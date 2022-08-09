Российский правозащитник: США могут обвинить меня в победе Трампа на выборах

«Американскую прессу заранее тщательно готовили к моему преследованию – сейчас о моем «кейсе» за океаном не написал только ленивый», – сказал газете ВЗГЛЯД российский правозащитник Александр Ионов. Ранее Генпрокуратура США завела на Ионова уголовное дело за «вмешательство в выборы» американского президента 2016 года.

«В материалах уголовного дела сказано, будто я тратил российские государственные деньги на финансирование конференций с участием организаций, продвигающих на территории США выгодную Москве повестку», – рассказал общественный деятель, президент Антиглобалистского движения России (АДР) Александр Ионов. Например, по его словам, в деле упоминаются Африканская народно-социалистическая партия и движение «Ухуру» – организации, которые добиваются возмещения неграм ущерба за годы рабства.

«Я им якобы обещал деньги для оплаты их туров по США и продвижение пророссийских взглядов. Но эти организации существуют с 1972 года. Меня еще на свете не было, когда они начали свои туры по США проводить», – напомнил Ионов.

По словам правозащитника, в материалах дела отмечается, что причиной уголовного преследования стал тот факт, что Ионов публично поддержал действия российского правительства, в том числе и украинскую спецоперацию.

«В основу мотивировочной части уголовного дела легли неизвестные мне документы и данные, а также записи Zoom-конференций, на которых я сам выступал как приглашенное лицо, а не как организатор. Все американцы, фигурирующие в моем деле, имеют статус свидетеля или «необвиняемого соучастника». То есть им дали время подумать, не стоит ли посотрудничать с американской Фемидой. Следствию не хватает базы для обвинений в мой адрес, а таким давлением на фигурантов они надеются собрать более-менее объемную фактуру», – пояснил собеседник.

Ионов допускает, что в расследование могут быть втянуты американские общественные или политические деятели высшего эшелона. «Исходя из формулировок в материалах дела, можно «подтянуть» и Трампа – сказать, что я посодействовал его победе в президентской гонке», – добавил собеседник. Власти США вполне могут сделать из моего расследования «политический сюр» без внятных обвинений, но с громкими криками в информационном поле, опасается Ионов.

Он также отметил, что американские власти пытаются признать его иноагентом. «Мне запрещено проводить какие-либо финансовые операции в США. Те лица или организации, которые вступят со мной в какие-либо финансовые отношения, например, получат деньги от меня, могут попасть под санкции США. В связи с этим я даже не могу на территории США нанять себе адвоката», ­– посетовал Ионов.

«Надеюсь, в конце концов США дадут мне возможность защищаться и обозначать свою позицию в рамках уголовного дела, хотя бы через адвоката», – заключил правозащитник.

Антиглобалистское движение России, которым руководит Ионов, сотрудничает с коллегами из 29 государств, среди которых: Сирия, Ливия, Ирак, Палестина, Ливан, Египет, Иран, Венесуэла, КНДР, США, Великобритания, Польша, Германия, Италия, Франция. Сотрудничество заключается, например, в проведении международных конференций и других массовых мероприятий.

Как напоминает ТАСС, в конце июля генпрокурор США сообщил об открытии уголовного дела против Ионова. Его обвинили в попытке вступить в сговор с гражданами США, чтобы использовать их в качестве агентов российского влияния. Там заявили, что Ионов с 2014 по 2022 год находился в контакте с тремя политическими группами в США (во Флориде, Джорджии и Калифорнии, их названия не уточняются) и «от лица российских властей и в сотрудничестве с ФСБ, предположительно, на протяжении нескольких лет осуществлял вредоносную кампанию с использованием различных политических групп США для распространения разногласий, пророссийской пропаганды и вмешательства в выборы в США». Одновременно с возбуждением дела власти США включили Ионова в санкционные списки.