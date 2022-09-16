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Рейтинг доверия Путину превысил 81%
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Президенту Владимиру Путину доверяют 81,5% россиян, следует из данных опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), работу российского лидера положительно оценивают 79% опрошенных.
«Показатель одобрения деятельности президента с 5 по 11 сентября 2022 года составил 78,3%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,5% респондентов», – говорится на сайте ВЦИОМ.
Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проводятся методом телефонного интервью с июня по сентябрь, в опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашиваются 1,6 тыс. респондентов.
Результаты опроса ФОМ показали, что работу Путина положительно оценивают 79% респондентов, а доверяют президенту 78%.
Опрос «ФОМнибус» проводился 2-4 сентября. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.
Эксперт назвал возможные маршруты поставок газа из России в Пакистан
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«Первый вариант – это газопровод через Казахстан, Узбекистан, Афганистан вплоть до Пакистана. Альтернатива – тянуть газопровод через Каспийское море в Иран», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. В четверг на встрече с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом в рамках саммита ШОС Владимир Путин допустил возможность поставок российского газа в Пакистан.
«Пока газопровода между Россией и Пакистаном нет. Идея – еще лишь на уровне обсуждений. Существует два варианта поставки газа из России в Пакистан. Первый – это газопровод через Казахстан, Узбекистан, Афганистан вплоть до Пакистана и, возможно, до Индии. Однако данный проект сложен тем, что охватывает много стран. Поэтому согласовать такой вариант будет достаточно непросто, особенно с учетом нестабильной политической ситуации в Афганистане», – пояснил главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.
«Альтернативный вариант – тянуть газопровод через Каспийское море в Иран или зайти в Иран через Среднюю Азию. Такие варианты, я думаю, тоже могут рассматриваться, но это уже, так сказать, запасной вариант», – добавил собеседник.
При этом, подчеркивает главный эксперт ФНЭБ, для России стратегически важнее развивать другие направления в энергетике – прежде всего проектируемый газопровод «Сила Сибири – 2», связывающий Россию и Китай. «Взаимодействие России и Китая по вопросу увеличения поставок трубопроводного газа – важнейшая составляющая российской экономики в условиях отказа стран ЕС от нашего газа», – указал Митрахович. Кроме того, по мнению эксперта, следует направить силы на объединение российских компаний по производству СПГ (сжиженного природного газа). «На повестке дня также и вопрос об увеличении внутреннего потребления топлива – это и газификация, и производство газомоторного топлива, и создание новых индустриальных проектов», – отметил собеседник.
В четверг президент Владимир Путин сказал, что Россия допускает возможность поставок нашего трубопроводного газа в Пакистан. Об этом российский лидер заявил на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. «Часть инфраструктуры уже создана – это Россия, Казахстан, Узбекистан. Нам нужно решить вопрос с Афганистаном», – передало слова Путина РИА «Новости». «Имея в виду наши взаимно добрые отношения с афганским народом, надеюсь, что и эта проблема может быть решена: имею в виду влияние Пакистана на ситуацию в этой стране», – добавил президент России.
Путин отметил – у Москвы и Исламабада есть и другие очень интересные и масштабные проекты, в том числе в сфере энергетики. Президент упомянул, в частности, проект «Пакистанский поток», предполагающий создание инфраструктуры для поставок сжиженного природного газа. Напомним, что в мае прошлого года Москва и Исламабад подписали соглашение о строительстве «Пакистанского потока» – газопровода длиной 1,1 тыс. километров, который должен связать инфраструктуру для приема СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа на севере страны.
Вице-премьер Александр Новак сообщил в четверг, что строительство газопровода из Карачи на север Пакистана начнется в ближайшее время, передает ТАСС. Новак также упомянул перспективный проект газопровода из России через Казахстан, Узбекистан и Афганистан в Пакистан. «Такие поручения президенты дали, энергетические ведомства проработают вопросы строительства такого газопровода», – добавил замглавы правительства России. Что касается проекта газопровода «Сила Сибири – 2», то этот маршрут станет для нашей страны фактической заменой «Северного потока – 2», отметил Новак.
