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В ЛНР сообщили об обстреле Лисичанска со стороны Украины
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Украинские военные нанесли несколько ударов по Лисичанску в ЛНР, погибли два человека, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«По предварительной информации, жертвами обстрела стали три мирных жителя (два человека погибли, один человек получил ранения)», – цитирует сообщение представительства ТАСС.
Там добавили, что по городу выпустили четыре ракеты из американских РСЗО HIMARS.
«Есть раненые, есть убитая, по крайней мере, я знаю об одной женщине, и ранен мужчина. Обстрел велся по району жилого дома, в центре города, где люди живут – вот туда и прилетело. Военных там вообще нет», – заявил и. о. мэра Лисичанска Андрей Скорый.
Он уточнил, что повреждения получили жилые дома и здание котельной.
В понедельник в ЛНР сообщили, что украинская пресса распространяет ложные сведения о взятии городов ЛНР. До этого посол ЛНР в России Родион Мирошник заявлял, что вся территория республики контролируется союзными войсками, Лисичанск не обстреливается, панику пытается сеять Украина.
Зеленского попросили одеваться приличнее на международных встречах
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Петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием вернуться к деловому стилю одежды на встречах и официальных мероприятиях зарегистрирована в понедельник на сайте главы государства.
«Прошу рассмотреть возможность вернуть деловой стиль одежды президента, когда речь идет о встречах с официальными представителями иностранных государств или других официальных мероприятиях», – передает ТАСС со ссылкой на текст петиции.
Петиция должна набрать 25 тыс. голосов. Сейчас ее подписали 19 человек, до окончания голосования остался 91 день. По словам автора, «президент и его внешний вид – это лицо государства».
С 24 февраля Владимир Зеленский и члены кабинета министров Украины начали появляться на официальных мероприятиях или записывать обращения к согражданам в одежде стиля милитари. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вернулся к привычным пиджакам и галстукам.
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ФСБ задержала топ-менеджера оборонного завода в Подмосковье за госизмену
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ФСБ задержала в Подмосковье сотрудника оборонного завода за государственную измену. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, он передал на Украину фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники.
«Федеральной службой безопасности изобличен в государственной измене гражданин России, осуществивший передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение ФСБ.
Он занимал должность директора по качеству авиационного завода. «Имея допуск к технической документации с грифом «совершенно секретно», житель Московской области осуществил с помощью мобильного телефона фотографирование фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего посредством электронных каналов связи передал указанные материалы гражданину Украины – сотруднику Одесского авиационного завода», – сообщили в ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что ФСБ завершила следственные действия в отношении сотрудника «Аэрофлота» Дмитрия Федоткина, которого обвиняют в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в России разведслужбе Великобритании.
Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане, Святогорске, Угледаре и Донецком аэропорту
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Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о ситуации на фронте: в Красном Лимане, Святогорске, Угледаре и Донецком аэропорту.
«Ситуация на фронте. Красный Лиман, который всех волнует. Противник продолжает предпринимать попытки занятия данного населенного пункта, но наши подразделения этого не допускают, достаточно успешно сейчас отбивают атаки противника. Далее смотрим, наблюдаем и, я думаю, ситуация здесь должна улучшаться», – рассказал Пушилин в видеозаписи, которая была опубликована в Telegram-канале главы ДНР.
«Следующее более сложное, наверное, направление и более сложный населенный пункт – это Святогорск. Честно вам скажу, что сейчас на данный момент ни мы, ни противник не контролируем в полной мере данный населенный пункт. Также замечены польские наемники на данном направлении, но наши подразделения тоже предпринимают определенные шаги, поэтому здесь рассчитываем на то, что у наших ребят все получится», – сообщил Пушилин.
«Не менее важное направление – это Угледар. Очень много в средствах массовой информации, в социальных сетях обсуждались, и вбросы были и прочее. Противник там действительно предпринимает определенные попытки, но там удерживает позиции наши ОБТФ (оперативно-боевое тактическое формирование – прим. ВЗГЛЯД) «Каскад», а также союзные силы. Все получается, и даже на определенных участках, пусть небольшие, но все же есть продвижения», – рассказал глава ДНР.
«Дальше пытался противник, больше наверное исходя из каких-то пиар-соображений, выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, но там доблестная «Спарта», все понимая, все осознавая, все выполнила так, как нужно. Противник практически в полном составе, практически вся группа, уничтожен», – сообщил Пушилин.
Ранее в понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом. В понедельник днем в Народной милиции ЛНР заявляли, что Красный Лиман находится под полным контролем подразделений республик Донбасса. Военный корреспондент Семен Пегов сообщал, что российские военные продолжают бои с ВСУ за Красный Лиман. Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.
В Запорожской области сообщили о планах наступления Киева в районе ЗАЭС
Украинские военные намерены провести крупное наступление в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
ВСУ готовят «большое наступление в районе атомной станции, переправ и чуть-чуть восточнее», сказал Рогов в эфире «России 1», передает ТАСС.
«Идет переброска большого количества тяжелых орудий, М777, РСЗО HIMARS и так далее», – добавил он.
В воскресенье утром Рогов сообщал, что последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок остановлен. По его словам, работа энергоблоков Запорожской АЭС была остановлена из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач.
В понедельник он заявлял, что ЗАЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции.
Депутат: Киев вынудил Россию нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины
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«Киев с одной стороны уничтожает объекты энергетической инфраструктуры Донбасса, а с другой – обещает ЕС нарастить поставки электроэнергии. Мы вынуждены наносить контрудары по территории, подконтрольной Киеву, чтобы защитить жителей Донбасса», – заявил газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Андрей Красов. Ранее сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом.
«Украинские боевики регулярно наносят удары по энергетической инфраструктуре ЛНР, ДНР и освобожденных украинских территорий. То есть Украина ведет себя как государство-террорист в отношении русских людей, живущих на этих территориях. Кроме того, как давно известно, войска киевского режима постоянно размещают бронетехнику и другие свои объекты вблизи гражданской инфраструктуры, провоцируя тем самым ответный огонь российской армии по этим целям. В такой ситуации мы вынуждены наносить наши контрудары по энергетической инфраструктуре, чтобы защитить миллионы мирных людей Донбасса от агрессии», – считает зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов.
«Цель киевского режима – не дать вернуться к нормальной жизни жителям Донбасса и другим соотечественникам, проживающим на освобожденных территориях. Он готов на все что угодно для достижения этих преступных целей. В том числе режим даже готов рисковать жизнями не только украинцев, но и всех европейцев, намеренно провоцируя ядерную катастрофу на Запорожской АЭС. Для деятелей режима ничто не имеет ценности», – добавил Красов.
По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский при этом ведет постоянную торговлю с западными странами с целью получить еще больше денег и оружия. «Уничтожая объекты энергетической инфраструктуры Донбасса, он в то же время обещал европейским политикам увеличить им поставки электроэнергии. Аналогичная ситуация была и с зерном. Действительно голодающим странам досталась лишь незначительная часть того, что вывезли с территории Украины. При этом Киев и Запад утверждали, будто это Россия мешает им накормить голодающие страны Африки. Случаев киевского шантажа можно припомнить много», – отметил депутат.
«Зеленский полагает, что за его спиной стоит коллективный Запад и поэтому он волен поступать так, как хочет, шантажируя нас безопасностью мирных людей и нарушая при этом все нормы международного права. Но такое ощущение безнаказанности – ложное. Специальная военная операция вне всякого сомнения закончится выполнением всех поставленных задач. После этого состоится трибунал, на котором Зеленскому придется ответить за военные преступления, на совершение которых он отдавал приказы», – убежден Красов.
Зеленский напрасно верит в то, что коллективный Запад позволит ему избежать в конце концов ответственности, напоминает депутат. «На самом деле, США и страны Европы используют Украину в своих интересах лишь до тех пор, пока им это выгодно. Зеленскому стоит иметь в виду, что на Западе уже начинаются внутренние волнения, вызванные ростом цен, инфляцией и социальной напряженностью», – сказал Красов. По его мнению, в этих условиях Запад довольно скоро будет вынужден прекратить свою поддержку киевского режима.
