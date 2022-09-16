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Треть населения Германии призналась в неготовности расплатиться за энергию зимой
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Ситуация на Украине вызвала глубокий энергетический кризис в Европе, по данным опроса, почти 40% жителей Германии полагают, что им не расплатиться за энергию предстоящей зимой.
В Германии на фоне резкого роста цен на 39% жителей опасаются, что зимой не сможет расплатиться за энергию или что ему удастся сделать это лишь с большим трудом, передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Больше всего переживают семьи с небольшими доходами и молодежь, следует из обнародованных в пятницу, 16 сентября, результатов опроса Deutschlandtrend.
Опасаются за возможность платить за электроэнергию 58% респондентов из домохозяйств с доходами ниже 1500 евро в месяц и 47% – с доходами от 1500 до 3500 евро. Мнения, что высокие цены на энергию станут зимой серьезной проблемой, придерживается каждый второй участник опроса в возрасте до 35 лет.
Также 83% опрошенных считают, что резкий рост цен на газ и вызовет сокращение рабочих мест.
Однако большинство немцев (59%) считают, что зимой не будет перебоев с электро- и газоснабжением. Негативного сценария ожидают 36%.
Напомним, из отчета Федерального сетевого агентства следует, что ситуация с газоснабжением в Германии остается стабильной, но напряженной. Уровень заполненности газохранилищ в стране составляет 88,33%.
Националисты из «Айдара» вступили в бой с солдатами ВСУ в Угледаре
Украинские военные и националисты из «Айдара» устроили перестрелку друг с другом в Угледаре, в ходе боя были ранены и убиты несколько человек, об этом рассказали местные жители.
«Обычные солдаты ВСУ хотели уйти со своих позиций и оставить город, но нацисты, увидев строящиеся колонны, открыли по ним огонь. Те начали стрелять в ответ», – приводит слова репортера Андрея Руденко RT.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что военные ДНР активно готовятся к наступлению ВСУ под Угледаром.
Страны Запада собрались передать Украине оружие на 36 млрд евро
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Западные страны планируют выделить Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро, свидетельствуют данные сервиса Ukraine Support Tracker германского Кильского института всемирной экономики.
По имеющейся у германского института информации, США – наиболее крупный поставщик вооружений и военной техники на Украину. На их долю будет приходиться 25 млрд евро. На втором месте по объемам поставок – Британия. Ее доля будет составлять 4 млрд евро. Более млрд евро также выделят Польша (1,8 млрд евро) и Германия (1,2 млрд евро), передает ТАСС.
США также являются лидером и по общим запланированным объемам помощи Украине. Они будет достигать 44,5 млрд евро.
Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до 600 млн долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, пакет «включает дополнительные вооружения, боеприпасы и технику из запасов» Пентагона.
В четверг американские СМИ сообщили, что Вашингтон на данный момент якобы не намерен поставлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS из опасений эскалации, поскольку радиус их действия достигает 300 километров, что даст Украине возможность нанести удар по территории России.
В МИД России предупреждали, что возможные поставки на Украину американских ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
Эксперт оценил призыв Кадырова мобилизовать по тысяче бойцов из каждого региона
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«Призыв Кадырова набрать по тысяче бойцов-добровольцев из каждого региона – это попытка «зацементировать» наше общество на фоне решающих боев спецоперации», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее глава Чечни призвал регионы России проявить инициативу ради победы в украинском конфликте.
«Заявление Кадырова прежде всего адресовано не столько к главам других регионов, сколько ко всему обществу. Это призыв уместный, актуальный, справедливый», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков.
Что касается собственно «самомобилизации», то она уже идет – во многих уголках страны добровольческие батальоны уже и так формируются, добавил аналитик. «В каждом регионе и так уже есть призывные пункты, и каждый желающий, соответствующий требованиям, может записаться добровольцем для участия в спецоперации», – отметил эксперт.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг призвал российские регионы проявлять инициативу в деле поддержки спецоперации на Украине. «Россия – федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать «самомобилизация». Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения или, наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По мнению главы республики, каждый регион «вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев». «Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это – минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства – это внушительный военный контингент в 85 тыс. человек – почти армия!» – написал он.
