 2022 года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем на 58 млн долларов, следует из опубликованных документов Минфина США.
Объем вложений России в американские государственные облигации в ноябре 2022 года составил 2,092 млрд долларов. В октябре этот показатель составлял 2,034 млрд долларов, в сентябре – 2,015 млрд долларов, в целом на уровне чуть выше 2 млрд долларов он держится с марта 2022 года. В феврале 2022 года объем вложений РФ в госбумаги США составлял 3,753 млрд долларов, передает ТАСС.
В ноябре 2022 года на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось 80 млн долларов (в октябре – 25 млн долларов), на краткосрочные – 2,012 млрд долларов (в октябре 2022 года – 2,009 млрд долларов).
Крупнейшим держателем государственных бумаг США в ноябре 2022 года осталась Япония (около 1,08 трлн долларов против 1,06 трлн долларов в октябре). Второе место с 870 млрд долларов занял Китай (877,8 млрд в октябре), на третьем оказалась Британия с 645,8 млрд долларов (641,3 млрд долларов в октябре).
Напомним, в декабре 2022 года дефицит бюджета США составил 85 млрд долларов.
Входившую в Херсон бригаду ВСУ почти полностью уничтожили в Соледаре
Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Входившая в Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре
Входившая в ноябре 2022 года в оставленный российскими военными Херсон 61-я бригада украинской армии практически полностью уничтожена в Соледаре, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо рассказал, что в Соледаре «вагнеровцы» практически уничтожили 61-ю бригаду вооруженных сил Украины (ВСУ), которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре 2022 года. Как отметил врио губернатора Херсонской области, воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты, передает РИА «Новости».
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о серьезных потерях ВСУ у Соледара.
США ответили на слова Шольца об условии передачи танков Украине
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Передача той или иной военной техники Украине является суверенным решением стран
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Каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Комментируя сообщения о том, что Германия готова передать Украине танки только после того, как на аналогичный шаг пойдут Соединенные Штаты, пресс-секретарь Белого дома сказала, что, по мнению президента США Джо Байдена, каждая страна должна принимать суверенные решения относительно того, какие шаги в отношении помощи в сфере безопасности может предпринимать и какую технику может предоставлять Украине. Жан-Пьер также напомнила, что США являются самым крупным поставщиком помощи в сфере безопасности и гуманитарной помощи Украине, передает ТАСС.
Накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard-2 Украине при условии согласия Вашингтона передать Киеву танки Abrams. Позже в Конгрессе США призвали власти Соединенных Штатов и Германии незамедлительно передать Украине необходимое «для победы над Россией» оружие.
Посольство РФ в Эстонии прекратило прием заявлений о выходе из гражданства
Посольство РФ в Таллине уведомило о временном прекращении приема заявлений о выходе из гражданства России
Заявления об отказе от гражданства России в Эстонии временно не принимаются, сообщило посольство РФ в Таллине.
В посвященном консульским вопросам разделе сайта диппредставительства России в Эстонии размещено объявление, в котором говорится, что прием заявлений о выходе из гражданства РФ временно прекращен. Причины такого решения не раскрываются, передает ТАСС.
Там также уведомляется, что граждане, желающие оформить общегражданский заграничный паспорт, могут также обратиться в консульский отдел посольства России в Финляндии.
Напомним, в минувший четверг Еврокомиссия поддержала планы Эстонии начать конфискацию российских активов. Газета ВЗГЛЯД разбирала планы Эстонии начать охоту за российскими деньгами.
Российские военные взяли под контроль пригород Артемовска
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о взятии под контроль российскими военными пригорода Артемовска Клещеевки
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Российский бизнесмен и основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об установлении контроля российскими военными над расположенным к юго-западу от Артемовска важным пригородом Клещеевкой.
На странице «ВКонтакте» принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» уточняется, что ожесточенные боевые действия в этом районе все еще продолжаются, так как «противник цепляется за каждый метр земли».
Пригожин добавил, что, вопреки мнениям, ВСУ не бежит от Артемовска. Он рассказал, что украинские военные работают четко и слаженно. Пригожин добавил, что «нам есть чему у них поучиться».
«Но в любом случае подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят», – заверил он.
Ранее железнодорожная станция Соль в районе города Соледара перешла под российский контроль, продолжается дозачистка Соледара от ВСУ. 15 января в Минобороны России сообщали, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль.
Эксперты описали новую дилемму в отношениях России и США
Политолог Лукьянов: Россия и США перешли к наиболее опасной форме отношений
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Дилемма, возникшая во отношениях Москвы и Вашингтона в части поставок Штатами все более мощного оружия для ВСУ и необходимости должного ответа России на это, – пример наиболее опасной формы большой политики. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Федор Лукьянов. Ранее западные СМИ анонсировали поставки дальнобойного оружия Украине, поскольку реакция России на предыдущие поставки была сдержанной.
