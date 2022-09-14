На Украине заявили об ударе по насосной станции в Кривом Роге

По гидротехническим сооружениям Кривого Рога нанесен ракетный удар, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

Подтвердил удары и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Кроме того, после попаданий в реке Ингулец «резко повысился уровень воды, может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь», заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает РИА «Новости».

Отмечаеся, что Кривой Рог – родной город президента Владимира Зеленского.

Позже мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своих соцсетях написал, что ракетный удар пришелся «по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города».

В Сети публикуют новые кадры последствий ракетного удара по Кривому Рогу: из-за подъема уровня воды в реке Ингулец смывает понтонные переправы, а также повреждена дамба на Карачуновском водохранилище.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. По данным военкоров, в результате ночных ударов по объектам энергогенерации сильно повреждены две ТЭС, что вызвало кризис энергоснабжения в ряде областей Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины.