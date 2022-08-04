В США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией

|
4 августа, четверг | Последнее обновление — 21:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Губернатор: Брянский поселок обстрелян ракетами «Точка-У», есть пострадавшие
Разделы
Отверстия от пуль в стенах свидетельствуют о том, что стреляли в лежащих на земле людей. У SAS свой характерный почерк – погибшие получали минимум две пули: в голову и сердце.
Подробности...
Итоговую реакцию официального Пекина на визит Нэнси Пелоси можно описать словами прапорщика из «ДМБ»: «Бахнем, обязательно бахнем. Весь мир в труху! Но не сейчас».
Подробности...
Мир сильно больше, чем 30 стран НАТО. И с этими странами Россия налаживает или укрепляет взаимоотношения – так, что это вызывает активное противодействие со стороны США, впрочем, безрезультатное.
Подробности...
В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
Подробности...
В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
Подробности...
Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Распространение оспы обезьян объявлено в США чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, сообщил американский министр здравоохранения Хавьер Бесерра.
«Я объявлю чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с оспой обезьян. Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно», – передает его слова РИА «Новости».
Такой шаг позволит ускорить применение вакцины от этого вируса. Всего в Штатах зарегистрировано 6,6 тыс. случаев заболевания.
Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян.
Между тем глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, должны ограничивать число своих сексуальных партнеров и принимать дополнительные меры предосторожности для сдерживания распространения оспы обезьян.
Американцы предложили выпороть Зеленского за призыв к Китаю
|
|
Читатели New York Post оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России.
«Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», – написал Freddie, сообщает РИА «Новости».
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» – отметил пользователь ata777.
«Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» – задался вопросом Oksure.
«О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты – посмешище», – написал Ralph Holloway.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты объяснили отказ Газпрома от турбины для «Северного потока»
|
|
«В контракте Газпрома сказано, что получить оборудование он должен напрямую из Канады. Соответственно, при нарушении этого условия турбина может быть выключена дистанционно. Подобные случаи уже были», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщение Газпрома о невозможности поставки двигателя для «Северного потока».
«Сейчас много говорят о том, что британские структуры компании Siemens при желании могут дистанционно отключить использующиеся у нас турбины. Мне кажется, сделать это не так уж и просто. Но сказать однозначно, насколько это реализуемо, сложно. Лично я надеюсь, что наши эксплуатанты предусмотрели все риски и исключили возможность таких действий», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
Собеседник отметил, что сама по себе такая вероятность – это повод перейти на российское оборудование как можно скорее. «Нет никаких гарантий, что через полгода-год Европа не перекроет вентиль в одностороннем порядке. Мы никак не заинтересованы в том, чтобы помогать европейцам пережить зиму. В конечном счете, нам объявлена экономическая война. Это и есть один из ее элементов», – пояснил он.
«Вариантов того, что «Северный поток» неожиданно заработает на полную мощь, практически нет. Запад уже запутался в собственных санкциях. Поэтому у нас есть все основания для того, чтобы не торопиться с наращиваем поставок», – говорит эксперт. «Европе придется и дальше сокращать производство. А непрекращающиеся призывы отказаться от российского сырья могут только подтолкнуть Москву ввести запрет на поставки топлива», – рассуждает Митрахович.
«Загвоздка с турбинами заключается в том, что Газпром сейчас действует строго согласно букве контракта. А вот Германия и Канада говорят, что небольшое отклонение от документов не страшно. Мол, вот вам турбина, мы ее починили, давайте запустим прокачку», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Но время сейчас на нашей стороне. Да, Россия объективно качает мало газа в Европу. Соответственно, они не могут полностью наполнить хранилища и подготовиться к отопительному сезону. Более того, на спотовых рынках сохраняются довольно высокие цены на сырье. В этой ситуации мы можем неплохо заработать, а Запад станет более сговорчивым», – отмечает собеседник.
При этом у России есть все юридические основания для того, чтобы не принимать турбину Siemens обратно, уверяет эксперт. «Конкретно это оборудование до сих пор находится под санкциями. Канада дала генеральную лицензию на вывод из-под рестрикций пяти других турбин. И теперь их до 2024 года можно отремонтировать в Монреале», – пояснил Юшков.
«В контракте Газпрома сказано, что получить оборудование он должен напрямую из Канады. Соответственно, при нарушении этого условия турбина может быть выключена дистанционно. Подобные случаи уже были», – добавил он.
«Северный поток» в теории мог бы заработать в полную силу. Но тогда ЕС, Великобритания и Канада должны полностью отменить введенные ранее санкции в отношении Газпрома. И речь идет обо всех турбинах, причем и на электростанциях тоже. Тогда мы отправим все необходимые устройства на починку, а затем начнем полноценную прокачку», – заключил Юшков.
Накануне в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.
При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.
Теперь концерну, по его словам, чтобы принять отремонтированный двигатель, надо получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от ЕС и Великобритании. Причиной тому является то, что турбина ремонтировалась в цехе английской Industrial Turbine Company Limited, входящей в Siemens, и к ней якобы применимы требования английского законодательства, уточняет «Коммерсант».
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy. До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
Между тем федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в компанию Siemens Energy заявил, что Россия обладает возможностями для поставок газа в Европу, в запуске «Северного потока – 2» нет необходимости.
В то же время эксперт по энергетике Юрий Мельников указал, что Siemens – поставщик большей части основного оборудования для парогазовых энергоблоков, построенных в России в 2010-х годах. Энергоблоки на основе турбин Siemens есть в Москве, Санкт-Петербурге, многих крупных российских городах, от их надежной работы зависит надежность энергообеспечения миллионов людей.
«Если допустить, что у компании есть техническая возможность и желание отключать дистанционно турбину для «Северного потока» из другой страны, то логично будет готовиться к отключению значительной части российской энергосистемы», – цитирует «Коммерсант» мнение эксперта.
При этом в Siemens Energy заявляли, что турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию. Об этом сообщил гендиректор компании Кристиан Брух.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Газпрому выгодно держать газовый рынок Европы в напряжении.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль назвал условие для получения Газпромом турбины для «Северного потока»
|
|
Компания «Газпром» очень хочет получить после ремонта турбину для «Северного потока», но на нее нужны документы, одних слов недостаточно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Газпром очень бы хотел получить эту турбину, но ведь не Газпром вводил санкции, санкции введены в отношении Газпрома, здесь в данном случае для Газпрома важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что эта турбина не санкционированная», – цитирует его РИА «Новости».
Песков заметил, что просто слов в данном случае абсолютно не достаточно.
«ЕС может говорить одно, но есть Великобритания, а сервисное, техническое обслуживание на постоянной основе осуществляет британская дочка компании Siemens по британскому праву, британской юрисдикции. Поэтому, конечно, в данном случае на фоне тех санкций, которые введены в отношении Газпрома, в отношении нашей страны, Газпром просто должен себя застраховать, должен застраховать свою собственность, турбина является собственностью Газпрома, – объяснил представитель Кремля.
Накануне в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.
При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.
Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.
Эксперт указал на политическую провокацию Украины в адрес Китая
|
|
«Желание Зеленского провести разговор с Си Цзиньпином – это общая линия, которую в обязательном порядке требуют от всех союзников Вашингтона – обращаться к Китаю с просьбой осудить Россию», – заявил газете ВЗГЛЯД китаевед Николай Вавилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.
«После свержения Януковича отношение Украины к Китаю стало откровенно провокационным. Это ярко иллюстрирует, например, кейс с национализацией, рейдерством государственного масштаба в отношении предприятия «Мотор Сич», – рассказал советник директора Института Китая и современной Азии РАН, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов.
«Мотор Сич» был куплен китайской корпорацией в соответствии с законодательством Украины, а затем, по указке из Вашингтона, завод был отобран в пользу украинского государства. Кроме этого, руководство Украины регулярно позволяло себе провокационные высказывания в адрес Пекина. Например, на одном из голосований по уйгурскому вопросу в Совете ООН по правам человека Киев встал на защиту западной точки зрения и осудил Пекин. Правда, позже, после консультаций с Китаем, Украина изменила свое решение», – отметил собеседник.
