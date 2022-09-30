Нарышкин предупредил о находящемся «на грани потери рассудка» Западе

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30 сентября, пятница | Последнее обновление — 22:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В митинге-концерте на Красной площади приняли участие 180 тыс. человек
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Россия вновь сражается за свое выживание и, более того – выживание мира, потому что на этот раз Запад, если дать ему шанс, выжжет любую альтернативу себе. А значит, у нас только одна дорога – вперед.
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Очевидно, что диверсии на трубопроводах сильно повлияют на мировую политику в будущем. Куда сильнее, чем можно сейчас подумать, и, возможно, намного быстрее.
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Технические возможности для такого теракта по большому счету есть только у США – какие-нибудь прибалты, может быть, и хотели бы, но нечем. И это внятно очерчивает круг подозреваемых. Которым это выгодно и которые физически могут это сделать.
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На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Нарышкин предупредил о находящемся «на грани потери рассудка» Западе
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Страны Запада могут предпринять любое неожиданное решение, многие западные лидеры находятся на грани, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Политический оппонент» России находится «на грани потери рассудка», от него можно ожидать любых неожиданностей, необходимо быть к этому готовым, заявил Нарышкин в передаче «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенбрег заявил, что Североатлантический альянс не признает присоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России.
Главы МИД стран G7 сообщили в совместном заявлении, что не признают итоги референдумов, проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также вхождение данных регионов в состав России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о заявке на вступление в НАТО звучит как приглашение альянса к конфликту с Россией.
В Совфеде предрекли США «перманентный кошмар» за подрыв «Северных потоков»
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Если расследование подтвердит причастность США к взрывам «Северных потоков», то поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов в Европу могут превратиться для американцев в перманентный кошмар, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Если расследование подтвердит причастность США к взрывам газопроводов «Северный поток – 1» и «[Северный поток –] 2», то ситуация может кардинально поменяться. Тогда поставки сжиженного газа из США в Европу могут превратиться для американцев в перманентный кошмар. Неужели наши противники совсем лишились разума?», – написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Накануне экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопровода «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». По их данным, причиной повреждения «Северных потоков» стали взрывы, а не землетрясения или оползни. В свою очередь польский премьер Матеуш Моравецкий обвинил в аварии на «Северных потоках» Россию. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать оба «Северных потока».
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Шарий поделился видео от прибывших на Украину американских военных
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Блогер Анатолий Шарий опубликовал видеокадры с прибывшими на Украину американскими военными, которые сами делятся «крайне интересными и однозначными видео».
Как отмечает Шарий, американские военнослужащие просто смеются и публикуют крайне интересные и однозначные видео, с подписью «Мы уже здесь», также указаны теги #usarmy и #ukraine, отмечено в его Telegram-канале.
Он подчеркнул, что изначально Штаты даже опасались отправлять оружие из-за предупреждений о «законных целях», однако позднее, по словам Шария, поняли, что имеют дело с угрозами, за которыми нет ничего.
Ранее на западном портале, предлагающем контракты людям с боевым опытом, появилось объявление: работа на Украине с расценками одна-две тысячи долларов за день. На объявление первыми обратили внимание портал Украина.ру и шеф-редактор информагентства Regnum Юрий Баранчик в своем Telegram-канале.
В начале марта инсайдерские источники Би-би-си отмечали, что спрос на наемников на Украине растет, американские и европейские частные подрядчики говорят, что они все чаще оказываются задействованы в этом конфликте, начиная от миссий по спасению кого-либо и заканчивая помощью в логистике.
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Посольство России ответило на публикацию Newsweek о возможном ударе по Кремлю
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Посольство в Вашингтоне прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о якобы разрабатываемых в США планах удара по российскому военно-политическому руководству, выразив надежду, что «это чей-то бред».
В посольстве выразили надежду, что подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США, так как в Вашингтоне прекрасно осознают эскалационный характер такой безрассудной риторики, передает РИА «Новости».
Кроме того, в дипмиссии призвали Пентагон не сомневаться в решимости России защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и народ всеми доступными средствами.
Специалисты подчеркнули, что рискованный мыслительный эксперимент военных планировщиков США в итоге может дорого обойтись Соединенным Штатам, так как любое военное столкновение ядерных держав неминуемо приведет к катастрофическим последствиями.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье для журнала The National Interest высказал мнение, что действия Вашингтона «подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав».
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Глава Госдепа отказался обсуждать конкретные шаги, сказав, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия».
Вместе с тем, как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными.
