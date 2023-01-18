Путин указал на тенденцию к снижению инфляции в России Путин поблагодарил Волонтеров Победы за работу по сохранению истории блокадного Ленинграда Путин поблагодарил Волонтеров Победы за работу с молодежью по сохранению истории блокадного Ленинграда 18 января 2023, 18:34 Волонтеры Победы провели ряд мероприятий и акций по всей стране в честь 80-летия прорыва Блокады Ленинграда, благодарность добровольцам выразил президент России Владимир Путин. Добровольцы Движения, общественные деятели, неравнодушные жители страны, а также живые очевидцы тех событий несут сотни цветов к мемориалам, посвященным Блокаде, посещают ветеранов, блокадников, проводят уроки памяти и интерактивные мероприятия для молодежи. Центральными точками всех мероприятий стали населенные пункты Ленинградской области и Санкт-Петербурга, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В Санкт-Петербурге президент Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и общественниками, включая команду Волонтеров Победы. «Мне очень приятно, что молодые люди занимаются этими вопросами наряду с ветеранами. И это очень дорогого стоит. Потому что только люди одного поколения лучше друг друга понимают и слышат, чувствуют струнки, которые нужно затронуть. Хочу вас поблагодарить за то, что вы этим занимаетесь», – сказал президент. В Петербурге также Волонтеры Победы почтили память павших Героев в период Блокады. Добровольцы возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда на Площади Победы. Кроме того, Волонтеры Победы исполнили мечту 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны, защитника Ленинграда Миркина Абрама Израилевича из Орловской области. Накануне памятной даты ветеран вместе с добровольцами прибыл в Санкт-Петербург. Для Героя добровольцы подготовили насыщенную программу. Абрам Израилевич посетил Мариинский театр и Эрмитаж, дал старт Всероссийской акции «Блокадный хлеб». В одной из московских школ Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко провела Урок памяти. Почетным гостем стала ветеран Великой Отечественной войны 99-летняя Белозерова Антонина Алексеевна. Ключевым символом памятной акции является кусочек хлеба весом в 125 граммов – именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена зимой 1941–1942 года в блокадном Ленинграде. Вплоть до 27 января представители Движения будут рассказывать на улицах населенных пунктов о подвиге советского народа во время Блокады. Акцию Волонтеры Победы будут проводить вместе с Российским движением детей и молодежи «Движение первых», «Юнармией» и АНО «Большая перемена». 18 января к акции «Блокадный хлеб» уже подключились многие субъекты Российской Федерации. Например, Волонтеры Победы в Кировской области организовали «перевалочный пункт» в центре города, где раздавали жителям листовки с информацией о событиях в Ленинграде. В школах Пензенской области начались памятные уроки, на которых ребятам рассказали о подвигах жителей осажденного города. Путин: Россия хочет прекратить войну в Донбассе Путин заявил о намерении России остановить войну в Донбассе 18 января 2023, 14:12

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Цель спецоперации России на Украине – остановить войну в Донбассе, которая продолжается с 2014 года, заявил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. «По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались – с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, – это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают», – передает его слова ТАСС. «Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. <...> Тем не менее мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно», – подчеркнул Путин. Ранее Путин заявил, что спецоперация – вынужденная и необходимая мера, надо быть благодарным нашим воинам, которые действуют достойно. Путин: Победа России неизбежна Путин заявил о неизбежности победы России 18 января 2023, 16:14

Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин во время посещения входящего в концерн «Алмаз-Антей» Обуховского завода и общения с его работниками заявил, что победа России неизбежна. «С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше», – заявил Путин, передает ТАСС. В ходе общения Путин заявил, что российский ОПК ежегодно выпускает столько же ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире, также он назвал другие основы, которые внушают уверенность в победе России. Ранее Путин заявил, что вопрос об отсрочке от службы для работников в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет решен в ближайшее время. Новости СМИ2 Путин: Россия никогда не припоминала европейцам блокаду Ленинграда Путин: Россия никогда не напоминала партнерам, что Ленинград блокировали военные всей Европы 18 января 2023, 14:28 Текст: Елизавета Шишкова