Путин: Газпром завершает проработку проекта газопровода в Китай через Монголию
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Компания «Газпром» завершает проработку деталей проекта строительства газопровода «Союз Восток», сообщил президент России Владимир Путин на саммите РФ – КНР – Монголия, где он встречался с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
«В настоящее время Газпром завершает проработку деталей проекта с китайской и монгольской сторонами», – передает его слова РИА «Новости».
Путин добавил, что также имеются хорошие возможности для увеличения российских трансграничных поставок электричества в Китай и Монголию.
«По итогам текущего года прогнозируем, что рост энергопередач из России в ваши страны, уважаемые друзья, уже составит порядка 20% – до 5,2 млрд киловатт», – сказал глава государства.
Напомним, в начале февраля российский Газпром и китайская компания CNPC подписали долгосрочный договор на крупную поставку газа в Китай. Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, от России и Китая ожидали другой газовый контракт. В январе Газпром установил новый абсолютный суточный рекорд поставок газа в Китай в рамках контракта с китайской компанией CNPC. СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
В Британии пожалели, что не пригласили Путина на похороны Елизаветы II
Правительству Великобритании следовало пригласить президента России на похороны королевы Елизаветы II, чтобы улучшить отношения между Москвой и Лондоном, пишет обозреватель Independent Мэри Дежевски.
Она считает, что правительство нового премьера Лиз Трасс упустило шанс создать задел для налаживания контактов с Россией в будущем, передает РИА «Новости».
«Государственные похороны всегда давали возможность для ознакомительных встреч и новых начинаний. <…> Здесь мы имеем что-то вроде проявления мирового осуждения (России). Это лишь усугубляет, а не разрешает разногласия», – полагает Дежевски.
По мнению обозревателя, Путин одним из первых среди мировых лидеров выразил соболезнования в связи со смертью монарха.
«От кого оно пришло? Не от Эммануэля Макрона, чье элегантное и красноречивое послание с соболезнованиями пришло на следующий день. Не от Джо Байдена – хотя послание от президента США и первой леди тоже было в числе первых. И не из какой-либо из стран Содружества наций», – говорится в статье.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур. В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин изначально, как только стало известно о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, не намеревался участвовать в ее похоронах или иных мероприятиях.
Путин призвал страны Запада отказаться от экономического эгоизма
Запад должен перестать использовать в своей политике «экономический эгоизм» и незаконные санкции, заявил президент Владимир Путин на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном формате.
«Наше объединение носит внеблоковый характер, мы оказываем содействие в решении нарастающих в мире энергетических и продовольственных проблем, возникающих в результате ряда системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики», – передает слова президента ТАСС.
Он подчеркнул, что политика России лишена какого-либо «эгоизма».
«Надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях», – сказал российский лидер.
Ранее Минторг США ужесточил санкции против России и Белоруссии. Кроме того, в четверг США ввели новые санкции против России, в том числе против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, а также против детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о провале попыток Запада выключить Россию из глобальной экономики. Напомним, в мае страны «Группы семи» (G7) обещали изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики.
Китайской делегации запретили проститься с Елизаветой II
Спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл отклонил просьбу о допуске делегации из Китая в Вестминстер-холл, где находится гроб с телом королевы Елизаветы II, сообщила газета Politico со ссылкой на источник.
Гроб находится в Вестминстерском дворце до 19 сентября, в это время круглосуточно разрешен доступ для желающих проститься с королевой.
«Как сообщил Politico высокопоставленный парламентский деятель, знакомый с этим вопросом, спикер Палаты общин Линдси Хойл заявил коллегам, что он отклонил просьбу о допуске китайских чиновников в Вестминстер-холл, где покойная королева будет находиться до своих похорон в понедельник», – цитирует издание РИА «Новости».
По данным Politico, один из парламентских чиновников поинтересовался, сохраняют ли спикеры Палаты общин и Палаты лордов полную власть над доступом в Вестминстер-холл во время мероприятий прощания с монархом.