«Офис президента Украины и украинский МИД регулярно заявляют о том, что добиваются прямого диалога с Си Цзиньпином. В свою очередь, председатель КНР ни разу не отреагировал на эту провокацию и регулярно подчеркивал, что вопрос России и Украины – это вопрос, имеющий свою историческую сложность, и Пекин с пониманием относится к действиям России», – сказал он.
«У Китая четкая позиция: действия России являются ответом на агрессию Украины и стран НАТО. Это Си Цзиньпин подтвердил в своем последнем диалоге с американским президентом США Джо Байденом», – добавил эксперт.
«Любые заявления Украины по поводу предстоящих разговоров с Китаем носят сугубо провокационный характер и отражают желание Киева получить сиюминутную политическую выгоду»,
– полагает китаевед. «При этом Киев открыто демонстрирует, что уже практически не ориентируется на стратегические отношения с Китаем. Как мы знаем, последние три года Китай является крупнейшим торговым партнером Украины. Скорее всего, боевые действия в Причерноморье этот статус изменят. Китайские предприятия и граждане начнут покидать массово Украину, но зафиксировать это мы сможем только по итогам года», – убежден Вавилов.
«Сложившая ситуация вокруг диалога лидеров двух стран – показатель того, что в Китае не считают Украину надежным и способным к переговорам партнером. А на Украине в свою очередь уже не видят никакого будущего у китайско-украинских отношений. Особенно в свете крепнущих связей Украины с Тайванем. Скорее всего, Украина поставила на Китае крест и используют такие заявления только в качестве политических провокаций, не ожидая серьезного ответа с китайской стороны», – считает эксперт.
«Китай пока вынужден с этим мириться, поскольку на Украине остаются китайские дипломатические представительства и граждане, а также продолжают работать предприятия», – отметил собеседник.
«Вместе с тем заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином – это еще и общая линия, которую в обязательном порядке требуют от всех союзников Вашингтона – обращаться к Китаю с просьбой осудить Россию», – заключил Вавилов.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине. По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем». «Хотя я считаю, что это было бы полезно», – добавил он.
При этом в июне Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.
В то же время читатели New York Post подвергли критике Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России. «Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», – написал Freddie.
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» – отметил пользователь ata777. «Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» – задался вопросом Oksure. «О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты – посмешище», – написал Ralph Holloway.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шведский телеканал извинился за сюжет о ставших россиянами херсонцах
Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями за «неправильный» сюжет о плачущих от радости жителях украинского города Херсона, получивших российские паспорта, сообщает Dagens Media.
Зрители сочли такую подачу информации «пропагандой». Наблюдательный совет по радио и телевидению получил в общей сложности 47 жалоб на телеканал. Телеканал SVT извинился перед зрителями за «неправильный» сюжет, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в эфире новостей шведского телеканала SVT показали репортаж, в котором жители Херсона, получившие паспорта и российское гражданство, искренне выражали свою радость. После этого на телеканал обрушился шквал обвинений в российской пропаганде.
Первые российские паспорта жители Херсонской области получили 11 июля. Заявки на российское гражданство уже подали тысячи человек, желающих – сотни тысяч.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Под Берлином после взрыва загорелся склад боеприпасов
|
|
В лесном массиве Груневальд между Берлином и Потсдамом начался пожар после взрывов на складе с боеприпасами, сообщает пожарная охрана немецкой столицы.
«В настоящее время в Грюневальде пожар и происходят взрывы. Прибывшие экстренные службы подтвердили возгорание», – передает РИА «Новости» сообщение пожарной охраны Берлина.
По данным пожарной охраны, первый взрыв произошел в ночь на четверг, вызвав пожар на складе, где хранятся подлежащие утилизации старые боеприпасы. Огонь перекинулся на близлежащий лесной массив.
Согласно последнему сообщению пожарной службы, в настоящий момент горит 15 тыс. квадратных метров леса и продолжаются взрывы на складе, из-за чего пожарная команда не может приблизиться непосредственно к источнику возгорания. Полиция и пожарная служба перекрыли все дороги и подступы к пожару в радиусе одного километра.