Россия, чтобы сохранить международные отношения, никогда не напоминала партнерам, что блокаду Ленинграда вели военные из многих стран Европы, заявил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками. «Здесь, на Ленинградском фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами, об этом не говорили», – передает его слова ТАСС. Путин отметил, что аналогичная картина была и на других фронтах. «Достаточно посмотреть на «Голубую дивизию» под Сталинградом. И здесь, на Ленинградском фронте, во время блокады со всех стран участники были, из многих [стран], во всяком случае», – сказал глава государства. Путин пояснил, что оккупационные войска всегда были многонациональны. В качестве примера он привел «Войну и мир» Толстого, который писал, что вроде бы как французская армия под предводительством Наполеона, но это была вся Европа. «То же самое повторилось и во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов после того, как Гитлер, по сути, поставил под контроль тоже всю континентальную Европу», – заключил президент. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров также сравнил действия США с тактикой Наполеона и Гитлера. Путин назвал маршала СССР Говорова одним из лучших военачальников ВОВ 18 января 2023, 15:43

Фото: ТАСС

Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин охарактеризовал маршала Советского Союза Леонида Говорова как одного из лучших военачальников Второй мировой войны. Путин поблагодарил внука маршала за работу по сохранению исторической памяти, отметив его выдающегося деда – одного из лучших военачальников Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, передает РИА «Новости». «Скрупулезный, очень вдумчивый, въедливый военачальник, настоящий математик военного дела», – сказал президент. #{video1} В начале Великой Отечественной войны Говоров (1897–1955), имевший к тому моменту звание генерал-майора и возглавлявший Артиллерийскую академию им. Ф.Э. Дзержинского, стал начальником артиллерии Западного стратегического направления, по итогам битвы за Москву получил очередное воинское звание и орден Ленина. В апреле 1942 года он принял под командование Ленинградскую группу войск, а в июне возглавил весь Ленинградский фронт. За операцию по прорыву блокады Ленинграда Говоров был награжден орденом Суворова первой степени. После войны Говоров командовал войсками Ленинградского военного округа, был главным инспектором Вооруженных сил СССР, командующим ПВО страны. Ранее Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, ставшему символом мужества советских солдат в битве за Ленинград. Новости СМИ2 Путин прибыл на Невский пятачок 18 января 2023, 10:06

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин в среду прибыл к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области для возложения цветов в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Глава государства ранее рассказывал, что на Невском пятачке в годы войны воевал его отец, Владимир Спиридонович Путин. Здесь он был тяжело ранен, но его спас от смерти боевой товарищ, сосед по дому – на своих плечах под обстрелом он переправил Путина-старшего на другой, правый берег реки, где находился ближайший госпиталь, напоминает ТАСС. Мать Путина провела всю блокаду в самом Ленинграде. Там же зимой 1942 года умер от дифтерии старший брат Путина Виктор, он похоронен в одной из братских могил на Пискаревском мемориальном кладбище. Сам Владимир Путин родился через семь лет после Победы. Условное обозначение «Невский пятачок» получил плацдарм на левом (восточном) берегу Невы напротив поселка Невская Дубровка, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград. Бои на небольшом участке фронта (в разные периоды войны размеры «пятачка» варьировались от 2 до 4,5 км по фронту и до 800 м в глубину) продолжались в общей сложности 285 дней. Девять стрелковых дивизий, четыре отдельные бригады и более 140 других подразделений, приданных боевым частям, неоднократно пытались именно отсюда прорвать блокаду. Защитники плацдарма ежедневно отражали по 12-16 атак противника, за сутки на них обрушивалось около 50 тыс. мин, снарядов и авиабомб. Точной цифры понесенных здесь потерь историки не могут назвать до сих пор: приводятся данные о числе погибших от 50 до 250 тыс. человек, но они не считаются окончательными. Путин предложил отменить действие устава Совета Европы в России 17 января 2023, 19:29 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, предусматривающий прекращение действия устава Совета Европы в отношении России, а также европейских конвенций о пресечении терроризма и защите прав человека. Проект предполагает отмену действия в отношении устава СЕ от 5 мая 1949 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года в связи с прекращением членства России в Совете Европы, передает ТАСС со ссылкой на документ. Также предлагается отменить действие Европейской конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1977 года. Всего в законопроекте назван 21 документ, который предлагается денонсировать. В марте 2022 года Россия вышла из Совета Европы. В январе 2022 года Путин внес в Госдуму законопроект о выходе России из антикоррупционной конвенции, так как Комитет министров СЕ прекратил полноправное членство России. Новости СМИ2 Власти Испании заявили о тайных союзниках России в Европе Председатель правительства Испании Санчес заявил о многочисленных тайных союзниках России в Европе 18 января 2023, 05:58 У главы российского государства Владимира Путина есть много союзников в Европе, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес. Санчес сказал, что сейчас эти люди «скрывают свою симпатию и связи с Путиным», но «всего год назад» они посещали Россию и «хвалили методы» российского лидера. Санчес полагает, что необходимо помешать этим людям войти в органы власти и «разрушить ЕС изнутри». Он также выразил уверенность, что крайне правые силы, поддерживаемые основными консервативными партиями, получат отпор, передает ТАСС. Осенью сообщалось, что в Восточной Германии участились антиправительственные митинги, где жители бывшей ГДР призывают к сближению с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике. Путин: У России есть все основания считать режим в Киеве неонацистским 18 января 2023, 16:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин заявил, что существуют все основания считать неонацистским режимом нынешние власти Украины. Во время общения с рабочими Обуховского завода Путин отметил, что в Киеве прославляют Бандеру, бывшего пособником Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов и расстрела гражданских лиц в Донбассе, передает ТАСС. «Поэтому у нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским и есть все основания помогать с помощью вооруженных сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией. Мы не можем их не защищать», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что власти постоянно оказывают поддержку предприятиям оборонно-промышленного комплекса, и эта работа продолжится. Новости СМИ2 Путин на Невском пятачке почтил память павших воинов Президент Владимир Путин возложил цветы к мемориалу павшим воинам на Невском пятачке 18 января 2023, 10:35