«То, что происходит сейчас между США и Россией, – это самая что ни на есть настоящая большая политика на грани, наиболее опасная ее форма, когда все решается в текущем режиме на основании сигналов и их интерпретации. Тут нет универсальных правил», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай» Федор Лукьянов.
Лукьянов также отметил, что «администрация Байдена теперь исходит из принципа, который она традиционно приписывает российской стороне: эскалация ради деэскалации».
«Специфика в том, что противостояние России и США (уже именно их) фактически зашло настолько далеко, что ответные действия Москвы, если они все-таки начнутся на этом этапе, должны быть по необходимости очень резкими (именно потому что далеко зашло), а это в свою очередь заставит Вашингтон также следовать тактике напролом», – полагает эксперт.
В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков допустил, что информация зарубежных СМИ о планах Запада помочь ВСУ «нацелиться на Крым» пока является, скорее, «вбросом», но в будущем это действительно может произойти.
«Собираясь поставить третьим странам какое-то оружие, американцы всегда тщательно оценивают риски, перспективы и свою выгоду. И конечно, в данной ситуации они пристально следят за тем, какой будет реакция России», – отметил он. «Все, что изначально поставлялось американцами для Украины, постепенно заканчивается, поэтому им приходится передавать все более новые и совершенные виды оружия», – добавил эксперт.
«Для того чтобы прекратить поставки, России нужно показать очевидные успехи на фронте и дать понять Штатам, что дни киевской власти сочтены. А пока американцы убеждены, что им удается если не побеждать, то хотя бы затягивать конфликт, поставки техники и боеприпасов будут продолжаться», – полагает Дудаков.
Ранее газета The New York Times анонсировала поставки Киеву американского оружия, чтобы помочь ВСУ «нацелиться» на Крым. По мнению американской стороны, риск потери Россией контроля над Крымом укрепит позиции Киева на потенциально возможных переговорах.
Власти США также в меньшей степени опасаются резких ответов России на эти действия. Поэтому теперь администрация Байдена рассматривает «один из самых смелых шагов» – помощь Украине в атаке на полуостров.
Кроме того, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров. В Госдепартаменте также заявили о возможности ВСУ наносить удары по полуострову с применением американских вооружений.
В ответ на это посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов уличил США в подталкивании ВСУ к терактам в России. Поясняя логику американской стороны, он подчеркнул, что Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что «Крым – это Украина», а вооруженные силы Украины могут применять американские вооружения якобы «для защиты своей территории», по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов.
Глава дипмиссии выразил уверенность, что, услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность, а риски эскалации конфликта только усилятся.
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Командир спецназа рассказал о срыве наступления ВСУ на Кременную
Командир спецназа «Троя» Новиков: Разгром ВСУ в Соледаре заставил Киев приостановить наступление на Кременную
Разгром российскими силами украинских формирований в Соледаре заставил украинское командование приостановить планы наступления на город Кременную в ЛНР и на Херсонском направлении, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Командир спецназа «Троя» рассказал, что успехи российских подразделений на Соледарском направлении фактически заставили противника как минимум приостановить наступление на Кременную и наступление на Херсонском направлении из-за переброски на Соледар резервов, в том числе с Херсонского направления, передает ТАСС.
По словам Новикова, сейчас под Кременной украинские войска стреляют по всему, «по чему попадут», а российские тем временем выявляют огневые точки противника и подавляют их.
Напомним, во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что под российский контроль перешла железнодорожная станция Соль. В прошлую среду основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин объявил о взятии под контроль города Соледара.
Антонов предупредил о последствиях передачи Украине танков
Антонов: Появление на территории бывшего СССР танков с нацистской символикой нацеливает на низвержение режима на Украине
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Появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов подчеркнул, что Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как было в годы Великой Отечественной войны. Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена, передает ТАСС.
Глава российской дипмиссии также выразил уверенность, что накачивание Украины оружием, будь то американским или других натовских стран, приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения, создаст дополнительные трудности в бывшей советской республике.
Антонов призвал вдуматься в тезисы, озвученные президентом России Владимиром Путиным, и прислушаться к заявлениям главы МИД Сергея Лаврова. Дипломат подчеркнул, что победить Россию просто невозможно.
Накануне Лавров сравнил шаги Вашингтона по созданию антироссийской коалиции с действиями Гитлера.
