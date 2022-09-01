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США не выдали визу Колокольцеву и сорвали его визит в ООН
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Российская делегация не получила визы США, в результате участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН оказалось сорвано, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя отметил, что «российской делегации попросту не выдали визы». По его словам, США в очередной раз вопиющим образом нарушили «обязательства по соглашению о центральных учреждениях ООН». Небензя подчеркнул, что «предоставление виз для делегатов – это не привилегия, а международно-правовая обязанность США», невыдача виз противоречит принципу суверенного равенства и препятствует эффективному участию в работе ООН, передает РИА «Новости».
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что США «продемонстрировали, что политическая конъюнктура для них важнее реальной борьбы с преступностью». Такими действиями Вашингтон наносит ущерб двусторонним отношениям с Россией и международному сотрудничеству в «противодействии преступности, терроризму и распространению наркотиков», сказал он.
По его словам, осуждать терроризм и экстремизм на словах и поддерживать подобные движения в реальности, высказывать заботу о здоровье наркоманов и при этом поощрять наркопотребление стало уже фирменным стилем США.
Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию, заявил, что «ООН постоянно поднимает с принимающей страной вопрос невыдачи виз российским дипломатам, прибывающим в ООН». «Мы продолжим делать это», – сказал он.
Напомним, российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепа выдать визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и делегации. Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. По соглашению между ООН и США, как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Кроме того, США не раз отказывали в визах российским дипломатам, которые должны были принимать участие в мероприятиях ООН.
В постпредстве США при ООН заявили, что «визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США», но отметили, что США «обязаны в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств-членов ООН».
Россия отказалась оплачивать ошибки США в Афганистане
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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по Афганистану ответил на недовольство постпреда США Линды Томас-Гринфилд, которая утверждает, что Москва якобы вносит малый вклад в финансирование восстановления Афганистана.
Небензя заявил, что в словах Томас-Гринфилд «можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана». «Дескать, платят за все только США и их союзники, а Россия и Китай лишь сотрясают воздух», – приводит его слова ТАСС.
Он упрекнул США за «циничность заявлений» и указал, что экономика Афганистана «была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО», которые не желают «признать свои ошибки и попытаться их исправить». Вместо этого США «упрекают» Россию в том, что она не желает «платить по чужим счетам».
«Нет, господа наши западные бывшие партнеры, платить за свои ошибки нужно именно вам», – сказал он, призвав «для начала вернуть афганскому народу украденные у него деньги». Небензя рекомендовал США «сосредоточиться на оплате по счетам афганскому народу за 20 лет бессмысленной оккупации, разрушившей Афганистан и поставившей его народ на грань выживания».
«Не все измеряется деньгами. Жизни погибших в ходе вашего насаждения демократии в Афганистане нельзя измерить деньгами, как не купить на них лояльность афганского народа, которую США, похоже, окончательно потеряли», – сказал он.
Постпред России подчеркнул, что «одним из наиболее чудовищных последствий этой военной интервенции является разразившийся в стране масштабный гуманитарный и экономический кризис». Небензя считает, что стремление западных стран по-прежнему вести диалог с афганскими властями языком ультиматумов и санкций лицемерно.
«Вместо признания собственных ошибок, содействия в восстановлении разрушенной страны и выплаты репараций США и их союзники принялись решать афганскую проблему привычным для них способом. Они попросту, выражаясь политкорректным языком, заблокировали афганские национальные финансовые ресурсы и отключили банковскую систему от SWIFT, поставив бедных афганцев на грань выживания и вынудив многих из них продавать свои органы и своих детей, чтобы хоть как-то свести концы с концами», – сказал он.
Афганистан с приходом в эту страну США лишь укрепил свой статус очага терроризма и центра наркопроизводства, заявил Небензя.
Напомним, перед захватом Кабула движением «Талибан*» Минфин США остановил отгрузку запечатанных ящиков с долларами, которые планировалось отправить в Афганистан. США заморозили в своих банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана. ЕС также заморозил экономическую помощь Афганистану. Всемирный банк решил приостановить платежные операции в Афганистане.
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В США допустили ядерный конфликт с Россией из-за ранения солдата НАТО на Украине
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Гибель или ранение военнослужащих НАТО на территории Украины может привести к ядерной войне между Россией и Североатлантическим альянсом, сообщает американский журнал Foreign Affairs.
Авторы статьи отметили, что пока США и их союзники якобы пытаются предотвратить любого рода эскалацию ситуации, которая спровоцировала бы прямой конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом, передает РИА «Новости».
«Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины – это совсем другое дело. Эти действия могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это впоследствии спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту», – говорится в публикации.
Обозреватели призывали избегать этого сценария любой ценой, указав при этом на все большую вовлеченность Запада в конфликт. «Запад становится все смелее и активнее, предоставляя Украине важные разведданные и современное вооружение, такое как РСЗО HIMARS», – подчеркнули Альперович и Радченко.
Ранее стало известно об участии США в подготовке «контрнаступления» Украины.
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Госдеп США пригрозил России санкциями в случае референдумов на Украине
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В случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации Соединенные Штаты могут ввести новые меры против Москвы, в том числе экономические санкции, заявил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Пател.
«У нас в арсенале есть целый ряд мер, которые мы можем принимать против России, будь то экономические санкции или другие меры», – приводит ТАСС ответ сотрудника Госдепартамента США на соответствующий вопрос.
По его мнению, «экономические издержки наносят удар по России, и этот удар является сильным». «Российская экономика так сильно привязана к ископаемым видам топлива, что у них нет значительной альтернативной промышленности, которая позволяла бы компенсировать снижение прибыли от нефти и газа. Так что это пример того, как наши действия продолжают способствовать привлечению России к ответственности», – утверждал он.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал Соединенные Штаты не вмешиваться в дела региона и не относиться к нему как к своей колонии. Он также подчеркнул, что референдум по самоопределению в области состоится, несмотря на позицию Вашингтона.
Напомним, Херсонская область до конца 2022 года рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне в полноценный оборот ввели российский рубль.
Кроме того, в Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона в составе Украины. «Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», – подчеркнул Стремоусов.
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В Италии назвали «секретный триумф» Путина
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Развитие сельского хозяйства в России является «секретным триумфом» президента страны Владимира Путина, пишут итальянские СМИ.
Как пишет Федерико Рампини в Corriere della Sera, недавно он «поплатился» за то, что, обозревая продовольственную ситуацию в мире, вместе с хорошей новостью о снижении цен на зерно и другие сельскохозяйственные продукты дал «еще и другую, но более неудобную: российское сельское хозяйство пышет здоровьем», и в этом году Россия достигнет рекордного экспорта зерна вопреки «страшным сценариям», передает РИА «Новости».
Сельское хозяйство – «секретный триумф» Путина, указывает он. По словам автора, он еще помнит те времена, когда американские фермеры «не давали советским гражданам голодать». «Сейчас это воспоминание осталось где-то в далеком прошлом. При Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства», – подчеркивает Рампини.
Так, с 2000 года до 2018 года экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос в 16 раз, и на сегодняшний день страна производит больше зерна, чем США. Россия и Штаты занимают третье и четвертое места в мировом производстве после Китая и Индии, в которых, однако, проживают по 1,4 млрд человек, из-за чего они вынуждены использовать большую часть сельскохозяйственной продукции для внутренних нужд.
Еще одна хорошая новость, которая «особенно нравится» Москве, но которую Запад старается игнорировать, связана с влиянием глобального потепления на сельское хозяйство, продолжает Рампини. «Климатические изменения навредят сельскому хозяйству в некоторых регионах, но пойдут ему на пользу в других. Россия, вместе с Канадой и скандинавскими странами, находится в выигрышном положении», – утверждает автор.
По итогу под контролем России в зависимости от года находится 13–16% мирового экспорта зерна, а к концу 2022 года российский экспорт должен превысить уровень 2021 года. «Цены остаются высокими, но не путайте проблему инфляции с дефицитом. В мире изобилие еды, только ее плохо распределяют, а некоторые политические решения приводят к росту цен: взять, к примеру, решение Индии перестать экспортировать зерно и использовать его для внутреннего потребления», – заключает Рампини.
Напомним, президент России Владимир Путин констатировал, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире. До этого Путин говорил, что урожай зерновых в 2022 году может достигнуть 130 млн тонн. Директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что урожай зерновых в России в 2022 году, по прогнозу, может достигнуть рекордных 145 млн тонн.
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NYT: В Россию прибыла первая партия иранских боевых беспилотников
В Россию прибыла первая партия иранских беспилотных летательных аппаратов, пишет американская The New York Times со ссылкой на источник в официальных кругах.
По данным издания, беспилотники были загружены в российские грузовые самолеты и отправлены из Тегерана еще 19 августа. Количество дронов не сообщается, однако авторы подчеркнули, что они способны нести боеприпасы и наносить ими удары по украинским военным, говорится в статье.
При этом автор публикации указывает, что первые поставки иранских БПЛА, по словам источников в США, якобы «столкнулись с механическими и техническими проблемами».