Трамп допустил, что инциденты на «Северных потоках» могут привести к войне
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«Диверсии», повлекшие за собой разрушения на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», могут привести к эскалации или даже войне, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
Политик в своей социальной сети Truth Social указал, что «все говорят о большом урагане», который обрушился на Флориду, однако ситуация с газопроводами будет иметь больше последствий.
«Возможно, гораздо более важное событие в долгосрочной перспективе – это сообщение о том, что в отношении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (на которые я обращал внимание всего мира, когда был президентом, и объяснял, насколько губительной может быть зависимость от них Германии и других частей Европы. В то время все смеялись, но сейчас им уже не до смеха!) были совершены диверсии. Это может привести к крупной эскалации или к войне», – передает ТАСС слова Трампа.
В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
До этого британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
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Власти США призвали американцев срочно покинуть Россию
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Американское посольство в Москве призвало соотечественников срочно покинуть территорию Российской Федерации в связи с мобилизацией и якобы арестами американцев, «участвовавших в демонстрациях».
«Граждане США не должны приезжать в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», – говорится в сообщении на сайте посольства.
В тексте указывается, что американцам в России якобы не гарантировано «право на мирные собрания и свободу слова», граждан США призывают не участвовать в политических и социальных протестах и не фотографировать сотрудников служб безопасности на этих мероприятиях.
«Российские власти арестовывали граждан США, участвовавших в демонстрациях», – утверждает посольство.
Также диппредставительство заявило, что Россия якобы может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством и отказать им в доступе к консульской помощи США, помешать их выезду из России и призвать на военную службу.
Ранее в МИД Польши заявили, что рекомендуют своим гражданам покинуть территорию России.
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Американист Дробницкий: США вынуждают Россию ликвидировать украинскую государственность
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«Украина как государство будет всячески использоваться коллективным Западом для того, чтобы создавать для нас военные риски и угрозы. Поэтому украинскую государственность необходимо ликвидировать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее Госдеп допустил применение Украиной оружия Запада по новым регионам России.
«Я считаю, что пока украинское государство существует в том виде, в котором оно есть – как антироссийский проект – все это будет продолжаться: и поставки западных видов вооружения в интересах ВСУ, и обстрелы российских регионов, причем не только новых», – добавил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Каждый раз, когда ищется идея для украинской государственности – все сводится к концепции «анти-России». Поэтому Украина как государство будет всячески использоваться коллективным Западом для того, чтобы сдерживать Россию, оказывать на нас давление и создавать для нас военные угрозы», – убежден он.
«До тех пор, пока украинское государство не будет ликвидировано, сохранится и военная опасность для России. ВСУ будут и дальше снабжать оружием, настраивать против России и будут даже терпеть нацистов, закрывая глаза на все происходящее и мирясь с человеконенавистнической идеологией», – считает Дробницкий.
«Ничего принципиально нового в последнем заявлении представителей США не наблюдается, Штаты и раньше не выступали против использования Украиной западных систем вооружения на территории Херсонской области, Запорожья и Донбасса», – рассказал в свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Соединенные Штаты, оказывая военную помощь Украине, придерживались только ограничений по дальности поставляемого оружия, а также ставили условие украинской стороне о неиспользовании этого оружия по признаваемой ими территории России. Теперь вопрос к американцам: останутся ли эти ограничения в силе?» – отметил собеседник.
«Кроме того, тут уже и вопрос к России: будем ли мы что-то пересматривать в связи с тем, что территории Херсонской, Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой республик меняют свою юрисдикцию и становятся частью нашей страны. Повлияет ли это на готовность России использовать те или иные системы вооружения для защиты новых территорий?» – рассуждает эксперт.
«В Америке говорят об угрозе применения Россией ядерного оружия, но насколько они в это сами верят – непонятно. Такой сценарий будет иметь, конечно, очень серьезные последствия. Это будет первый в истории случай после Хиросимы и Нагасаки и станет очень серьезным рубежом в мировой политике», – полагает Кортунов.
«Возможно, в Вашингтоне надеются, что Россия первая не пойдет на применение ядерного оружия, независимо от того, как будет развиваться ситуация на поле боя. Но окончательную позицию в этом вопросе будет артикулировать президент», – добавил он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не возражают против применения Киевом западных вооружений по тем районам Украины, которые могут войти в состав России по итогам прошедших референдумов.
Блинкен также в очередной раз предупредил, что США намерены вместе со своими западными союзниками ужесточить режим санкций в отношении России в связи с проведением референдумов. «Мы ясно сигнализировали о том, что готовы быстро навязать России дополнительные серьезные издержки за то, что она реализует планы аннексии, и мы поступим таким образом», – сказал шеф американской дипломатии.
В ответ на это посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты подходят к опасной грани, говоря о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям.
«Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта», – приводит слова Антонова РИА «Новости».
Вашингтон «науськивает» Киев продолжать применять западное оружие, не осознавая рискованность этих действий, отметил посол. «Дипломатические усилия по нахождению путей мирного урегулирования кризиса не могут быть эффективными, пока коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наемника против России. Наши шаги по защите Отечества будут твердыми и решительными», – подчеркнул дипломат.
Кроме того, Bloomberg со ссылкой на два источника сообщает, что США 28 сентября объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 1 млрд долларов. Деньги, предоставляемые в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), позволят Киеву приобрести оружие и военное оборудование у американских оборонных подрядчиков.
Политолог Малек Дудаков в своем Telegram-канале назвал новый пакет американской военной помощи Украине ответом на проведенные референдумы. «Но есть у него и более прагматичная цель – полностью опустошить предыдущий бюджет на Украину, чтобы легче было упрашивать Конгресс выделить новые средства», – считает эксперт.
В то же время постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет Владимира Зеленского, который тот дал русским – «убираться в Россию». Об этом же в минувшее воскресенье говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганщины в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
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Эксперт Юшков оценил версию Sky News о минировании «Северных потоков»
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«Возможно, нас пытаются увести в сторону и заставить копаться в «глубинах истории». Но уверен, что решение о подрыве «Потоков» приняли буквально несколько дней назад», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее британский телеканал Sky News предположил, что «Северные потоки» могли заминировать «несколько месяцев или даже лет назад».
«Северный поток – 2» был достроен в 2021 году, поэтому странно говорить о минировании несколько лет назад. Также сложно представить, что какое-то время назад был заминирован «Северный поток – 1», а после окончания строительства приготовились взрывать и второй. Тогда получается, что каждый новый газопровод по умолчанию сразу минируют», – иронизирует Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Если допустить версию о нескольких месяцах, то сразу вспоминается февральская угроза Джо Байдена о том, что в скором времени «Северного потока – 2» просто не станет. Чисто теоретически США могли бы заминировать газопроводы сразу после начала спецоперации России на Украине», – рассуждает собеседник.
Эксперт также усомнился в правдоподобности версии о том, что Россия могла сама заминировать трубы. «Возникает простой вопрос: зачем? Мы вложили в это строительство миллиарды долларов. Более того, на базе темы поставок российского газа Москва может торговаться с другими странами и получать различные послабления санкционного режима. Но если нет труб, нет и инструмента для торга», – отмечает он.
Собеседник предположил, что публикация Sky News может быть попыткой «замести следы». «Не так давно в этом районе НАТО проводило учения с подводными автономными дронами. Сейчас все начинают откручивать трекеры назад, смотреть историю перемещения кораблей, самолетов, лодок, их остановки. Так что, возможно, нас просто пытаются увести в сторону», – заключил Юшков.
Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что власти Британии не считают, что инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошел в результате действия подводной лодки одной из стран. По мнению источников телеканала в британских оборонных кругах, подлодка вряд ли могла быть задействована в диверсии, поскольку Балтийское море недостаточно глубокое для проведения подобных операций.
Телеканал подчеркнул, что целенаправленная атака на трубопроводы могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с «Северными потоками» несколько месяцев или даже лет назад.
В свою очередь постпред РФ в Вене Михаил Ульянов высмеял эту версию. «Один из западных нарративов состоит в том, что русские – патологические мазохисты. Их любимые занятия – обстреливать себя на ЗАЭС, взрывать собственные трубопроводы в Балтийском море и так далее, – отметил постпред. – Смешно? Да. Глупо? Да. Но часть западной публики покупает это с энтузиазмом», – приводит слова дипломата ТАСС.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам свой дорогой сжиженный газ по заоблачной цене. При этом он отметил, что если расследование подтвердит причастность Соединенных Штатов к взрывам «Северных потоков», то поставки СПГ из США в Европу могут превратиться для американцев в «перманентный кошмар».
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что инциденты на газопроводах «Северный поток» являются результатом преднамеренных действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». По их данным, причиной повреждения газопроводов стали взрывы, а не землетрясения или оползни. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия против газопроводов и почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США.
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Зеленский потребовал от СБ ООН лишить Россию права на ядерное оружие
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Россия «не способна гарантировать безопасность мира» и поэтому якобы не имеет права обладать ядерным оружием, заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН.
«Угрозы использования ядерного оружия стали постоянным нарративом российских официальных лиц. Это доказывает, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием», – передает ТАСС его слова.
Зеленский заявил, что Россия «проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской АЭС», и назвал это «дополнительным доказательством того, что Россия намеренно держит мир на грани радиационного бедствия».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Он отказался обсуждать конкретные шаги, сказав, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия».
Вместе с тем, как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными.
По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации. Между тем в Пентагоне заявили, что в настоящее время не видят смысла в повышении уровня готовности американских ядерных сил.
Напомним, в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
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Посол Украины Маркарова объяснила правила применения оружия США против России
Запрет Вашингтона на использование американского оружия для ударов по территории России касается только РСЗО HIMARS, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.
В связи с соглашением Украины и США о неприменении американского оружия для ударов по территории России, Маркарову спросили, касается ли это всего американского оружия, которое получает Киев. Маркарова ответила, что речь идет именно о HIMARS, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, как сообщал министр обороны Украины Алексей Резников, Украина и США договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории, но «по Крыму таких ограничений нет».
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США предложили наемникам на Украине двойную ставку
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США поместили объявление на главной странице американского рекрутингового агентства для силовиков и авантюристов о наборе наемников на Украину по двойной ставке, сообщает редактор информационного агентства Юрий Баранчик.
«В США массово рекрутируют наемников на Украину за 1–2 тыс. долларов в день... по двойной ставке. В списке требований к кандидатам указаны: безупречные физические кондиции, не менее пяти лет военного опыта в данном регионе Европы, хороший уровень владения стрелковым оружием советской эпохи и НАТО, навыки работы с секретной информацией и защищенными системами связи и другое», – написал он в своем Telegram-канале.
Баранчик раскрыл, что соответствующее объявление 27 сентября находится на главной странице американского рекрутингового агентства для силовиков и авантюристов SilentProfessionals.org.
При этом в описании вакансии на общедоступном сайте указано, что эти требования выдвигаются к кандидатам на должность «охранников и спасателей».
«Однако размер ставки говорит о том, что «специалистов с боевым опытом» набирают для высокорисковых задач: «1000–2000 долларов в день + премия», – заметил он.
Ранее власти Соединенных Штатов призвали американцев не ездить на Украину для участия в боевых действиях, так как не могут гарантировать их безопасность.
До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил о присутствии американских наемников и советников на поле боя на Украине и превращении США в сторону конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну».
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США допустили применение Украиной оружия Запада по новым регионам России
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Соединенные Штаты не возражают против применения Киевом западных вооружений по тем районам Украины, которые могут войти в состав России по итогам прошедших референдумов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы и многие другие страны уже совершенно ясно высказались [на этот счет]: мы в действительности никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией. И я также одинаково ясно говорил о том, что у Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию, которая была незаконно захвачена тем или иным образом Россией. И оружие, и военная техника, которые мы и многие другие страны предоставляем им (властям в Киеве), очень эффективно используется именно в этих целях, как мы только что видели на северо-востоке Украины и как мы видим на юге. И опять-таки: совершенно нет изменения в территории, которая аннексируется Россией, как вопроса для нас или украинцев. Украинцы продолжат то, что им необходимо делать, чтобы вернуть отнятые у них земли, мы продолжим поддерживать их в данных усилиях», – приводит ТАСС мнение главы американского внешнеполитического ведомства.
Таким образом он ответил на прямой вопрос о том, позволят ли США Киеву продолжать применять американские вооружения против тех районов Украины, которые могут войти в состав России по итогам референдумов.
Блинкен также в очередной раз предупредил, что США намерены вместе со своими западными союзниками ужесточить режим санкций в отношении России в связи с проведением референдумов. «Мы ясно сигнализировали о том, что готовы быстро навязать России дополнительные серьезные издержки за то, что она реализует планы аннексии, и мы поступим таким образом», – сказал шеф американской дипломатии.
По его версии, Москва якобы реализует на Украине «дьявольскую схему», которая предусматривает «вывоз местного населения, зачастую через фильтрационные центры, откуда люди могут быть депортированы в Россию» или в иные районы Украины либо «просто исчезать». «Затем они завозят автобусами россиян, создают марионеточные правительства и занимаются проведением референдумов, манипулируя итогами, чтобы провозгласить, что территория принадлежит России», – выступил с утверждением Блинкен.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором в минувшее воскресенье говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
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Захарова спросила с Байдена за угрозу «покончить с «Северным потоком»
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Американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова напомнила о заявлении президента США Джо Байдена, сделанном в феврале 2022 года, где тот пригрозил «покончить с «Северным потоком».
«Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины снова, тогда уже не будет <...> «Северного потока». Мы покончим с этим. Я вам обещаю, мы можем это сделать», – сказал Байден тогда.
Фрагмент видео с выступлением она опубликовала в своем Telegram-канале.
«Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируется как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве», – указала дипломат.