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, воскресным вечером сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом. И хотя после полуночи в большинстве районов подача электричества была восстановлена, одна из крупнейших на Украине ТЭЦ – Харьковская – была выведена из строя на долгое время.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.
Тем временем глава администрации региона Евгений Балицкий Запорожской области напомнил соотечественникам, живущим на подконтрольной Киеву территории, о том, что контрольно-пропускной пункт «Васильевка» открыт для частных лиц, планирующих переехать на освобожденную часть Запорожья.
В ДНР сообщили об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом
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Украинские войска активизировались на направлении Угледара, ситуация находится под контролем, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «России 24».
«Мы видим некую активизацию (украинских сил) на угледарском направлении. Там также наши подразделения... Ситуация тоже является контролируемой, и здесь во многом это заслуга наших героических ребят, которые понимают всю сложность ситуации, но на отдельных участках продвигаются вперед. Это происходит не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее есть определенная положительная тенденция», – цитирует Пушилина РИА «Новости».
Он добавил, что противник не оставляет попыток провести контрнаступление в районе Красного Лимана. По его словам, ситуация остается под контролем благодаря совместным усилиям союзных сил.
«Ситуация остается сложная, но контролируемая», – заключил глава республики.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что Красный Лиман находится под полным контролем подразделений республик Донбасса. Военный корреспондент Семен Пегов заявил, что российские военные продолжают бои с ВСУ за Красный Лиман.
До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.
Москва возмутилась карательной операцией ВСУ в Харьковской области
Карательные операции в отношении мирных жителей в Харьковской области, проводимые ВСУ, возмутительны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается жителей Харьковской области, то, действительно, по поступающей информации, сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают, над людьми издеваются. Это, конечно, возмутительно», – цитирует Пескова ТАСС.
Он подчеркнул, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться.
В пятницу глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что людей эвакуируют из Изюма, Шевченково, Балаклеи и Купянска. Также стало известно, что детей из Изюма и Балаклеи, отдыхающих в Геленджике, решили оставить на вторую смену в целях безопасности.
Во вторник стало известно, что около 60 тыс. жителей Купянского района Харьковской области эвакуировались на территорию России.
В ДНР перечислили успехи союзных армий за сутки
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«Вести борьбу стало чуть сложнее из-за огромного числа иностранных инструкторов и наемников, противостоящих нашим силам. При этом за минувшие сутки у нас есть серьезные успехи в Артемовске, под Угледаром, в Марьинском районе и возле Красного Лимана», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в республике.
«В Артемовске мы движемся с восточной стороны и уже практически дошли до центра города. Если все так и продолжится, то уже в ближайшие дни мы возьмем населенный пункт под контроль», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«При этом немного сложнее ситуация обстоит под Угледаром и в Марьинском районе. Дело в том, что за последнее время там скопилось достаточно большое количество украинских подразделений. В какой-то момент они пытались совершить атаки на наши войска, но мы их превентивно отбили. Сейчас противостояние усилилось. Но с учетом уже имеющихся успехов на этих направлениях, есть все шансы стабилизировать обстановку в короткие сроки», – отметил собеседник.
Наибольшим достижением Бердичевский назвал обстановку возле Красного Лимана. «Город полностью наш. Сейчас там расположены подразделения регулярной российской армии и казачьи дружины. Так что опасений за этот населенный пункт пока нет», – подчеркнул он.
«Относительно Святоргорска поступает очень мало информации. Город изначально был в так называемой серой зоне. С уверенностью могу сказать, что наши военные туда заходили. Но со стороны Святогорской Лавры на постоянной основе замечены украинские формирования», – рассказал донецкий депутат.