Отмечается, что ответ Хойла указывает на возможность, что представители Китая будут присутствовать на похоронах королевы в Вестминстерском аббатстве в понедельник, однако не смогут посетить Вестминстер-холл, чтобы отдать дань уважения королеве.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур. В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин изначально, как только стало известно о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, не намеревался участвовать в ее похоронах или иных мероприятиях.
Путин и Эрдоган провели переговоры «на ногах»
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели краткую беседу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
Президенты поучаствовали в церемонии посадки деревьев, в этот момент они перевели переговоры «на ногах», передает РИА «Новости».
В пятницу оба лидера намерены провести полноценные переговоры, они должны оценить реализацию «зерновой сделки».
Официальный представитель МИД Мария Захарова разоблачила заявления европейских политиков о том, что поставки c/х продукции в рамках зернового соглашения якобы идут в «наиболее нуждающиеся и самые бедные страны», и опубликовала данные о странах-получателях зерна с Украины. Согласно опубликованным данным, корабли с сельхозпродукцией с Украины направляются в Германию, Италию, Францию, Нидерланды, Израиль, Испанию, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Китай, Египет, Иран, Республику Корея, Судан и другие страны.
На прошлой неделе президент Владимир Путин называл очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Он также отмечал, что в этом году Россия уже поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить поставки до 50 млн тонн и больше, урожай хороший.
Путин назвал важным переход на национальные валюты в расчетах с Китаем и Монголией
Президент России Владимир Путин призвал во всех возможных сферах переходить на национальные расчетные системы в торговле с Китаем и Монголией, об этом он заявил на трехсторонней встрече с лидерами этих стран на полях саммита ШОС в Самарканде.
«Росту взаимных торговых обменов, несомненно, способствует последовательная линия трех наших стран на расширение использования национальных валют в коммерческих расчетах», – цитирует его ТАСС.
Он заметил, что ранее на двусторонней встрече с Си Цзиньпином они с удовлетворением констатировали, что в торговле России с Китаем по итогам первого квартала нынешнего года доля расчетов в нацвалютах выросла до 27,5%.
«В этом контексте было бы важно везде, где это возможно, переходить на национальные платежные платформы, такие как система передачи финансовых сообщений Банка России и китайская система трансграничных платежей», – подчеркнул Путин.
Напомним, российский Газпром и китайская CNPC перейдут на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай.
Путин заявил о близости позиций по многим вопросам с Китаем и Монголией
Россия заинтересована в сотрудничестве с Китаем и Монголией, страны разделяют подходы по большинству вопросов мировой повестки, заявил президент России Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих государств на полях саммита ШОС в Самарканде.
«Россия заинтересована во всемерном укреплении отношений с каждым из государств, и должен отметить, что эти отношения развиваются динамично, плодотворно и на взаимовыгодной основе», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, такое тесное трехстороннее партнерство вполне естественно, учитывая географическое положение трех стран и их давние традиции дружбы и взаимной поддержки, уважение и симпатию друг к другу народов стран. «Наши страны разделяют подходы по большинству насущных вопросов международной повестки, выступают с согласованных позиций в ООН и в региональных организациях», – отметил Путин.
Он напомнил об утвержденной в 2015 году дорожной карте сотрудничества трех государств и об одобренной в 2016 году программе создания экономического коридора Россия – Монголия – Китай.
«Сегодня можем с удовлетворением констатировать, что все эти договоренности успешно реализуются», – подчеркнул Путин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом.
Путин предложил создать при ШОС ассоциацию спортивных организаций
Страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), могли бы создать под эгидой объединения ассоциацию спортивных организаций, заявил президент Владимир Путин на саммите ШОС.
«Как представляется, хорошие возможности есть и для активизации спортивного сотрудничества с перспективой проведения под эгидой ШОС крупных спортивных мероприятий. Для этого можно было бы подумать о создании при нашем объединении ассоциации спортивных организаций», – цитирует ТАСС Путина.
Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в узбекском Самарканде.
Путин заявил о необратимых трансформациях в мировой политике и экономике
В мировой политике и экономике уже произошли необратимые изменения, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС.
«В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер», – передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что на данный момент ШОС – это крупнейшая в мире региональная организация.