На прошлой неделе The Wall Street Journal писала, что Россия расширяет и укрепляет торговые и военные связи с Ираном, чтобы противостоять санкционному давлению западных стран.
В июле Пентагон назвал «по-настоящему плохой идеей» продажу Ираном беспилотников России. Американская сторона советовала Тегерану «не делать этого».
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Американские компании собрались обходить санкции против России через Турцию
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Американские компании, покинувшие Россию из-за ситуации на Украине, ищут способ тайно торговать с Россией через Турцию, сообщают турецкие СМИ.
«Американские компании, которые ушли из России из-за войны, ищут способ тайно торговать с Россией через Турцию. Многие американские компании, которые хотят обойти санкции, введенные Западом против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию. Бизнесмены, с которыми мы беседовали, отметили, что в последние месяцы увеличилось количество подобных предложений от американских компаний», – пишет газета Yeni Safak со ссылкой на источники в турецких бизнес-кругах.
Уточняется, что американские компании ведут свой бизнес по маршруту Россия – Турция – Дубай – США, покупая товары из России, передает РИА «Новости».
«Многие международные компании со штаб-квартирами в США мобилизовали для этого бизнеса свои дочерние компании, созданные в свободных зонах Дубая. Американские компании, которые предлагают совместные торговые предложения турецким компаниям, прибегают к этому способу, чтобы покрыть свои потери на российском рынке», – пишет издание.
«Нефтехимическая продукция, минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, зерно, железо и сталь, удобрения и неорганические химикаты, водные продукты и алкогольные напитки – это основные товары, которые американские компании хотят покупать у России. Когда США и Европа ввели санкции против российских компаний и богатых бизнесменов, работающих в различных областях, особенно в сфере финансов, энергетики, обороны и технологий, тысячи западных компаний оказались в сложной ситуации», – добавляет газета.
Издание напоминает, что после начала спецоперации на Украине Майрон Бриллиант, вице-президент Торговой палаты США, посетил Турцию в марте и встретился как с политиками, так и с бизнесменами.
«Посол США в Анкаре Джефф Флейк, давший оценку визиту, сказал, что 5 тысяч американских компаний, готовящихся к выходу из России, указали в качестве своего адреса Турцию. Американские компании, которые пытаются воспользоваться теплыми контактами Турции с Россией, также хотят извлечь выгоду из эффективных логистических возможностей турецких компаний в регионе», – пишет газета.
Напомним, глава Минфина Турции Нуреддин Небати заявил, что турецким деловым кругам не следует принимать во внимание письмо Минфина США с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией в свете введенных в отношении РФ санкций.
Проправительственная газета Yeni Safak со ссылкой на собственные источники сообщила, что представители ЦРУ стали проявлять интерес к недвижимости, которую россияне активно приобретают в Турции, и угрожать местным деловым кругам негативными последствиями за сотрудничество с Россией.
Россия потребовала от Вашингтона признать поражение США в Афганистане
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Власти Соединенных Штатов должны признать, что военная кампания в Афганистане завершилась для Вашингтона поражением и не принесла этому азиатскому государству ничего, кроме бед и крушения ложных надежд, говорится в комментарии российского посольства в США к годовщине вывода американских войск.
«Год назад завершилась двадцатилетняя военная кампания США в Афганистане. Итоги самой длительной зарубежной войны в истории Соединенных Штатов плачевны», – говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале пресс-службы диппредставительства.
«По прошествии года в Афганистане развивается гуманитарная катастрофа, грозящая по своим масштабам стать еще более смертоносной, чем 20 лет вооруженного конфликта. Убеждены, что Вашингтону следует признать: афганская война завершилась для США поражением. Более того, она не принесла азиатскому государству ничего, кроме бед и крушения ложных надежд», – подчеркнули российские дипломаты.
Они также напомнили, что (запрещенная в России) террористическая сеть «Аль-Каида*» сохранила присутствие в Афганистане. «При попустительстве властей Исламской Республики и их западных партнеров на афганской территории пустили корни ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство*») и другие террористические группировки. Производство наркотиков возросло в десятки раз, превратив Афганистан в наркогосударство. Для простых афганцев военная кампания США стала трагедией. Только по официальным данным, погибли более 150 тыс. афганцев, включая 48 тыс. мирных граждан, еще 75 тыс. получили ранения. Сотни тысяч стали беженцами», – подчеркнули в посольстве.
