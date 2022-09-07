Путин призвал сделать Дальний Восток привлекательным местом для жизни

Дальний Восток должен стать привлекательным местом для жизни, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Все наши решения в экономике, в социальной сфере, все механизмы, которые мы реализуем на Дальнем Востоке, нацелены на главное, чтобы этот регион стал по-настоящему привлекательным место для жизни, учебы, работы, чтобы здесь создавались новые семьи, рождалось больше детей», – цитирует его РИА «Новости».

Он рассказал, что темпы роста промышленного производства на Дальнем Востоке уверенно превосходят общероссийские показатели.

«Для России важно, чтобы вместе с экономиками АТР росла и экономика Дальнего Востока нашей страны, чтобы в этом регионе были современные условия для жизни людей, росли их доходы, повышалось благосостояние, создавались качественные рабочие места и эффективные производства», – сказал Путин.

По его словам, на Дальнем Востоке «уже прошли обкатку уникальные для нашей страны налоговые, административные и таможенные преференции».

«С их помощью реализуются знаковые даже по мировым меркам знаковые проекты в таких областях, как газохимия и судостроение, биотехнологии и чистая энергетика. За последние 7 лет объемы промышленного производства на Дальнем Востоке выросли примерно на четверть, что выше, чем в целом по стране на треть. Вот это я хотел бы подчеркнуть. Темпы роста промышленного производства на Дальнем Востоке уверенно превосходят темпы роста промышленного роста по стране в целом», – отметил президент.

Он также рассказал, что число маршрутов единой дальневосточной авиакомпании в ближайшие три года вырастет до 530, в настоящее же время в ее графике 390 маршрутов, передает ТАСС.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.