Треть населения Германии призналась в неготовности расплатиться за энергию зимой

Ситуация на Украине вызвала глубокий энергетический кризис в Европе, по данным опроса, почти 40% жителей Германии полагают, что им не расплатиться за энергию предстоящей зимой.

В Германии на фоне резкого роста цен на 39% жителей опасаются, что зимой не сможет расплатиться за энергию или что ему удастся сделать это лишь с большим трудом, передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).

Больше всего переживают семьи с небольшими доходами и молодежь, следует из обнародованных в пятницу, 16 сентября, результатов опроса Deutschlandtrend.

Опасаются за возможность платить за электроэнергию 58% респондентов из домохозяйств с доходами ниже 1500 евро в месяц и 47% – с доходами от 1500 до 3500 евро. Мнения, что высокие цены на энергию станут зимой серьезной проблемой, придерживается каждый второй участник опроса в возрасте до 35 лет.

Также 83% опрошенных считают, что резкий рост цен на газ и вызовет сокращение рабочих мест.

Однако большинство немцев (59%) считают, что зимой не будет перебоев с электро- и газоснабжением. Негативного сценария ожидают 36%.

Напомним, из отчета Федерального сетевого агентства следует, что ситуация с газоснабжением в Германии остается стабильной, но напряженной. Уровень заполненности газохранилищ в стране составляет 88,33%.