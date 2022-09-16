Армения заявила о 135 погибших на границе с Азербайджаном

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16 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 10:31  |  vz.ru
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Европа переводит энергетику на «советское» управление

Как ЕК заставит европейцев экономить на электричестве Federico Gambarini/dpa/picture-alliance/ТАСС
Еврокомиссия представила план по спасению Европы от энергетического коллапса и социальной напряженности этой зимой. Предложенные меры возвращают рыночную Европу в 1970–80-е годы, когда цены на электроэнергию регулировались государством, а не устанавливались рынком. Еврокомиссия, которая десятилетиями яростно с этим боролась и в ЕС, и на Украине, сама предложила установить потолок на прибыль энергокомпаний. Что из этого получится, к чему готовиться европейцам? Подробности...
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Самаркандский саммит расширил влияние Москвы в Азии

Главным событием саммита ШОС стала встреча лидеров России и Китая Александр Демьянчук/ТАСС
Саммит ШОС с участием Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина показал: попытки «отменить» Россию на международной арене потерпели фиаско. Более того, нашу страну в регионе начинают все больше воспринимать как «свою», азиатскую державу, тогда как раньше считали ее скорее «европейской». По мнению экспертов, саммит закрепляет разворот России на Восток. Чего России удалось добиться в первый день самаркандского форума? Подробности...
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Как россияне помогают спецоперации на Украине

Бойцы на передовой сейчас особенно нуждаются в гуманитарной и другой помощи российского общества Виктор Антонюк/РИА Новости
Месяцы, прошедшие с начала СВО, показали полную поддержку обществом спецоперации. При этом обычные люди и предприниматели собирают гуманитарную помощь, сдают деньги на коптеры и рации для подразделений ДНР и ЛНР, футбольные фанаты записываются добровольцами, а известные артисты выступают в госпиталях. Но депутаты отмечают, что на этом фоне пока не очень заметна помощь крупного бизнеса. Подробности...
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Иран поможет России в большой кавказской проблеме

Иран проявляет все больше усилий для содействия интересам России Zuma\TASS
С весьма резкими и неожиданными заявлениями в связи с происходящем между Арменией и Азербайджаном выступил Тегеран. Он ясно дал понять, что готовится к «войне против Ирана» и выступил в защиту территориальных интересов Армении. Этот сигнал является очень важным не только для стран Кавказа, но и для России, и вот почему. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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«Псы войны» на Украине оказались вне закона

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Надеюсь, ЛНР и ДНР работают над заключением Договора о военном союзе с КНДР, по которому Северная Корея официально, в полном соответствии с законами войны и международным правом, отправит на помощь Донбассу двадцать дивизий. Подробности...
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О валюте стоит забыть надолго

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Время доллара США и евро в России закончилось вместе с началом СВО. Однако жажда финансовых приключений у россиян не меньше, чем 30 лет назад. Подробности...
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Рыночной экономики в Европе больше нет

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Затяжной энергетический кризис, перетекающий в 2023 год, когда ЕС может накрыть ощущение безысходности, может повести объединение европейских стран по наихудшему сценарию развития событий. Подробности...
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Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

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Русская память о Елизавете II

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
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    Армения заявила о 135 погибших на границе с Азербайджаном

    16 сентября 2022, 10:26

    Текст: Вера Басилая

    В результате конфликта на границе Армении с Азербайджаном погибли 135 человек, многие ранены, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    «На сегодняшний день число подтвержденных погибших составляет 135 человек. Это число еще не окончательное, есть множество раненых», – цитирует ТАСС Пашиняна.

    Ранее минобороны Азербайджана объявило о 71 погибшем военнослужащем при эскалации на границе с Арменией.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

    Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.

    Армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Вечером в среду Минобороны Армении заявило, что стрельба на армяно-азербайджанской границе практически полностью прекратилась.


    Армения запросила военную помощь у ОДКБ
    		    14 сентября 2022, 16:15
    Фото: Sputnik/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил премьер страны Никол Пашинян.

    По словам Пашиняна, Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных из Армении, передает ТАСС.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

    Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Также глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Позже Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и СБ ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.

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    МИД обвинил Евросоюз в попытке вытеснить Россию из Закавказья
    		    14 сентября 2022, 06:50
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Евросоюз пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном, заявил директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар.

    В Брюсселе в конце августа прошел саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля, передает РИА «Новости».

    Как отметил Гончар, «принципиальные оценки бесцеремонных попыток ЕС вклиниться в нашу трехстороннюю работу с Баку и Ереваном уже давались Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой».

    Гончар указал, что ЕС активизировал работу «по Южному Кавказу на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ». При этом ЕС «даже не скрывает, что главная цель – вытеснить Россию из Закавказья», но «это геополитические игры с нулевым результатом, в которые» Москва «не играет», заявил Гончар.