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, ставшему символом мужества советских солдат в битве за Ленинград, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Главу государства встретил у памятника губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Возле основания монумента Путин положил перевязанный траурной черной лентой букет красных роз. Горнист почетного караула в этот момент исполнял песню «Тишина» Льва Гурова. Президент почтил память павших воинов молчанием и поклоном, а после вернулся к автомобилю, передает ТАСС. Ранее глава государства рассказывал, что на Невском пятачке в годы войны воевал его отец, Владимир Спиридонович Путин, где был тяжело ранен. Мать Путина провела всю блокаду в самом Ленинграде, похоронила зимой 1942 года умершего от дифтерии старшего брата Путина Виктора. Во время поездки в Санкт-Петербург Путин посетит одно из предприятий оборонной промышленности. Путину показали российский электрокар E-NEVA Путину показали новый российский электрокар E-NEVA 18 января 2023, 15:37

Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президенту Владимиру Путину в испытательном корпусе Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» показали экспериментальный электрический кроссовер С-класса E-NEVA. Главе государства продемонстрировали образец беспилотной модульной газоэлектрической платформы, передает ТАСС. Глава государства в среду посетил испытательный корпус Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей», где представлены гражданские проекты. Завод является одним из ведущих предприятий отечественного военно-промышленного комплекса. На этой платформе можно создавать машины в разных типах корпусов, размерности и грузоподъемности. Автомобили могут работать как исключительно на электричестве, так и иметь газоэлектрическую тяговую систему. «Продолжайте. Надо расширять внутренний рынок. <...> Я понимаю, что многое надо сделать. Но не бросайте», – прокомментировал Путин. Также президент осмотрел образец электрокара E-NEVA с полным приводом и увеличенной батареей. Новости СМИ2 Путин подчеркнул важность признания геноцида гражданского населения СССР 18 января 2023, 13:58 Текст: Антон Никитин

Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза очень важен, заявил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. По словам российского лидера, этот вопрос рассматривался в свое время в Нюрнберге. Оценки были даны, но в общем и целом, потому что в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде, передает ТАСС слова главы государства. Он поблагодарил ветеранов-блокадников за то, что они «прошли такие тяжелые испытания в свое время, не сдавались, друг друга поддерживали, поддерживали и город, и страну». «И за то, что вы делаете сегодня», – добавил он. В ходе встречи Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер нового фильма «Нюрнберг», посвященного международному судебному процессу над нацистскими преступниками. «Этот фильм, безусловно, надо будет посмотреть, что называется, в полном издании. Вещь очень важная. Такие фильмы, такие произведения и сохраняют ту самую историческую память, о необходимости сохранения которой я уже говорил», – сказал Путин. Режиссер-постановщик фильма – двукратный лауреат государственной премии Николай Лебедев. В числе его работ – «Экипаж», «Легенда № 17». Роли в картине исполнили Сергей Безруков, Евгений Миронов, Любовь Аксенова, а также иностранные артисты. Съемки проходили в Чехии, Москве и Подмосковье, Калининграде, Калужской области. В Санкт-Петербурге Путин вместе с губернатором города Александром Бегловым посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. В ходе экскурсии президент рассказал историю из жизни его семьи во время войны. «У мамы карточку украли. Она подошла получать хлеб, ее кто-то ударил по руке, выхватил и убежал», – рассказал он, после того, как Беглов поделился, что карточки меняли цвет каждый месяц, чтобы избежать мошенничества. В среду, в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, ставшему символом мужества советских солдат в битве за Ленинград. Глава государства подчеркнул, что знания о Великой Отечественной войне, в том числе о подвиге защитников блокадного Ленинграда, должны передаваться будущим поколениям, чтобы навсегда сохранить их в народной памяти. Путин анонсировал отсрочку от армии для работников ОПК 18 января 2023, 16:03 Текст: Ольга Иванова