В ее странах-участницах проживает более половины населения планеты, созидается около четверти ВВП, сосредоточен мощный интеллектуальный и технологический потенциал, значимая часть мировых природных ресурсов, указал российский лидер.
«При этом ШОС не стоит на месте и продолжает поступательно развиваться, наращивать свою роль в решении международных, региональных проблем, в поддержании мира, безопасности и стабильности на всем обширном евразийском пространстве», – сказал Путин.
Путин добавил, что более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и Устава ООН, обеспечения равной и неделимой безопасности, уважения суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга.
«Именно на этих принципах, лишенных каких бы то ни было элементов эгоизма и в политике, и в экономике, выстраивается совместная работа государств – членов ШОС. Что открывает широкие перспективы для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в политике, экономике, в культурно-гуманитарной и других областях», – сказал российский лидер.
Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в узбекском Самарканде.
Россия и Узбекистан договорились усилить торговые связи
Российско-узбекские торговые экономические связи продолжат углубляться, говорится в декларации, подписанной президентами стран Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Стороны продолжат углублять прямые торгово-экономические связи по линии субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований республики Узбекистан, а также их хозяйствующих субъектов», – цитирует документ ТАСС.
Страны намерены проводить выставочно-ярмарочные мероприятия со взаимным участием, деловые миссии, оперативный обмен информацией о предлагаемой к реализации продукции, обмен сведениями о зарегистрированных компаниях, заинтересованных в установлении коммерческих контактов.
Востоковед Алексей Маслов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что глава российского государства на заседаниях ШОС имеет возможность лично объяснить позицию России по ряду стратегических и геополитических вопросов. «Это будет одна из самых важных встреч за последние полдесятилетия», – указывал он.
Путин и Пашинян ночью провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян поговорили по телефону поздно ночью и обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Действительно, был телефонный разговор поздно ночью», – передает его слова РИА «Новости».
В правительстве Армении уточнили, что обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе.
Напомним, во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.
Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.
Армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Вечером в среду Минобороны Армении заявило, что стрельба на армяно-азербайджанской границе практически полностью прекратилась.
Путин и Рахмон пообщались перед началом саммита ШОС в расширенном составе
Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон кратко побеседовали перед началом саммита ШОС в расширенном составе.
Лидеры пообщались, когда они в качестве участников заседания сели за большой круглый переговорный стол, передает РИА «Новости».
Путин после этого повернулся к сидящим неподалеку министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и помощнику по международным делам Юрию Ушакову и кратко пообщался с ними.
Саммит ШОС проходит 15-16 сентября в узбекском Самарканде.
Ранее Путин и президент Турции Тайип Эрдоган провели краткую беседу на полях саммита ШОС.
Путин пообщался с замгенсекретаря ООН после саммита ШОС
Президент России Владимир Путин после заседания лидеров стран ШОС пообщался с заместителем генсекретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло.
В своем выступлении президент России обратился к Розмари ДиКарло, попросив секретариат ООН повлиять на решение Еврокомиссии по поводу снятия санкций с поставок российских удобрений в нуждающиеся страны. Путин заявил, что сейчас санкции сняты только на поставки в европейские страны, передает РИА «Новости».
Ранее Путин подтвердил готовность России бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам.
До этого заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что российские продовольствие и удобрения должны получить доступ на зарубежные рынки.
В среду президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер отметил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в страны Евросоюза, а не беднейшим странам, куда было отправлено всего два судна из 87.
Путин сообщил о росте расчетов в нацвалютах между государствами ШОС
Доля расчетов в национальных валютах между государствами-участниками ШОС растет, заявил президент Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Конечно, существенной частью деятельности ШОС традиционно является укрепление экономической части сотрудничества. Совместными усилиями расширяются торгово-инвестиционные обмены, реализуются взаимовыгодные коммерческие проекты в самых разных отраслях. Растет доля расчетов в национальных валютах», – передает слова Путина РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что сейчас ШОС – это крупнейшая в мире региональная организация.
В ее странах-участницах проживает более половины населения планеты, созидается около четверти ВВП, сосредоточен мощный интеллектуальный и технологический потенциал, значимая часть мировых природных ресурсов.