    По его словам, российская сторона ведет «практическую работу», основанную на «прямых контактах» лидеров стран и глав внешнеполитических ведомств, а также на «исторической близости» государств, «взаимопереплетении интересов». Деятельность России «ориентирована на построение более безопасного и благополучного будущего в нашем общем регионе», сказал он.

    Напомним, Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Руководитель Армении Никол Пашинян срочно обратился за помощью к России. 13 сентября Армения и Азербайджан смогли договориться о прекращении огня с 9.00 мск (8.00 местного времени). Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем.

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    Протестующие пытались сломать ворота парламента в Ереване
    		    14 сентября 2022, 21:16
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Вера Басилая

    Участники акции протеста перед зданием парламента Армении в Ереване пытались сломать ворота, они требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

    Сразу две акции протеста проходят в среду вечером перед зданиями парламента и правительства Армении. Поводом стали якобы заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении.

    «Уважаемые соотечественники, призываю вас не поддаваться на манипуляции. Ни один документ не подписан и не готовится к подписанию. Это информационная диверсия, направленная недружественными внешними силами с целью сломить сопротивление страны», – написал Пашинян в соцсетях, передает Sputnik. Армения.

    Протестующие возле парламента призывают народ выйти на улицы и присоединиться к ним.

    Как сообщает корреспондент Sputnik Армения с места событий, собравшиеся перед зданием кабмина заявляют, что акция стихийная. Граждане вышли с требованием отставки главы армянского правительства.

    Движение по проспекту Баграмяна, где расположено здание Национального собрания, перекрыто протестующими. На месте пока не видно лидеров оппозиционных партий, передает ТАСС.

    У здания правительства, расположенного примерно в 2 км от парламента, собралось около тысячи человек, оно оцеплено полицией. У парламента людей гораздо больше. Число протестующих с каждой минутой увеличивается. 

    Ранее армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    В среду пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась.

    Коментарии (11)
    Совбез ОДКБ решил направить в Армению миссию во главе с генсеком
    		    13 сентября 2022, 23:56
    Фото: ОДКБ/Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Армению миссию организации во главе с генсеком Станиславом Засем, сообщил секретариат по итогам сессии.

    Во вторник состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Армении. В саммите приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович, заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков.

    Путин сообщил «членам СКБ о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности», передает РИА «Новости».

    Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Токаев призвал стороны отказаться от силовых средств и приступить к переговорам. Белоруссия заявила, что исходит из безальтернативности мирного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном и считает, что нынешняя ситуация на границе между этими странами требует досконального изучения, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

    На заседании белорусской стороной были предложены шаги, которые могут быть предприняты в оперативном порядке. В их числе выезд Зася в зону конфликта для подготовки подробного доклада главам государств и создание рабочей группы из числа сотрудников секретариата и Объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений.

    Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности организации. Также «была достигнута договоренность о направлении в Республику Армения миссии Организации Договора о коллективной безопасности во главе с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем с участием начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова и представителей государств – членов ОДКБ для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств на очередной сессии Совета коллективной безопасности (проведение которой планируется осенью в Ереване) о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности», сообщил секретариат.

    Глава Гегаркуникской области Армении Карен Саркисян сообщил Sputnik, что около 80 человек ранены в результате обстрелов на границе с Азербайджаном, сгорели несколько жилых домов.

    Напомним, Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Руководитель Армении Никол Пашинян срочно обратился за помощью к России. 13 сентября Армения и Азербайджан смогли договориться о прекращении огня с 9.00 мск (8.00 местного времени).

    Коментарии (2)
    В Минобороны Армении заявили о прекращении огня на границе с Азербайджаном
    		   14 сентября 2022, 21:56
    Фото: Александр Патрин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Стрельба на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 19:00 мск практически полностью прекратилась, значительных происшествий не зафиксировано, сообщило Министерство обороны Армении.

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что информация о том, что некоторые армянские населенные пункты перешли под контроль Азербайджана, «является абсолютной ложью», передает ТАСС

    Между тем в Ереване проходят массовые акции протеста с требованием отставки правительства Армении в связи с обострившимся конфликтом на границе с Азербайджаном.

    Ранее армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    В среду пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась. Пашинян в среду заявил в парламенте, что в результате азербайджанских действий погибли 105 военных.

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    Эксперт: В Армении – политический тупик, в Азербайджане – эйфория

    15 сентября 2022, 02:40

    Текст: Антон Антонов

    Перспективы благополучного разрешения кризиса между Арменией и Азербайджаном «вообще не видны», заявил российский политолог Федор Лукьянов.