«Мы вынуждены признать, что вести борьбу стало несколько сложнее. Это обусловлено тем, что воевать приходится не с ВСУ. Украинские боевики используются преимущественно в качестве пушечного мяса. Теперь костяк украинской армии – натовские инструкторы и западная техника», – заключил Бердичевский.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на донецком направлении. «Красный Лиман, который всех волнует. Противник продолжает предпринимать попытки занятия данного населенного пункта, но наши подразделения этого не допускают, достаточно успешно сейчас отбивают атаки противника. Далее смотрим, наблюдаем и, я думаю, ситуация здесь должна улучшаться», – сообщил Пушилин в Telegram-канале.
«Следующее более сложное, наверное, направление и более сложный населенный пункт – это Святогорск. Честно вам скажу, что сейчас на данный момент ни мы, ни противник не контролируем в полной мере данный населенный пункт», – заметил Пушилин. Он также сообщил, что на данном направлении замечены польские наемники.
По словам Пушилина, противник активизировался в районе Угледара, но позиции союзных войск были сохранены. Более того, наблюдается небольшое продвижение.
Ранее в понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом. В понедельник днем в Народной милиции ЛНР заявляли, что Красный Лиман находится под полным контролем подразделений республик Донбасса. Военный корреспондент Семен Пегов сообщал, что российские военные продолжают бои с ВСУ за Красный Лиман. Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.
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Кадыров пообещал «интересный сюрприз» для Киева от бойцов «Ахмата»
Бойцы спецподразделения «Ахмат» подготовили для украинских боевиков «интересный сюрприз», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Наши бойцы подготовили бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты. <…> Скажу, что все действия бойцов четко спланированы. Никаких отклонений или внештатных ситуаций нет», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, отряд специального назначения «Ахмат» во главе с дорогим братом, заместителем командира полка полиции ФФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР» Султаном Рашаевым, в круглосуточном режиме проводит денацификацию Украины.
Он подчеркнул, что чеченские подразделения успешно решают поставленные руководством России задачи на территории Донбасса и Украины.
«Я уверен, что общими усилиями мы доведем дело до полного разгрома вражеских бандформирований», – добавил глава Чечни.
Ранее Кадыров сообщил, что элитные бойцы во главе с Героем России, депутатом Госдумы России Адамом Делимхановым после освобождения оккупированных украинскими фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов с новыми силами вернулись на передовую.
Украинцы попросили власти страны разрешить им ездить в Россию и Белоруссию
Петиция с просьбой разрешить гражданам Украины пересекать границу с Россией и Белоруссией для встречи с родными, налаживания культурных и экономических связей опубликована на сайте Владимира Зеленского.
«Все имеют родственников, почему ЕС открыт для выезда, а другие не могут увидеться с родственниками и уничтожены все экономические и культурные связи со странами славян?» – говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского.
Напомним, киевские власти после началf спецоперации объявили о прекращении пропуска через пункты пропуска на границе с Россией и Белоруссией.
Ранее сообщалось, что в августе украинских граждан выезжало из ЕС больше, чем въезжало, сообщило агентство ЕС по контролю границ Frontex.
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Минобороны: Потери ВСУ за сутки превысили 800 человек
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Высокоточными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артемовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Кроме того, поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе города Харькова.
В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены двенадцать пунктов управления в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Веселое, Соледар, Зайцево и Павловка Донецкой народной республики (ДНР), Успеновка и Гуляйполе Запорожской области, Широкое, Киселевка и Новогригоровка Николаевской области, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 152 районах», – отметил Конашенков.
«Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Павловка и Темировка Запорожской области, Новополь ДНР, Великое Артаково и Оленовка в Николаевской области.
Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Барвинок и Петровка Херсонской области, Киселевка Николаевской области, Каменское, Зализничное Запорожской области, а также Владимировка ДНР», – отчитались в Минобороны.
«Кроме того, в воздухе уничтожены семь реактивных снарядов в районах населенных пунктов Новая Каховка и Киселевка Херсонской области», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 154 вертолета, 1944 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса, 4900 танков и других боевых бронированных машин, 834 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3385 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5506 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что высокоточными ударами в районах Купянска и Изюма уничтожено до 250 украинских военных.
