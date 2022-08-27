В ДТП с автобусом в Казахстане пострадали пять граждан Узбекистана

Пять граждан Узбекистана пострадали в Туркестанской области Казахстана в ДТП с автобусом, в котором находились иностранные рабочие, следовавшие из Узбекистана в Киргизию, сообщает в субботу пресс-служба узбекистанского агентства по внешней трудовой миграции.

«По предварительной информации в результате аварии госпитализированы 12 человек, в том числе, пять граждан Узбекистана», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

В полиции Казахстана сообщали ранее, что 27 августа водитель автобуса не справился с управлением и выехал на обочину. В результате аварии 12 человек были госпитализированы в ближайшую больницу.

Сейчас сотрудники агентства в Казахстане и дипломаты генерального консульства Узбекистана в Алма-Ате следят за развитием ситуации.