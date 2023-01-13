Захарова напомнила о признании Меркель и отказала Бербок в праве рассуждать о правде и лжи

После стольких лет вранья Берлина о желании соблюдать минские договоренности у главы МИД Германии Анналены Бербок нет морального права говорить о правде и лжи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова отметила в Telegram, что Бербок продемонстрировала «дипломатический класс», обвинив главу МИД России Сергея Лаврова в том, что он ее якобы обманул. Бербок утверждала, что «на пресс-конференции в Москве спросила Лаврова» о российских войсках на границе с Украиной. «Он ответил, что это обычные военные учения», – сказала Бербок. По ее словам, Россия всегда заявляла, что стремится «защитить русскоязычное население Украины», но «русские танки несли не детское питание, а смерть».

«Про танк и детское питание – это какой-то каламбур, видимо. Детское питание, одежду, лекарства в Донбасс возили тоннами восемь долгих лет. А такие как Анналена заявляли, рассматривая белые фургоны из биноклей, что это «вторжение танков в фурах», – ответила на это Захарова.

Бербок на пресс-конференции «никаких вопросов не задавала», хотя и заявила, что «сложно не рассматривать как угрозу» скопление российских войск у границы, отметила Захарова, пояснив, что «похожий вопрос» был задан не Бербок, а журналистом.

Лавров тогда указывал, что речь идет о «проведении необходимых мероприятий по боевой подготовке» российских войск на российской же территории. Он подчеркнул, что подобным занимается «любая страна», и что Россия «не может принимать какие-то требования, касающиеся российских вооруженных сил на нашей собственной земле».

«А теперь о лжи. Односельчане Ангелы Меркель помалкивали бы. Ложь – это то, что Бербок и все ее предшественники (а их было минимум трое на этом посту, начиная с Франка-Вальтера Штайнмайера) на протяжении семи с лишним лет говорили про Минские договоренности», – заявила Захарова, напомнив о высказываниях экс-канцлера Германии.

Напомним, в конце 2022 года Меркель признала, что минские соглашения рассматривались как попытка «дать Украине время», чтобы Киев стал сильнее. Позднее она подтвердила такую оценку договоренностей. После Меркель об этом же заявил Олланд. Президент России Владимир Путин указал, что это признание лишь подтверждает правильность начала спецоперации.

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