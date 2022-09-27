В «Векторе» рассказали, когда пройдет текущий пик заболеваемости COVID

Текущий пик волны заболеваемости коронавирусом в России, вызванной омикрон-штаммом, может пройти примерно через месяц, сообщил заведующий отделом молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов центра вирусологии «Вектор» Валерий Локтев на форуме Openbio.

«Последний пик еще не пройден до конца в России, он пошел на снижение. Судя по тому, что мы видим, – около месяца, и этот пик закончится. Он уже прошел максимальные значения, пошел на спад, и в течение месяца с этим вариантом коронавируса (омикрон-штаммом) будет закончено», – передает ТАСС его слова.

Локтев добавил, что опыт пандемии показал ряд тревожных тенденций, в частности, скорость разработки вакцины, по мнению эксперта, недостаточна. «Время показало, что не успеваем быстро разрабатывать вакцины, не успеваем быстро разрабатывать новые препараты, не успеваем быстро реагировать. И те вакцины, которые первые появились, их эффективность оставляет желать лучшего», – отметил он.

Кроме того, Локтев добавил, что регистрация первого в России препарата против оспы «НИОХ-14» возможна в ближайшее время.

«Регистрация ожидается буквально... днями-неделями, достаточно быстро. Я надеюсь, [что это произойдет в течение нескольких недель]», – сказал он.

По словам главного научного сотрудника отдела геномных исследований центра «Вектор» Роспотребнадзора Сергея Щелкунова, который является одним из разработчиков, препарат целевым образом воздействует на ортопоксвирусы, он препятствует появлению вирусных частиц вне зараженных клеток и тем самым подавляет развитие вирусной инфекции. Ранее Щелкунов сообщал, что «НИОХ-14» эффективен против всех видов оспы, в том числе оспы обезьян. Препарат успешно прошел все стадии доклинических испытаний и первую фазу клинических испытаний на добровольцах.

Ранее кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что коллектив российских ученых создал первый специальный препарат от COVID-19. По его словам, лекарство можно также применять в профилактических целях.

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