Эксперты дали советы оставшимся на занятых ВСУ территориях сторонникам России
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«Тем, кто не может уехать, нужно прятаться – по деревням, по подвалам, где только можно. Нужно удалить из смартфона номера всех россиян – военных или волонтеров, неважно», – сказала газете ВЗГЛЯД общественный деятель Лариса Шеслер. Ранее стало известно о зачистках, которые каратели проводят в занятом ВСУ Купянске.
«По опыту Николаева и Одессы можно сказать – людей силовики задерживали, в том числе на улицах: проверяли контактную базу в телефонах, Telegram-каналы, на которые подписан человек. При малейшем подозрении задерживали. Надо избавляться от SIM-карт или удалять все контакты российских военных, сотрудников волонтерских организаций и так далее», – сказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, бывший депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
Собеседница отметила, что в группу риска на контролируемых ВСУ территориях могут попасть не только сотрудники администраций или активные волонтеры. По мнению Шеслер, в школах и паспортных столах могут оставаться списки тех, кто, соответственно, записывал детей на программы обучения по российскому стандарту или подавал заявления на получение российского гражданства – они также могут привлечь внимание карателей.
«Оптимальный вариант поведения для местных жителей – уехать. В другой регион, в Европу, по возможности – в Россию, получить статус беженца, – отмечает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. – Тем же, кто не может уехать, нужно прятаться – по деревням, по подвалам, где только можно. Другого выхода нет».
Схожего мнения придерживается и политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко. «Жителям Купянска и Великого Бурлука Харьковской области можно посоветовать только одно – это прятаться, не высовываться и ждать, – сказал Скачко газете ВЗГЛЯД. – У наемников, которые, как сообщалось, пришли туда, есть четкая задача – подавить очаги сопротивления и запугать местных жителей и жителей соседних регионов, чтобы те не проявляли свою лояльность по отношению к России. И эту задачу они будут выполнять. И тех, кто будет демонстрировать пророссийские настроения, будут сажать или убивать. Ставки максимально высоки. Поэтому буквально подполье, буквально спрятаться в подвал».
«Особенно спрятаться надо тем, кто уже засветился со своей пророссийской позицией. Это те, кто готовились к референдуму, распространяли какую-то литературу, получали помощь от России, российские паспорта и так далее. Им точно нужно скрыться, так как их сдадут сразу же. Стукачество и соседская подлость – это украинские ментальные черты, и они обязательно проявятся», – уверен эксперт.
У вас есть родственники на Украине?
В понедельник глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил – в занятых ВСУ населенных пунктах Купянск и Великий Бурлук «наемники ездят и расстреливают людей и все это снимают на камеру». По оценке Ганчева, большая часть Харьковской области захвачена националистическими формированиями и западными наемниками. Ранее, в воскресенье, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил ТАСС: «В Харьковской области есть случаи, когда украинские спецслужбы устраивают чистки и репрессии в отношении мирного населения».
«Общался с женщиной из Изюма. У нее сестра осталась в городе под ВСУ... После захода ВСУ начался полный беспредел. Тотальные обыски, жуткое мародерство, убийства, – рассказал источник Telegram-канала «Рамзай», принадлежащего военкору Владиславу Шурыгину. – Вошли «западенцы». Открыто говорят, что вы для нас тут все москали и «вата». Пощады вам не будет никакой. Три месяца жили с русскими душа в душу, значит все зрадники (предатели – прим. ВЗГЛЯД) и теперь вы никто... Арестовали кучу народа и увезли».
Как отмечает портал «Украина.ру», в украинских Telegram-каналах массово публикуется личная информация на так называемых предателей и коллаборантов, в число которых включены сотни жителей Харьковской области. Уровень «преступлений»: «продолжал работать при оккупантах учителем или врачом», «говорила, что русские солдаты ее не обижали», «жарил оккупантам шашлык», отмечает портал.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким должен быть ответ России на действия ВСУ в Харьковской области.