В Германии заявили о тупиковом положении Шольца
Вальдемар Гердт: Поставки Leopard на Украину оставят бундесвер безоружным
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США оказывают колоссальное давление на Олафа Шольца. Канцлер пытается переложить ответственность за поставку танков на Вашингтон, однако это не способствует преодолению проблем Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политик Гердт Вальдемар. Ранее стало известно, что Берлин готов отправить танки Leopard-2 на Украину при условии поставок Abrams из США.
«Видно, что у Шольца присутствует трезвое понимание ситуации, в которой находится Германия. В результате давления со стороны заокеанских партнеров Берлин столкнулся с небывалой дилеммой. Вырисовывается достаточно полный психологический портрет канцлера: он – ведомый человек, которого вынуждают делать то, чего делать нельзя», – считает бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гердт Вальдемар.
«Непонятно, что в его поведении одержит верх. Конечно, у США имеется большое количество рычагов давления на Шольца. Вполне вероятно, что Вашингтон располагает определенным компроматом на лидера Германии, что заставляет канцлера действовать в интересах Штатов. Подчиненность некоторых немецких политиков американским элитам поражает», – акцентирует собеседник.
«Действия нашего канцлера объясняются двумя моментами. Первый – он надеется снять с себя груз ответственности за непростое решение, перекладывая выбор на плечи Штатов. Если Вашингтон поставит на Украину Abrams, то у Берлина будут развязаны руки, а внимание к персоне Шольца станет минимальным», – подчеркивает эксперт.
«Второй – канцлер пытается оттянуть время, надеясь, что конфликт на Украине вступит в ту фазу, когда поставки танков станут бессмысленными. Официальный Берлин не хочет занимать ту позицию по конфликту, которую от него требуют Штаты. Это тупиковая ситуация», – уточняет Гердт.
«Присутствует и другое измерение проблемы – передача Leopard на Украину может создать ситуацию, в которой уже бундесвер окажется лишенным важного образца вооружений. Этого Шольцу не простят. К сожалению, решить эту дилемму невозможно в настоящий момент», – считает эксперт.
«Преодолеть трудности Германия сумеет только в условиях досрочных выборов, когда в результате копящегося народного гнева к власти придут менее зависимые от США политики. Это вполне реализуемо. Конечно, в течение зимы взрыва общественных настроений не произойдет: погода выдалась достаточно теплой, а газ продолжает поступать по смешанным ценам», – подчеркивает собеседник.
«Это позволяет удерживать недовольство немцев. Однако происходящее – лишь начало чего-то большего. Министр обороны Кристина Ламбрехт уже отправилась в отставку, ей на смену пришел новый шеф бундесвера Борис Писториус. Чувствуется, что среди официальных лиц началось некоторое брожение. К чему это приведет – посмотрим», – резюмирует Гердт.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams.
Такое условие Шольц якобы поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Лидер Штатов не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт Leopard на Украину, но и сам поставил ей вооружение из собственных запасов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на слова Шольца утверждением, что каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине. При этом она отметила, что Вашингтон и так является крупнейшим поставщиком помощи Киеву.
Посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов подчеркнул, что Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как это было в годы Великой Отечественной войны.
Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена.
В то же время в рамках выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе Шольц заявил, что Россия должна проиграть для окончания конфликта на Украине. Данным утверждением канцлер ФРГ обосновал необходимость поставок Киеву вооружения, осуществляемые Берлином и союзниками по НАТО.
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Глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал Германию возглавить отправку танков Киеву
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что Германия, претендуя на роль ведущей державы, должна стать лидером в поставках боевых танков Украине.
Об этом он заявил в преддверии встречи глав Минобороны западных стран на авиабазе Рамштайн, передает ТАСС.
«Мы должны двигаться вперед и действительно взять на себя инициативу», – подчеркнул он.
Хойсген раскритиковал задержку поставки боевых танков Украине, заявив, что их передача Киеву является «моральным обязательством». При этом он отметил, что поставки оружия должны быть тщательно взвешены.
20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоится очередная встреча министров обороны западных стран, на которой обсудят оказание военной помощи Киеву.
Ранее стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard 2 Украине при условии согласия Вашингтона.
Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к терактам в России
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Госдепартамент США подталкивает украинские власти к совершению терактов в России
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Госдепартамент США своим заявлением о возможности вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по полуострову с применением американских вооружений, по сути, подталкивает украинские власти к совершению террористических актов в России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат констатировал, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Антонов подчеркнул, что Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что «Крым – это Украина», а вооруженные силы Украины могут применять американские вооружения якобы «для защиты своей территории», по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России. Глава дипмиссии выразил уверенность, что, услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность, а риски эскалации конфликта только усилятся, передает ТАСС.
При этом, обратил внимание Антонов, американские журналисты поддерживают такой настрой администрации США и оправдывают атаки киевского режима на Крым.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров.
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