Как указали российские дипломаты, «экономические достижения республики, так широко рекламировавшиеся американскими партнерами, оказались «потемкинскими деревнями», которые сразу после ухода иностранных войск улетучились». «Триллионы долларов средств американских налогоплательщиков потрачены впустую. <…> Сейчас необходимо смягчить страдания афганцев. Востребованы огромные суммы на восстановление разрушенной страны. Первым обязательным шагом в этом направлении должно стать безусловное освобождение всех средств Центрального банка Афганистана», – подчеркнули в диппредставительстве России в Вашингтоне.
Напомним, в октябре 2021 года президент России Владимир Путин оценил решение главы администрации США Джо Байдена о выводе американских войск из Афганистана.
США обвинили Иран в передаче России первой партии беспилотников
США считают, что Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы считаем, что Россия получила БПЛА типа «Мохаджер-6» и «Шахед» из Ирана в течение нескольких дней в августе», – передает РИА «Новости» слова Жан-Пьер.
Как утверждает официальный представитель Белого дома, российский транспортный самолет якобы забрал беспилотники из Ирана. «Мы полагаем, что это начальная партия», – сказала она.
Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на источник в официальных кругах сообщила, что в Россию якобы прибыла первая партия иранских беспилотных летательных аппаратов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Washington Post о поставке иранских беспилотников, заявил, что это издание в последнее время публикует много вбросов.
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Путин указал на огромное влияние Горбачева на ход мировой истории
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Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму с глубокими соболезнования родным и близким умершего на 92-м году жизни Михаила Горбачева, отметив его огромное влияние на ход мировой истории.
«Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем», – приводятся его слова на сайте Кремля.
Путин также отметил «большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Михаил Сергеевич Горбачев вел все последние годы».
Накануне вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Перед смертью экс-президент СССР и последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев похудел на 30 или 40 килограммов, последние два года он постоянно находился в ЦКБ.
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WSJ: США создают сеть дронов на Ближнем Востоке для сдерживания Ирана
Военно-морские силы США вместе с ближневосточными союзниками, такими как Израиль и Саудовская Аравия, ведут работу над разработкой сети морских и воздушных безэкипажных аппаратов для сдерживания военной активности Ирана, пишет газета The Wall Street Journal.
По данным издания, информация о масштабах программы и методах применения дронов пока не раскрывается, однако США надеются, что в следующем году порядка 100 разведывательных аппаратов будут осуществлять наблюдение на территории от Суэцкого канала до побережья Ирана, передает ТАСС.
Как отмечает в статье ответственный за данную программу капитан ВМС США Майкл Брассер, эта работа ведется порядка полугода, и США «по-настоящему находится на пороге беспилотной технологической революции».
Отмечается, что все дроны, которые проходят испытания для использования в создаваемой сети, не несут каких-либо вооружений. При этом издание подчеркивает, что в будущем США намерены использовать опыт создания подобных сетей и в других регионах мира.
Ранее американское издание The New York Times со ссылкой на источник в официальных кругах сообщила, что в Россию якобы прибыла первая партия иранских беспилотных летательных аппаратов.
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США увидели прогресс в переговорах с G7 о ценах на российскую нефть
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Переговоры о ценовом пределе на российскую нефть существенно прогрессируют в рамках «Группы семи» (G7), заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
«Я оптимистична о существенном прогрессе, которого достигли наши команды и вся «семерка» в рамках работы по доведению идеи ценового предела до воплощения в реальность», – приводит РИА «Новости» слова Йеллен на встрече с британским коллегой.
Она заявила, что введение предела цен позволит снизить доходы России, а также установить бесперебойные поставки на рынок, снизив давление на стоимость энергоносителей для людей в США, Великобритании и по всему миру.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон уверен в том, что «ценовой потолок» на российскую нефть не только ограничит доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, но и приведет к снижению общемировых цен. «Мы рассчитываем, что реализация такой меры позволит не только снизить доходы (России)... от продажи нефти, но также снизить общемировые цены», – сообщила Жан-Пьер.
Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.
Как утверждает Bloomberg, в ответ на введение Западом потолка цен на нефть Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Рябков счел Женеву неподходящей площадкой для контактов России и США
Россию не устраивает Женева в качестве площадки для контактов с США, Москва будет искать ей альтернативы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«С учетом полного слияния подхода Берна с подходом Евросоюза по проблематике оценок специальной военной операции роль Женевы как международной столицы, как площадки для проведения в том числе двусторонних контактов с США резко упала. Нас не устраивает эта платформа, мы будем искать альтернативы», – передает его слова РИА «Новости».
Рябков добавил, что Россия и США обсуждают возможность проведения очередного заседания двусторонней комиссии по ДСНВ.
