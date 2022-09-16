Армения заявила о 135 погибших на границе с Азербайджаном

В результате конфликта на границе Армении с Азербайджаном погибли 135 человек, многие ранены, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«На сегодняшний день число подтвержденных погибших составляет 135 человек. Это число еще не окончательное, есть множество раненых», – цитирует ТАСС Пашиняна.

Ранее минобороны Азербайджана объявило о 71 погибшем военнослужащем при эскалации на границе с Арменией.

Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.

Армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Вечером в среду Минобороны Армении заявило, что стрельба на армяно-азербайджанской границе практически полностью прекратилась.