Вопрос об отсрочке от службы для работников в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет решен в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими «Обуховского завода». «Что касается призыва в рамках частичной мобилизации, то всем работникам ОПК была предоставлена такая возможность. То есть они были исключены из этого призыва. И в целом по экономике, как Минобороны докладывало, это примерно 830 тыс. человек, это первое. Второе, что касается призывников, которые призываются на срочную службу, с учетом того, что оборонка сейчас загружена, с учетом того, что вы работаете в три смены, продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас мы изучаем и смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную службу. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос тоже будет решен», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин на совещании с членами кабмина по экономическим вопросам заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России набрал серьезные обороты в 2022 году и продолжает наращивать мощности. Новости СМИ2 Путин поддержал идею вернуть в школы ряд произведений советских писателей Путин: Нужно подумать над возвращением в школьную программу произведений советских классиков 18 января 2023, 14:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин на встрече с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда признал необходимым рассмотреть вопрос о возвращении в обязательную школьную программу ряда произведений советских классиков, включая Александра Фадеева, Константина Симонова и других. Путин пообещал обсудить с министром просвещения необходимость вернуть в школьную программу произведения советских классиков, которые, по его словам, формируют общественное, историческое сознание целых поколений, передает ТАСС. Перед этим один из участников беседы, создатель передвижного музея «Вещи блокадного Ленинграда» Валерий Исаков выступил за то, чтобы в школах преподавалась, в частности, стихотворение «Сын артиллериста» Константина Симонова, роман «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Донские рассказы» Михаила Шолохова, роман «Молодая гвардия» Александра Фадеева, рассказ «Русский характер» Алексея Толстого, роман «Горячий снег» Юрия Бондарева, «Брестская крепость» Сергея Смирнова. По мнению блокадника, «эти вещи не должны быть факультативными и зависящими от того, хочет учитель этого или не хочет», а должны быть основополагающими. Исаков в ходе встречи подарил Путину копии карточки на хлеб и блокадного пропуска. Путин пообещал, что преступления Киева против людей и Церкви не пройдут даром 18 января 2023, 14:35 Текст: Кристина Цыцура

Преступления властей Киева против граждан и Русской православной церкви не пройдут им даром, заявил президент Владимир Путин во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. По его словам, на Украине много людей, которые понимают, что происходит. «Особенно после того, что современные «властители» начали творить и с гражданским населением (с воссозданием так называемых заградотрядов, которые использовались во время Второй мировой войны), и с Русской православной церковью. Это все не пройдет им даром», – передает ТАСС его слова. Также Путин заявил, что первичным источником власти на Украине стал госпереворот, когда с 2014 года руководящие посты в этой стране захватили неонацисты. Президент отметил, что преступления против гражданского населения начались после госпереворота. «Но все-таки первичный источник сегодняшней власти на Украине – это госпереворот. Об этом мы никогда не должны забывать», – считает он. В ходе встречи Путин рассказал, как у его матери Марии Путиной украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде. Новости СМИ2 Путин рассказал о краже продуктовых карточек у его мамы в блокадном Ленинграде 18 января 2023, 14:15 Текст: Алексей Дегтярёв

У матери президента Владимира Путина Марии Путиной украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде, об этом глава государства вспомнил во время осмотра экспозиции в Музее обороны и блокады Ленинграда. «У моей мамы украли карточки. Она подошла получать, кто-то дал по руке – выхватил и убежал», – цитирует президента РИА «Новости». Путину об экспозиции рассказал глава города Александр Беглов. В числе экспонатов есть продуктовые карточки, их цвет меняли ежемесячно, чтобы не допускать мошенничества. После реплики главы государства экскурсия продолжилась, президенту продемонстрировали то, как в Ленинграде в блокаду получали электричество вручную.