«В последнее время тема неоднократно обсуждалась по рабочим каналам. Мы находимся в фазе, как я надеюсь, запуска рассмотрения перспектив проведения очередного заседания двусторонней консультативной комиссии в рамках ДСНВ», – отметил дипломат.
По его словам, на общую ситуацию «накладывает очень тяжелый отпечаток контекст, созданный Вашингтоном вокруг специальной военной операции, и коллективный Запад во главе с США сделал максимум для срыва результативного завершения только что закончившейся в Нью-Йорке четырехнедельной Обзорной конференции по ДНЯО».
Напомним, 16 июня 2021-го в Женеве прошли двусторонние переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российско-американские отношения сейчас находятся на нуле. Комментируя возможность возврата «к духу женевского саммита» президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, Песков заявил, что уже год назад мир стоял на пороге тектонических изменений, которые происходят сейчас.
США ввели ограничения на экспорт компьютерных чипов в Россию и Китай
Администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения на продажу некоторых высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай, сообщает газета New York Times.
«Новые ограничения касаются высококлассных моделей чипов, известных как графические процессоры, или GPU, которые продаются компаниями из Силиконовой долины Nvidia и Advanced Micro Devices», – передает РИА «Новости» сообщение издания.
Также газета уточняет, что в последнее десятилетие упомянутые чипы использовались «в крупнейших суперкомпьютерах, используемых учеными и интернет-компаниями для таких функций, как распознавание речи и объектов на фотографиях».
Издание отмечает, что теперь правительство США требует экспортных лицензий для продажи видов высокопроизводительных чипов. В правительстве США при этом заявили, что такого рода продукты могут быть использованы или перенаправлены для военных целей в Китай или Россию.
«Ограничения являются частью холодной войны между Китаем и Соединенными Штатами за первенство в передовых технологиях», – резюмировали в статье.
Сами Россия и Китай тем временем договорились не только укреплять свое сотрудничество, но и вместе противостоять гегемонии западного мира. Как рассуждала газета ВЗГЛЯД, отношения Москвы и Пекина действительно перешли на новый уровень.
Лавров: Попытки изолировать Россию обречены на провал
Россия не одинока в мире, попытки Запада ее изолировать обречены на провал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
«Мы совсем не одиноки, нас пытаются изолировать, но эти попытки обречены на провал», – передает ТАСС его слова.
Лавров подчеркнул, что западные страны не смогут ослабить Россию, как это не получалось ни у кого в прошлом.
«История нашего государства знала и более серьезные этапы, когда наша роль и место на международной арене вызывали у других наших партнеров, как мы их иронично называем, желание ослабить Россию. Я убежден, что это не получится, как это не получалось ни у кого в прошлом», – сказал он.
По словам главы российского МИД, коллективный Запад беззастенчиво, грубо и агрессивно развязал против России гибридную войну, когда понял, что планы по превращению Украины в «анти-Россию» провалились.
«Сегодня события, которые все обсуждают, возвращаясь из отпусков, связаны с происходящим вокруг Украины, а если говорить по-честному, с гибридной войной, которую коллективный Запад развязал беззастенчиво, открыто, грубо и агрессивно против нашей страны, когда понял, что замыслы о превращении Украины в «анти-Россию», по организации на украинской территории плацдарма для военного сдерживания РФ, провалились», – подчеркнул Лавров.
Напомним, посольство России в США указывало, что утверждения Госдепа о якобы усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Американский журнал National Interest в июле опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».
Тем временем антироссийское заявление по Украине получило поддержку менее трети стран ООН. Всего за резолюцию выступило 54 из 193 стран. Для сравнения: в марте за резолюцию с осуждением спецоперации проголосовала 141 страна из 193 государств-членов, 35 воздержались, пять проголосовали против, а 12 вообще не голосовали. Таким образом, за полгода уровень поддержки антироссийской позиции сократился почти втрое.
Песков заявил, что западная дипломатия «подвергается эрозии»
Дипломатия на Западе сейчас «подвергается эрозии», но необходимо под это подстраиваться, совершенствоваться и повышать свою эффективность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на канале «Россия-24».
«Нужно полагаться на силу слова и слова силы, тогда все вместе это работает. Сейчас чистая дипломатия чуть-чуть подвергается эрозии, но не у нас, а у них. Но нужно подстраиваться под это все равно, совершенствоваться и повышать свою эффективность», – передает ТАСС его слова.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада подменили своей санкционной политикой дипломатию, против чего выступает Движение неприсоединения в одной из своих недавних инициатив.