    Лукьянов указал в Telegram-канале «Россия в глобальной политике», что в Армении нарастает «внутриполитический тупик, который парализует все потенциальные возможности». Тем временем, по его словам, в Азербайджане «уверены, что держат бога за бороду и можно шаг за шагом двигаться к поставленной цели, используя как проблемы противника, так и сложности, возникшие у гаранта договоренностей»

    Как заявил Лукьянов, если российской стороне не удастся «быстро и эффективно купировать кризис на дипломатическом уровне», то «всерьез встанет вопрос о военных обязательствах», так как «речь о признанной территории Армении». 

    «Насколько Россия сейчас готова выполнять эти обязательства, учитывая, что приоритет совсем другой, – вопрос. Но встанет он неизбежно, поскольку, учитывая упомянутые факторы (тупик у одних и эйфория у других), дипломатия едва ли окажется устойчивой», – заявил он.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. В ночь на четверг секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что стороны договорились о перемирии.

    В Ереване проходят массовые акции протеста с требованием отставки правительства. Участники акции протеста перед зданием парламента пытались сломать ворота. Также протестующие перекрыли центральную улицу в Гюмри.

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    Азербайджан не понял, кого Индия считает агрессором

    15 сентября 2022, 03:00

    Текст: Антон Антонов

    Глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала призыв МИД Индии к Азербайджану и Армении урегулировать конфликт на переговорах.

    Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи  призвал «сторону агрессора немедленно прекратить боевые действия», передает ТАСС.

    Абдуллаева сказала, что в заявлении неясно, кто конкретным является агрессором. «Можем комментировать это вопрос в случае, если будет ясно, кто является агрессором в заявлении», – приводит ее слова APA.az.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. В ночь на четверг секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что стороны договорились о перемирии.

    Коментарии (4)
    Армения и Азербайджан договорились о перемирии
    		    15 сентября 2022, 01:54
    Фото: Министерство обороны Республики Армения
    Текст: Антон Антонов

    Еревану и Баку удалось достичь договоренностей о прекращении огня, сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

    Договоренности достигнуты «при вовлеченности международного сообщества», передает РИА «Новости» со ссылкой на общественное телевидение Армении.

    Перемирие, по словам Григоряна, действует с 20.00 (19.00 мск) 14 сентября, передает ТАСС.

    Тем временем член комитета по обороне и безопасности мажилиса Казахстана Айдос Сарым заявил, что его страна не заинтересована в том, чтобы «отправлять туда войска» и «как-то поддерживать Армению в ущерб отношениям с Азербайджаном», передает радиостанция «Говорит Москва».

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. Стрельба на границе по состоянию на 19.00 мск среды практически полностью прекратилась. В Ереване проходят массовые акции протеста с требованием отставки правительства. Участники акции протеста перед зданием парламента пытались сломать ворота. Также протестующие перекрыли центральную улицу в Гюмри.

    Коментарии (7)
    В Армении начались протесты с требованием отставки Пашиняна
    		    13 сентября 2022, 21:10
    Фото: Global Look Press via ZUMA Press
    Текст: Ольга Иванова

    В Армении начался протест у здания парламента, люди требуют импичмент премьер-министру страны Николу Пашиняну.

    «В эти минуты у здания армянского парламента проходит акция с требованием начать процедуру импичмента премьера Пашиняна. Среди ее участников – родные погибших военных, представители оппозиционных сил. Они намерены завтра с восьми утра перекрыть все входы в Нацсобрание», – сообщает «Sputnik Армения» в Telegram-канале.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

    Постоянный совет ОДКБ выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно произошло по версиям обеих сторон и почему происходящее критически важно для Еревана?

    Коментарии (2)
    Эксперт рассказал о процедуре реагирования ОДКБ на запрос Армении о помощи
    		    14 сентября 2022, 22:05
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Виктория Коновалова

    «ОДКБ предназначен для обеспечения безопасности каждой из стран, входящих в эту организацию. Нападение на члена ОДКБ предоставляет возможность другим участникам организации оказать содействие стране-союзнице, которая подвергается агрессии», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал Норат Тер-Григорьянц. Ранее Армения официально запросила у ОДКБ военную поддержку для противоборства с Азербайджаном.

    «Теоретически, как только начинается нападение или даже обстрел территории, структурам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже надо начинать действовать. Однако эти структуры обязаны сперва соблюсти процедуру. Согласно третьей статье соглашения о миротворческой деятельности ОДКБ, решение о проведении миротворческой операции принимает Совет коллективной безопасности», – говорит генерал-лейтенант, бывший и. о. министра обороны Армении Норат Тер-Григорьянц. По его словам, это происходит после того, как государство-член официально попросит союзников о проведении на его территории миротворческой операции.

