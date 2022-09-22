Республика Сербская согласилась покупать газ на российских условиях

Республика Сербская готова покупать российский газ на условиях, которые выдвинет Газпром, в том числе это касается торговли в национальных валютах, заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик. Он добавил, что для его страны главное – сохранить уровень цен.

«Что касается валюты, мы примем те условия, которые нам озвучит Газпром. До сегодняшнего момента мы осуществляли оплату в евро или в долларах, но мы с пониманием относимся к сложившейся ситуации, поэтому в рамках договоренностей с Газпромом мы согласимся на то предложение, которое они нам дадут», – сказал он в интервью РИА «Новости».

«Для нас важно продолжать эту торговлю по тем ценам, которые были ранее согласованы, включая и снабжение газом со стороны компании «Газпром». Было озвучено, что Газпром также принимает на себя обязательства продолжать данную работу. И были подтверждены все наши ранее оговоренные планы, что мы [продолжим работать] вместе», – подчеркнул Додик.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер сообщал, что компания продолжит поставки газа в Республику Сербскую в необходимых объемах по ценам действующего контракта без корректировок по конъюнктуре рынка.

В июне на встрече с президентом Владимиром Путиным Додик поблагодарил Россию за согласие сохранить цены на газ на прежнем уровне. Он подчеркнул, что российские энергоресурсы не имеют альтернативы.

Газовая компания GAS-RES, принадлежащая правительству Республики Сербской Боснии и Герцеговины, с 1 июня продлила договор на поставки природного газа с Газпромом. Глава Минэнерго республики отмечал, что официальную Баня-Луку полностью удовлетворяют договоренности по цене газа и динамике поставок. Он отмечал, что цена составляет «около 290 долларов за 1 тыс. кубометров или немного выше» и что она будет корректироваться каждый квартал.

Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным Минэнерго, в последние годы составляет около 50 млн кубометров.

Додик также заявил, что вступление Боснии и Герцеговины в НАТО невозможно. По его словам, сербский народ не поддерживает присоединение к Североатлантическому альянсу.

Он отметил, что народ Республики Сербской имеет свое решение по этому поводу, в том числе Народная скупщина Республики Сербской приняла решение, при котором вступление в НАТО невозможно.

«По меньшей мере данная процедура должна была бы пройти определенные шаги в парламенте, и я уверен, что в парламенте подобное решение не пройдет, и поэтому в дальнейшем наше присутствие в НАТО является абсолютно невозможным», – подчеркнул политик.