Дробницкий: В Белом доме началась жесткая игра из-за поставок оружия Украине
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«После успехов ВСУ на Харьковщине «партия войны» в США оказалась на коне. И теперь поставки оружия для ВСУ будут зависеть от того, как мы ответим на ситуацию в Харьковской области», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя сообщения в западной прессе о том, что Украина запросила у США 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году».
«Сейчас в Белом доме ведется самая настоящая и жесткая политическая игра между теми, кто хочет дать Украине еще больше оружия, и теми, кто не хочет. Ранее США уже выделили 3 млрд долларов с формулировкой «на несколько лет». На днях, в ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал еще 2 млрд долларов, но пока не очень понятно, о каких именно средствах идет речь. Сегодня помощь США Украине стала столь же запутанной, как и бюджет Пентагона. Как известно, Пентагон ни разу не прошел аудит», – рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
«С точки зрения вашингтонской кухни, помощь Украине – это доходы тех компаний, которые производят и поставляют оружие. Вместе с тем до сих пор ни один крупный производитель оружия не поставляет свою продукцию ВС США. В этих целях действует целая система оружейных контрабандистов, услугами которых пользуются все заинтересованные ведомства и самые разные заказчики. Например, таким образом они вооружили всю иракскую армию, а также афганские силы безопасности и другие», – отметил собеседник.
Политолог пояснил, что «оружейные контрабандисты» – это не стереотипный образ контрабандиста с нечищеными зубами, а вполне серьезные, представительные ребята в костюмах от Brioni». «Они имеют огромное количество лоббистов в Вашингтоне. Это самая настоящая система, а услугами таких контарабандистов пользуются очень уважаемые люди в Америке и других странах», – добавил он.
«Сейчас тема военной ситуации в Харьковской области будет разгоняться в американских СМИ как победа в непрямой войне Запада с Россией. По сути, у них получилось сделать то, что они хотели сделать в Грузии и после поражения в Афганистане», – полагает эксперт.
«Кроме того, США увидели в Украине возможности для воплощения своей давней идеи – создать некую силу, вооруженную по натовским стандартам, которая будет воевать в интересах Вашингтона. Теперь у США есть армия, которая неплохо вооружена и похожа на нас. СМИ подадут это как успех американской военной политики», – убежден Дробницкий.
«Однако в Вашингтоне есть и противоположные мнения. Их аргументация сводится к тому, что США потратят слишком много денег и повысят риск прямого конфликта с Россией. Более того, по их мнению, Россия еще не начала в полной мере отвечать на действия США, в то время как американская внешняя политика толкает Москву в объятия Пекина. Индия также не спешит тесно дружить с США. Также в топку противостояния отправлен Евросоюз.
В итоге США рискуют надорваться и потерять всю Евразию»,
– добавляет эксперт. «И, конечно, эта полемика вокруг помощи Украине становится все актуальнее в контексте встречи глав оборонных ведомств НАТО в Рамштайне и смены власти в Британии. Кроме того, впереди еще Конференция национальных военно-промышленных предприятий США, на которой ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского», – отметил политолог.
«Можно отметить, что благодаря британцам операция по наступлению ВСУ была хорошо подготовлена с военно-политической точки зрения. «Партия войны» сейчас на коне. Ровно по этой причине в западных СМИ мы видим данные о необходимости увеличить поставки оружия на Украину. Чем это обернется – мы сможем узнать только через два-три месяца», – отметил эксперт.
«Но, конечно, дополнительная помощь Украине и ее объемы зависят еще и от того, каков будет наш ответ на события в Харьковской области», – заключил Дробницкий.
Накануне издание The Wall Street Journal сообщило о планах Украины запросить у Конгресса США поставки 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году». Среди «пожеланий» Украины фигурируют ракетные системы ATACMS, чья дальнобойность достигает 300 километров.