В Кремле неоднократно заявляли, что в настоящее время речи о мобилизации в России не идет.
В свою очередь военный эксперт Владислав Шурыгин ранее сообщил газете ВЗГЛЯД, что в Якутии, Татарии и других регионах из добровольцев уже формируется несколько десятков батальонно-тактических групп.
Польша опубликовала список картин, которые требует у России
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Министерство культуры Польши опубликовало список из семи картин, которые рассчитывает получить от России. Среди них «Поклонение младенцу» Лоренцо ди Креди, «Двое скорбящих святых» Аретино Спинелло, «Христос и грешница» Луки Джордано.
«Я надеюсь, что когда-то наши экспозиции пополнят военные потери, которые находятся сейчас в РФ, там находятся произведения искусства, которые принадлежат польскому государству и просто должны быть возвращены», – приводит ТАСС слова министра культуры и национального наследия страны Петра Глиньского. По его словам, «тут нет места для какой-либо дискуссии».
Согласно размещенному на сайте министерства культуры списку, Польша рассчитывает получить семь картин преимущественно итальянских художников. Среди них «Поклонение младенцу» Лоренцо ди Креди, «Двое скорбящих святых» Аретино Спинелло, «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем» неизвестного автора, «Христос и грешница» Луки Джордано, «Мадонна с младенцем и лилиями на фоне пейзажа» неизвестного автора, «Портрет художника» Валантена де Булонь, «Итальянский пейзаж со стаффажем» Андреа Локателли.
Ранее посольство России в Варшаве получило дипломатическую ноту МИД Польши с требованием вернуть семь объектов культуры.
Напомним, в среду вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский заявил, что министерство иностранных дел Польши направило посольству России ноту с требованием вернуть семь предметов искусства из Пушкинского музея в Москве.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Польша открыла новый фронт в «исторической войне» с Россией.
Украинским музыкантам начали запрещать выступления в ЕС
Вокалист группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что в Европейском союзе музыкальному коллективу не дают выступать из-за того, что их считают фашистами. В этом запрете якобы виновато российское руководство, считает артист.
«И фашистам нельзя петь на родном языке свои песни. Мы понимаем, откуда ноги растут. Такая коррупция и так работают длинные руки Кремля», – цитирует Скрипку издание «Страна.ua».
Отмечается, что концерт группы отменили в Гамбурге.
Как пишет издание, это не первый случай отмены европейских концертов украинских артистов. В частности, концерт группы "Жадан и собаки" в отменили в Милане.
В 2018 году Скрипка заявлял, что на концерте в Гааге после оскорбительной русофобской фразы треть зрителей покинула зал.
Российский национальный оркестр прекратил работу с Михаилом Плетневым
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Трудовой договор с художественным руководителем Российского национального оркестра Михаилом Плетневым не будет продлен, сообщили в коллективе.
«Принятие такого решения руководством оркестра связано с необходимостью построения долгосрочной стратегии развития коллектива, что невозможно в условиях фактического отсутствия художественного руководителя, а также не предоставлением им информации учредителю о своих планах и перспективах дальнейшей работы с коллективом», – говорится в сообщении в Telegram-канале оркестра.
Отмечается, что «с конца 2020 года плотный творческий контакт между оркестром и его художественным руководителем практически отсутствует, на протяжении достаточно длительного времени фактическую творческую работу с оркестром осуществляют приглашенные дирижеры».
«Российский национальный оркестр является одним из ведущих симфонических оркестров страны, к нему всегда было приковано пристальнейшее внимание музыкальной общественности и самой широкой публики. Поэтому поиск и согласование кандидатуры нового художественного руководителя для столь титулованного и прославленного коллектива – задача непростая и может занять некоторое время», – заключили в сообщении.
Российский национальный оркестр является самым титулованным и известным оркестром России, обладателем премии Grammy. Основан более тридцати лет назад пианистом и дирижером Михаилом Плетневым.
Начиная с локдауна из-за пандемии, Михаил Плетнев находится за границей и руководит московским оркестром дистанционно.
Власти Германии собрались национализировать три крупные газовые компании
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Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH), сообщили источники Bloomberg.
«Германия находится на поздней стадии переговоров о приобретении Uniper SE и двух других крупных импортеров газа в качестве исторического шага, который позволит избежать коллапса энергетического рынка страны», – приводит сообщение американского агентства РИА «Новости».
По данным Bloomberg, прекращение поставок газа по «Северному потоку» приносит немецким компаниям огромные убытки, так как вынуждает их закупать голубое топливо у других поставщиков по повышенной цене. Bloomberg отмечает, что Uniper теряет до 100 млн евро в день, а VNG ожидает в 2022 году убытков в 1 млрд евро. «Все очень сложно, мы очень тщательно все прорабатываем», – заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Немецкие компании ранее обращались к правительству Германии за финансовой помощью. Uniper запрашивала 9 млрд евро еще в июле, а VNG подала обращение за помощью на прошлой неделе.
Securing Energy for Europe – переименованная структура Газпрома Gazprom Germania, взятая под временный контроль правительством ФРГ 4 апреля.
Uniper – немецкая энергетическая компания. Основная деятельность – производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.
VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тыс. человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
Ранее власти ФРГ решили взять Gazprom Germania GmbH под долгосрочное управление, переименовав немецкое подразделение Газпрома в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE).
Принявшие друг друга за русских украинцы подрались в Ницце
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Лишение свободы грозит бывшему украинскому солдату, который напал на двух украинок 11 сентября в городе Рокбрюн-Кап-Мартен рядом с Ниццей, говорится в заявлении прокурора Ниццы Ксавье Бонома.
«12 сентября две женщины украинского происхождения подали жалобу в комиссариат полиции Ментона по поводу насилия, совершенного против них накануне в городе Рокбрюн-Кап-Мартен. На допросе в полиции обвиняемый, также украинец по происхождению, признал насилие, преуменьшив его», – передает РИА «Новости» текст заявления.
В интервью местной газете Nice-Matin обе женщины уверяли, что нападавший на них был русским и что он ударил их, потому что они слушали песню на украинском языке, где звучали антироссийские лозунги.
По данным Nice-Matin, подозреваемый мужчина – на самом деле бывший украинский солдат, который объяснил полицейским на допросе, что принял этих двух женщин за русских.
В этот четверг он предстанет перед судом, ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф в размере 45 тыс. евро, уточнил прокурор.
До того, как французская полиция сообщила, что задержан украинец, а не русский, пресс-секретарь министра иностранных дел Украины Олег Николаенко заявил, что нужно найти виновного в этом «отвратительном происшествии».
Ранее Красный Крест в Испании начал подселять украинцев к семьям ЛГБТ.
В Мелитополе прогремели два взрыва
В городе Мелитополе Запорожской области зафиксировали звуки взрывов, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Мелитополе громко! В городе были слышны два взрыва», – сообщил Рогов в своем Telegram-канале.
Взрывы произошли около 14.00 мск, ориентировочно они были слышны у выезда из города в сторону Крыма, передает РИА «Новости».
В начале сентября в Мелитополе произошел взрыв рядом со штабом общественного движения «Мы вместе с Россией». На месте взрыва рядом с помещением штаба осталась воронка, в самом здании взрывной волной и осколками выбило окна.
Вскоре после этого в городе произошел второй взрыв, он также прогремел у штаба «Мы вместе с Россией».
Часть войск ВСУ попала в тактическое окружение у границ Херсонской области
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У границ Херсонской области часть украинских войск оказалась в тактическом окружении возле реки Ингулец, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«В реке Ингулец поднялся уровень воды, нарушив возведенные украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области. Сейчас они фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде. У них там бедственное положение», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что власти Херсонской области решили усилить деятельность правоохранительных структур и патрулирование на улицах.
Сообщалось, что украинские войска продолжают накопление сил и средств в районах Приазовья и Причерноморья. В частности, ВСУ предпринимают попытки атаковать союзные армии на севере Херсонской области, на николаевском направлении и в районе Кинбурнской косы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключается новый план Киева на южном фронте.
