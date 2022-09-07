Эксперт рассказала, каким должен быть российский учебник украинского языка

«Украинский язык должен быть очищен от тех искажений, полонизмов, латинизмов, которые внесли за последние 30 лет», – заявила газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер, комментируя создание Минпросвещения России учебника «красивого украинского языка».

Первый замминистра просвещения России Александр Бугаев сообщил, что ведомство планирует создать до конца 2022 года учебник по украинскому языку для граждан ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. При этом там намерены соблюсти «классические советские основы», и сделать так, чтобы учебник содержал в себе «всю красоту украинского, настоящего украинского языка».

«Я сторонница того, что украинцы на освобожденных территориях должны иметь право изучать свой родной язык и совершенствовать знания в этой области. Это культура, место, где растут дети, они должны все это знать», – говорит Шеслер.

Она рассказывает, что во время независимой Украины (после распада СССР) произошла тяжелая деформация основ украинского языка. Его основы переписали по галичанским принципам, очень полонизировали его, внесли туда всевозможные кальки западных синонимов и так далее. В результате, украинский язык очень далеко увели от полтавского, центрально-украинского, настоящего языка. Сейчас же, по ее мнению, следует вернуться к истокам «настоящего украинского языка», который считается классическим. Именно на таком языке писали классики украинской литературы.

«Это позволит создать и другую украинскую литературу. Не ту, что сегодня изучают на территории незалэжной (независимой, – Прим. ВЗГЛЯД) Украины, литературу русофобскую, антироссийскую, распространяющую ненависть к России, а я думаю, что украинский язык и литература должны полноценно развиваться как часть великой русской культуры», – считает собеседница.

Как в XIX, так и в XX веках многие писатели писали свои произведения на украинском языке, существует целый комплекс украинской литературы, продолжает эксперт. Например, есть известный украинский писатель Иван Франко или украинская поэтесса Леся Украинка, которые также вполне могли бы изучаться школьниками.

«И, безусловно, украинский язык должен быть очищен от тех искажений, полонизмов, латинизмов, которые внесли за последние 30 лет», – убеждена специалист.

Она подчеркивает, что при составлении учебника необходимо обратиться к знатокам украинского языка и украинской литературы. Например, в Донецком национальном университете есть хорошая языковая кафедра, а также в Луганском педагогическом университете не мало специалистов. Кроме того, можно было бы подключить к созданию учебника знатоков украинского языка из Киева, потому что многим украинцам не нравится постоянное искажение языка. «Нужно очень осторожно и бережно отнестись к основам языка, это важно», – заключила Шеслер.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что на освобожденных территориях Украины школьники продолжать изучать родной язык – украинский, передает РИА «Новости». Министр образования Крыма Валентина Лаврик в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что крымские авторские коллективы написали учебник по украинскому языку для 5–9 классов. На данный момент он находится на экспертизе и доработке в Институте родных языков в Москве.