При этом ранее администрация Джо Байдена отказалась поставлять Украине системы ATACMS из-за опасения, что ВСУ могут использовать их для нанесения ударов по территории России. Кроме того, в перечне запросов Украины фигурируют танки, дроны, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon, а также 2 тыс. боеприпасов для систем HIMARS.
Напомним, как считает главком ВСУ Валерий Залужный, чтобы вверенные ему войска смогли перехватить инициативу у ВС России, им необходимо атаковать Крым, мобилизовав 60 тыс. солдат и получив в свое распоряжение ракеты дальностью 2 тыс. километров для нанесения ударов вглубь российской территории.
Военачальник отметил, что конфликт на Украине вышел за рамки локального и продолжится в следующем году. Главной целью всех операций ВСУ в 2023 году Залужный назвал Крым. Но, по его мнению, нынешних войск, которые сейчас удерживают фронт, для этого не хватит. «Подготовка наступательной кампании требует создания одной или нескольких оперативно-стратегических группировок в составе от десяти до двадцати общевойсковых бригад», – цитирует Залужного издание Страна.ua.
По его словам, для захвата Крыма Киеву необходима группировка военных размером в 30–60 тысяч, а бригады должны быть обеспечены новым оружием от западных партнеров. «И если с численностью персонала ситуация, вероятно, будет выглядеть достаточно неплохо для ВС Украины, то относительно тяжелого вооружения и боеприпасов такого сказать никак нельзя», – считает главком.
Залужный напомнил, что Россия имеет возможность наносить удары на глубину 2 тыс. километров по украинской территории, тогда как возможности ВСУ ограничены дальностью в 100 км. Для этого, по его словам, Западу нужно поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMC для HIMARS, а также переоснастить всю артиллерию ВСУ (в том числе ракетные войска). Поставки со стороны западных партнеров будут ключевым фактором для ВСУ, отметил он.
Ранее в четверг в Пентагоне заявили, что в новый пакет военной помощи Киеву войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM). Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico в очередной раз призвал страны Запада поставлять Киеву больше тяжелых вооружений. Кроме того, Киев потребовал от Запада зенитные системы IRIST и NASAMS.
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В Минпросвещения России разъяснили ситуацию с учителями в харьковских школах
В школах Харьковской области с 1 сентября уроки вели местные педагоги, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России, комментируя информацию якобы о задержании российских учителей.
«С 1 сентября в Харьковской области в очном режиме начали работать около 90 школ. Там работают местные педагоги», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
В Минпросвещения добавили, что все российские учителя, находящиеся на освобожденных территориях, в безопасности.
Между тем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военными учителей, преподававших по российским программам в регионе, следует из релиза ведомства.
В Киеве действия учителей назвали преступлением.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.
На ректора Херсонского госуниверситета совершено покушение
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Покушение совершено на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину, в ее подъезде сработало самодельное взрывное устройство, сообщили в пресс-службе в администрации региона.
«Совершено покушение. В подъезде дома сработало самодельное взрывное устройство. Татьяна Томилина получила легкие ранения», – приводит РИА «Новости» слова источника в администрации региона.
Власти подчеркнули, что в результате взрыва погиб мужчина, а пожилая женщина получила ранения.
Ранее в понедельник Федеральная служба безопасности России предотвратила теракты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма, организованные Службой безопасности Украины (СБУ). Днем ранее российские силовики также предотвратили серию терактов на территории Херсонской области.
В прошлую среду в Мелитополе Запорожской области произошел взрыв рядом со штабом общественного движения «Мы вместе с Россией». На месте взрыва рядом с помещением штаба осталась воронка, в самом здании взрывной волной и осколками выбило окна. Позже у штаба движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе прогремел второй взрыв. В связи с этим Россия указала СБ ООН на теракты Киева на освобожденных территориях. Жители Мелитополя осудили теракт в штабе общественного движения «Мы вместе с Россией».
Перед этим были опубликованы данные социологических исследований, проведенных «Инсомар» и Крымским республиканским институтом политических и социологических исследований (РИПСИ), согласно которым большинство жителей Запорожской и Херсонской областей поддержали присоединение регионов к России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.