От грузинского игрока московского «Динамо» потребовали покинуть Россию
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Грузинский полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе не должен выступать в России, заявил главный тренер молодежной сборной Грузии Рамаз Сванадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это наша твердая позиция, как лично моя, так и Федерации футбола Грузии: футболист сборной Грузии не должен выступать в чемпионате России. Не только Лука, но и любой другой», – заявил наставник сборной.
«Такова сегодняшняя реальность», – отметил он.
Рамаз Сванадзе отметил, что Лука Гагнидзе является футболистом, который в будущем должен представлять интересы всего грузинского футбола.
«Мы беседовали с ним, он знает нашу позицию, высказал свою», – заявил тренер.
Гагнидзе вызван на товарищеские встречи молодежной сборной Грузии против Португалии 24 сентября и Турции 27 сентября.
По словам тренера, участие в этих играх может помочь Гагнидзе «как можно скорее обрести связанное с Европой будущее», передает «Первый канал» – Общественное ТВ Грузии.
Ранее в Грузии назвали идею референдума о «втором фронте» против России сарказмом.
Власти Херсонской области заявили о большом числе иностранцев в рядах ВСУ
Войска Украины, которые стоят у границы Херсонской области, состоят из большого числа наемников, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Очень много в рядах украинских войск, сосредоточенных на Херсонском направлении, иностранных наемников. Есть много свидетельств присутствия наемников, говорящих на английском и других иностранных языках», – передает его слова РИА «Новости».
Стремоусов указал, что сегодня на Украине «фактически сколотили четвертый рейх», состоящий из группы нацистов и наемников, а также силой согнанных в армию людей с улиц.
«Киевский режим сегодня использует весь потенциал НАТО. Это фактически оккупанты», – добавил он.
Ранее Стремоусов заявил, что часть войск ВСУ попала в тактическое окружение у границ Херсонской области.
США потребовали от России немедленно принять предложение по обмену заключенными
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США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией и считают, что Москва должна сделать это сегодня же, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она добавила, что американские власти продолжат добавиться соглашения с РФ, а также подтвердила взаимодействие президентской администрации с бывшим американским дипломатом Биллом Ричардсоном, участвующим в переговорах по обмену осужденными, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон, который, по утверждению СМИ, посетил Москву и провел здесь ряд встреч, не был ни на каких переговорах в Кремле.
10 августа отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон сообщил, что США и Россия смогут заключить сделку по обмену заключенными по формуле «два на два».
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
СМИ сообщали, что Ричардсон намерен поехать в Россию, чтобы попытаться договориться об освобождении Грайнер. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать эту информацию.
В Германии заявили о принятом запрете на поставку западных танков Украине
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Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца, сообщил лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления Ольденбурге.
«Совместно с союзниками принято решение о том, что ни одна страна не поставляет основные боевые танки западного образца», – цитирует политика издание Die Zeit.
В свою очередь обозреватель Bloomberg Андреас Клут отметил, что страны НАТО до сих пор не поставляли Украине основные боевые танки собственного производства. «Никто из стран-партнеров пока еще не отправлял западные танки – в отличие от советских», – приводит слова обозревателя ТАСС.
Клут указывает, что основная причина, по которой поставки танков не осуществляются – опасения западных стран по поводу возможной эскалации, если Украина получит современное западное оружие. Представители же Киева уже длительное время просят у Германии танки «Леопард» (Leopard), запасы которых у Берлина составляют около 2 тыс. единиц, а также бронетранспортеры «Мардер» (Marder).
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить то вооружение, которое ей необходимо, в том числе танки. Во вторник глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер («зеленые») выступил за скорейшую поставку Украине немецких боевых танков «Леопард» (Leopard). Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «союзников» поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
В минувшее воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок уклонилась от ответа на вопрос Кулебы о поставках киевскому режиму танков «Леопард» (Leopard). Днем ранее глава МИД Германии призвала продолжить оказывать военную помощь Украине.
Новак: Газопровод «Сила Сибири – 2» заменит России «Северный поток – 2»
Газопровод «Сила Сибири – 2» может стать фактической заменой для России газопровода «Северный поток – 2», заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
«Ну фактически – да», – сказал вице-премьер, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, может ли газопровод «Сила Сибири – 2» стать заменой «Северного потока – 2», передает ТАСС.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.