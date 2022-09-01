США не выдали визу Колокольцеву и сорвали его визит в ООН

Российская делегация не получила визы США, в результате участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН оказалось сорвано, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

Небензя отметил, что «российской делегации попросту не выдали визы». По его словам, США в очередной раз вопиющим образом нарушили «обязательства по соглашению о центральных учреждениях ООН». Небензя подчеркнул, что «предоставление виз для делегатов – это не привилегия, а международно-правовая обязанность США», невыдача виз противоречит принципу суверенного равенства и препятствует эффективному участию в работе ООН, передает РИА «Новости».

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что США «продемонстрировали, что политическая конъюнктура для них важнее реальной борьбы с преступностью». Такими действиями Вашингтон наносит ущерб двусторонним отношениям с Россией и международному сотрудничеству в «противодействии преступности, терроризму и распространению наркотиков», сказал он.

По его словам, осуждать терроризм и экстремизм на словах и поддерживать подобные движения в реальности, высказывать заботу о здоровье наркоманов и при этом поощрять наркопотребление стало уже фирменным стилем США.

Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию, заявил, что «ООН постоянно поднимает с принимающей страной вопрос невыдачи виз российским дипломатам, прибывающим в ООН». «Мы продолжим делать это», – сказал он.