    «Далее Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны и Комитет секретарей советов безопасности ОДКБ создают «специальную группу» для анализа военно-политической обстановки в зоне конфликта и выработке предложений том, целесообразно ли начинать миротворческую операцию, и если да, то в каких масштабах. Далее решается вопрос о сроках миссии и составе коллективных миротворческих сил», – пояснил генерал. И только после этого страны, которые решили принять участие в миссии, начинают переброску войск на театр военных действий – для защиты союзника от нападения, добавил Тер-Григорьянц.

    Напомним, в среду глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что в результате последних боев Азербайджан установил контроль над некоторыми территориями Армении. Пашинян обратился в ОДКБ с запросом о военной помощи – для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных из Армении.

    Ранее Ереван обвинил армию Азербайджана в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Баку обвинил армию Армении в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Минобороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

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    Названы сроки прибытия в Армению передовой группы миссии ОДКБ

    14 сентября 2022, 17:56

    Текст: Вера Басилая

    Передовая группа миссии ОДКБ во главе с начальником объединенного штаба Анатолием Сидоровым вылетит в Армению в четверг, а глава миссии генсек Станислав Зась – на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

    «В ОДКБ приступили к реализации договоренностей, достигнутых 13 сентября 2022 года на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности, о направлении миссии ОДКБ в Республику Армения для оценки сложившейся обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана и подготовки обстоятельного доклада главам государств-членов организации. Передовая группа миссии во главе с начальником объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым вылетает в Армению 15 сентября», – цитирует РИА «Новости» Зайнетдинова.

    По его словам, глава миссии организации договора о коллективной безопасности генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась планирует направиться в Армению на следующей неделе. Зайнетдинов также отметил, что в состав миссии войдут представители государств-членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками секретариата организации и военнослужащими объединенного штаба ОДКБ.

    Ранее армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    В среду пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась.

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    Протестующие перекрыли центральную улицу в Гюмри

    14 сентября 2022, 23:20

    Текст: Антон Антонов

    Во втором по величине городе Армении Гюмри участники акции протеста перекрыли центральную улицу, сообщают СМИ.

    Как пишет hraparak, «перекрыта улица Саят-Нова», протестующие «призывают граждан выйти на улицы» и «присоединиться к их борьбе во имя армянской государственности», передает РИА «Новости».

    Тем временем протестующие в Ереване дали депутатам от правящей фракции «Гражданский договор» час на то, чтобы явиться в парламент для объявления импичмента премьеру Николу Пашиняну. «В противном случае мы сами отправимся за ними», – сказал один их организаторов акции.

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. Стрельба на границе по состоянию на 19.00 мск среды практически полностью прекратилась. В Ереване проходят массовые акции протеста с требованием отставки правительства. Участники акции протеста перед зданием парламента пытались сломать ворота.

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    СМИ: Нэнси Пелоси приедет в Армению для встречи с Пашиняном

    15 сентября 2022, 21:52

    Текст: Кристина Цыцура

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит в ближайшие выходные Армению, чтобы встретиться в Ереване с премьер-министром Николом Пашиняном, а также другими официальными лицами республики.

    Цель ее визита – демонстрация поддержки Еревана, об этом передает ТАСС со ссылкой на газету Politiko.

    Вместе с ней в поездку отправится член Палаты представителей армянского происхождения Джекси Спир. 

    Напомним, во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

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    Баку заявил о готовности передать Еревану тела около 100 армянских военных

    14 сентября 2022, 16:11

    Текст: Елизавета Булкина

    Азербайджан готов в одностороннем порядке передать Армении тела около 100 армянских военнослужащих, сообщила пресс-служба Госкомиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Азербайджана.

    «Демонстрируя приверженность международному гуманитарному праву и ценностям гуманизма, Азербайджан призывает Армению к прекращению огня и готов в одностороннем порядке передать противоположной стороне до 100 тел армянских военнослужащих, погибших в результате предотвращения провокации против территориальной целостности нашей страны 12–13 сентября текущего года. Об этом проинформирован и Международный Комитет Красного Креста», – цитирует сообщение РИА «Новости».

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

    Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Также глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Позже Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и СБ ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.

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    Блинкен пообещал содействие урегулированию на границе Армении и Азербайджана

    13 сентября 2022, 18:16

    Текст: Елизавета Булкина

    Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал премьер-министру Армении Николу Пашиняну, что Вашингтон окажет содействие в немедленном прекращении военных действий на границе с Азербайджаном и политическом урегулировании, сообщил госдепартамент.

    «Госсекретарь подчеркнул необходимость разведения вооруженных сил и заверил премьер-министра Пашиняна в том, что Соединенные Штаты будут добиваться немедленного прекращения боевых действий и мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Блинкен выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с возобновившимися столкновениями, включая «сообщения об обстрелах в Армении».

    Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

    Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

    Постоянный совет ОДКБ выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно произошло по версиям обеих сторон и почему происходящее критически важно для Еревана?

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