Захарова подчеркнула, что заявление «было подкреплено обещанием», и отметила, что Европа должна узнать правду.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес Соединенных Штатов за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте.
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Майора-трансгендера армии США Джейми Ли Генри обвинили в связях с Россией
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Майора вооруженных сил США Джейми Ли Генри – первого открытого трансгендера-офицера в американской армии – и его жену Анну Габриелян обвинили в сговоре с целью передачи России конфиденциальных медицинских данных военных и чиновников США, свидетельствуют документы суда в штате Мэриленд.
С ними связалась агент ФБР, выдавшая себя за сотрудницу российского посольства в Вашингтоне. Она попросила передать данные пациентов, проходивших лечение на базе Форт-Брэгг, где Генри работал военным врачом, а также в одной из местных клиник, где работала Габриелян, передает ТАСС.
Супруги, как утверждает обвинение, передали агенту ФБР под прикрытием медицинские данные двух пациентов клиники, в которой работала Габриелян, а также пяти лиц, проходивших лечение на базе Форт-Брэгг. Утверждается, что так они хотели показать возможность доступа к данным.
Daily Mail пишет, что Габриелян посоветовала Генри перестать быть «трусом» и не обращать внимания на «этические вопросы». Габриэлян якобы подпитывала патриотизм по отношению к России. Она вышла замуж за Генри в 2015 году, в том же году майор официально объявил себя трансгендером. Во время этой встречи Генри якобы сказал агенту, что пытался завербоваться, чтобы участвовать в боях на стороне России против Украины, но его не взяли из-за отсутствия боевого опыта.
Напомним, после прихода к власти Джо Байдена в армию США стали принимать трансгендеров. В марте 2021 года Сенат США по предложению президента страны утвердил женщину-трансгендера Рейчел Левин помощником министра здравоохранения. Рейчел Левин стала первым трансгендером на таком высоком посту в США. В прошлом Левин идентифицировала себя как мужчину, была жената и имела двоих детей, но в 2011 году сменила пол и в 2013 году развелась.
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Россия предупредила США о риске стать стороной конфликта на Украине
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Соединенные Штаты подходят к опасной грани, говоря о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Покровители неонацистских преступников вплотную приближаются к той опасной грани, о которой мы неоднократно и четко предупреждали. США становятся стороной украинского конфликта», – приводит слова Антонова РИА «Новости».
Вашингтон «науськивает» Киев продолжать применять западное оружие, не осознавая рискованность этих действий, отметил посол. «Дипломатические усилия по нахождению путей мирного урегулирования кризиса не могут быть эффективными, пока коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наемника против России. Наши шаги по защите Отечества будут твердыми и решительными», – подчеркнул дипломат.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не возражают против применения Киевом западных вооружений по тем районам Украины, которые могут войти в состав России по итогам прошедших референдумов.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
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Сенатор США Грэм приравнял ядерный удар России по Украине к атаке на НАТО
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Сенатор-демократ от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм предложил расценивать якобы возможное применение Россией ядерного оружия на Украине как «нападение на НАТО в целом».
«Если (президент России) Владимир Путин применит ядерное оружие, если он реализует свою угрозу в отношении Украины, я бы расценивал это как нападение на НАТО в целом», – приводит РИА «Новости» слова сенатора, сказанные им в ходе заседания юридического комитета Сената Конгресса США. При этом Москва неоднократно на официальном уровне отрицала планы по применению ядерного оружия на Украине.
Как отметил Грэм, в случае такого развития событий «радиация затронет всю Европу, а не только Украину». Сенатор также призвал Конгресс и союзников США по НАТО донести до РФ, что на нее «обрушится весь ад», если она решится применить ядерное оружие на Украине.
В среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил Вашингтон в поощрении к эскалации ядерной риторики и предостерег США и Британию от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в манипуляциях и постановках с целью втягивания России в ядерную повестку.
Также в среду канцлер Германии Олаф Шольц предостерег президента России от применения ядерного оружия. В свою очередь экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите России всеми средствами.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у Вашингтона есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. При этом он отказался «углубляться в вопрос о том, какими будут последствия» подобного шага для Москвы.
В тот же день председатель 77-й сессии ГА ООН Чаба Кереши на министерской встрече по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия предупредил о риске глобальной ядерной катастрофы из-за конфликта на Украине. Он также выразил мнение, что конфликт не ограничится тактическим уровнем применения ядерного оружия.
Вместе с тем, как сообщает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными. По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации.
Между тем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что власти Соединенных Штатов не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. В Пентагоне заявили, что не видят смысла в повышении уровня готовности ядерных сил США.
Напомним, президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
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