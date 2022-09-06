Путин предупредил о последствиях временного снижения пошлин на все товары

Россия никогда не начнет производить ничего своего, если просто обнулить пошлины на товары во всех отраслях, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по туризму.

«По поводу вопроса о временном снижении ввозных таможенных пошлин на товары и оборудование, не имеющее в настоящее время аналогов российского производства. Во всех отраслях одно и то же: стоит обнулить – будем завозить, никогда ничего российского не появится. Я вас уверяю», – цитирует ТАСС Путина.

В таком случае, продолжил глава государства, ввозимое оборудование будет «относительно качественное, относительно дешевое». «И наш производитель не сможет завоевать свой рынок. А с другой стороны, понятно, что чего-то просто нет, невозможно купить на внутреннем рынке», — обрисовал ситуацию он.

Поэтому, считает Путин, нужны тонкие решения, «связанные с определенным лагом по времени». «Да — с такого-то времени, допустим, без пошлины; с такого-то — пошлина вводится и начинает расти. Чтобы и наш производитель понимал, что если он вложится в производство, у него с такого-то момента на внутреннем рынке появятся преференции, а не проблемы», — указал он.

Как считает президент, нужно не просто обнулять пошлины, а показать перспективы отечественным производителям.

Ранее Кабмин утвердил комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.