На месте работают более 100 сотрудников пожарной службы и полиции, к объекту прибыли полицейские водометы. Запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил ФРГ, передает Deutsche Welle* (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).
На момент публикации материала сообщений о раненых и погибших не поступало. По данным экстренных служб, жилым домам ничто не угрожает. Ближайшие жилые дома находятся не менее чем в двух километрах от места происшествия.
Движение региональных поездов в западном направлении приостановлено. Пока неизвестно, в какой степени пострадало движение поездов дальнего следования. Участок автобана 115 перекрыт в обоих направлениях.
Власти призвали жителей германской столицы по возможности избегать появления в районе пожара, а также не посещать лес Груневальд. Предупреждения распространяются в том числе через мобильные приложения. Жильцам прилегающих районов рекомендовали держать окна и двери закрытыми, а также не включать кондиционеры.
В последние дни в Берлине стоят жаркие и засушливые дни. Это может повлиять на развитие пожара и создать проблемы для экстренных служб, указывает агентство dpa.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера. Шольц заявил, что Киеву были переданы все вооружения, которые были у Германии: «противотанковые комплексы и системы ПВО», «мины, пушки», «тонны боеприпасов» и «нелетальная помощь».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель спустя сутки прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
|
|
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал вызвавший напряженность визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спустя почти сутки после его окончания: он заявил, что у Пекина нет оснований использовать это как предлог для начала «агрессивной военной деятельности».
Евросоюз официально в рамках политики «одного Китая» признает власти в Пекине единственным законным правительством Китая, и это распространяется и на Тайвань. Европейские политики преимущественно воздерживаются от комментариев визита Пелоси на Тайвань, который, по заявлениям Пекина, идет вразрез с политикой «одного Китая», сообщает РИА «Новости».
«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки», – написал Боррель в Twitter.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский захотел «напрямую» поговорить с Си Цзиньпином
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.
«Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, который состоялся год назад», – сказал Зеленский китайскому изданию South China Morning Post, сообщает РИА «Новости».
По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем». «Хотя я считаю, что это было бы полезно», – добавил он.
В июне Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны заявило о бегстве трех бригад ВСУ в Донбассе
|
|
В результате активных наступательных действий российских войск и Народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка ДНР подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харькова уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: два пункта управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Константиновка ДНР и формирования националистов в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 194 районах. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области и хранилище топлива для украинской военной техники в районе железнодорожной станции Запорожье-2», – отметил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлено три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Ласточкино, Петровское и Авдеевка ДНР.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Андреевка, Дружное Донецкой народной республики, Изюм и Дмитровка Харьковской области. Кроме того, перехвачено пять снарядов реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Дружное ДНР, Солнечное и Музыковка Херсонской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1673 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4244 танка и других боевых бронированных машин, 786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3251 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 4696 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ракетным ударом во Львовской области уничтожены поступившие из Польши вооружения и боеприпасы ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Журналисту Савику Шустеру запретили въезд на Украину на три года
|
|
Украинскому журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину, сообщили СМИ.
Как отмечает украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Шустера внесли в так называемый красный список и на три года запретили въезд в страну. В качестве основания для такого шага называют режим военного положения, в настоящее время действующий на Украине, а также наличие у Шустера гражданства второй страны, передает ТАСС.
Официальный представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отказался разглашать информацию о третьих лицах в ответ на соответствующий вопрос издания.
«Страна» напоминает, что ранее Шустер заявлял о наличии у него гражданства Италии. В настоящее время он находится за пределами Украины. Сообщается, что в прошлом журналист резко критиковал президента Украины Владимира Зеленского.
Савик Шустер – журналист и телеведущий, работавший в российских и украинских СМИ. С 2019 года является ведущим ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина».
Москва объявила Норвегии о выдворении консула Эллингсен
|
|
Министерство иностранных дел России вызвало посла Норвегии в связи с недопустимым поведением сотрудницы консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска.
«4 августа в МИД России был вызван посол королевства Норвегия Руне Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского генерального консульства Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля, позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания», – сообщается на сайте министерства.
