Пленный боец ВСУ описал «дружественный огонь» по украинским подразделениям

Попавший в плен и лечащийся в больнице в ЛНР украинский военнослужащий Ярослав Заярный заявил, что его сослуживцы погибли от огня со стороны других подразделений ВСУ.

Над подразделением утром пролетел дрон, его не смогли достоверно опознать, через несколько минут по позиции прилетела мина, погибли трое, ранило пятерых, рассказал Заярный РИА «Новости».

По его словам, другие военнослужащие решили, что огонь вели другие подразделения ВСУ.

Он служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, получил ранение в бою и попал в плен у Кременной. Ему оказали медицинскую помощь, теперь он проходит лечение в республиканской больнице.

Ранее стало известно о разведывательной группе ВСУ, попавшей под удар украинской артиллерии. Группа потеряла не менее 50 человек убитыми.