В ведомстве добавили, что заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого возмутительного инцидента принято к сведению, однако после произошедшего пребывание Э. Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно».
В субботу в Сети появилось видео, на котором сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска оскорбляет русских.
В МИД России обвинили сотрудницу консульства Норвегии в национализме, ксенофобии и ненависти к русским, пообещав проработать варианты реакции на этот возмутительный инцидент. После произошедшего в Госдуме призвали наказать сотрудницу консульства Норвегии за хамство, а также предложили выдворять из России иностранцев за русофобию.
При этом в МИД Норвегии выразили сожаление по поводу произошедшего, заверив, что слова консула не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу.
Губернатор области Андрей Чибис в свою очередь заявил, что власти региона сделают все, чтобы Эллингсен больше в России не появлялась.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Под Харьковом уничтожена группа испаноговорящих наемников ВСУ
|
|
Артиллерийский расчет союзных сил России и республик Донбасса уничтожил группу испаноговорящих наемников под Харьковом в населенном пункте Русская Лозовая, точных данных об их гражданстве пока нет, рассказал источник в одном из артподразделений союзных сил.
«30 июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным – испанцы. Засекли испанскую речь путем радиоперехвата», – сообщил источник РИА «Новости».
Он уточнил, что удар по наемникам нанесли артподразделения союзных сил.
«Изначально средствами глубинной разведки было обнаружено скопление живой силы противника, после оказалось, что это была группа испанцев. Цель к нам пришла и была поражена», – рассказал военнослужащий.
Точных данных о гражданстве иностранных наемников, входящих в данную группу, пока нет.
Ранее воюющий на стороне Киева снайпер из Испании рассказал, как иностранцы участвуют в военной операции за Украину, сколько получают за каждого убитого и как конфликт используют европейские наркоторговцы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Соловьев отреагировал на идею создания магазинов «Duty free» для зарубежных дипломатов
|
|
Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова эксперта Алексея Баженова о том, что идея создания магазинов duty free для зарубежных дипломатов не означает возврата к советским магазинам «Березка».
«Конечно, означает. А почему мы должны создавать особые условия для сотрудников их дипмиссий? Да еще и из недружественных стран, поди. Разве там для наших дипломатов создают особые условия? А после начнут хозяева магазинов говорить, что мало клиентов и надо расширить список клиентов. Наверняка появятся дипломаты-фарцовщики. Все это уже в нашей истории было», – написал он в своем Telegram-канале.
С реакцией Соловьева согласился и сенатор Андрей Клишас.
«Конечно, означает. Возвращение к худшим практикам советского периода, когда наши граждане по сравнению с иностранцами ставились в положение людей второго сорта», – написал сенатор в своем Telegram-канале.
Ранее правительство России приняло постановление об открытии в Москве и Петербурге магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и членов их семей – аналоги советских магазинов «Березка».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СК начал работу по установлению причастных к убийствам российских военнопленных
|
|
Следственный комитет устанавливает личности украинских военных, причастных к расправам над российскими военнопленными весной в районе Черниговщины.
«Следователями принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
По информации ведомства, предполагается, что к преступлениям причастны боевики из экстремистской организации «Правый сектор*» (деятельность запрещена в России).
Отмечается также, что эти факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Ранее в Общественной палате рассказали о зверствах украинских силовиков в Мариуполе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вынесен приговор американской баскетболистке Грайнер
|
|
Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам колонии по делу о контрабанде наркотических веществ, соответствующее решение принял Химкинский суд Московской области.
«Суд постановил назначить общий срок наказания Грайнер в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей», – цитирует судью Анну Сотникову ТАСС.
Суд счел смягчающими обстоятельствами признание спортсменки и ее спортивные достижения. Кроме того, в срок заключения ей зачли проведенное в СИЗО время. Изъятые наркотики судья постановила уничтожить.
Ранее в четверг Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Гособвинение просило для спортсменки 9,5 лет колонии.
Американские СМИ сообщали, что глава Белого дома Джо Байден одобрил план обменять Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
В начале июля Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|