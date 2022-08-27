Младших школьников Донбасса, Херсонщины и Запорожья пообещали обеспечить горячим питанием

Учащиеся начальной школы Донбасса и других освобожденных территорий с 1 сентября будут получать бесплатное горячее питание, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

«С 1 сентября распространено на все освобожденные территории, ДНР и ЛНР решение президента [России Владимира Путина] о бесплатном горячем питании для младших школьников», – передает ТАСС слова Кириенко в ходе видеообращения к учителям Донбасса на практикуме в «Сириусе».

По его словам, на этой неделе он лично объехал школы Донецкой и Луганской народных республик и убедился в том, что их большинство успевает подготовить и столовые, и кухню к приготовлению детского горячего питания. В этом немалая заслуга российских регионов, взявших шефство над освобожденными территориями, считает он.

«Большую работу по восстановлению школ ведут регионы-шефы, и сейчас более чем в 500 школах единовременно идет ремонт. В основном почти везде к 1 сентября успевают, где-то часть работ закончат уже в сентябре. И задача по столовым и кухням – одна из приоритетных для того, чтобы обеспечить школьников питанием. Там, где это (обеспечение горячим питанием ) пока невозможно, – сухой паек, булочки, соки, то, что безопасно для здоровья детей», – добавил первый заместитель руководителя Администрации президента России.

Практикум для учителей Донбасса проходит в образовательном центре «Сириус» с 27 по 30 августа. В нем принимают участие 150 преподавателей ЛНР и ДНР. Школы ДНР и ЛНР с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты. Всего предполагается переподготовить порядка 15 тыс. учителей.

Ранее президент России Владимир Путин отдал распоряжение выплатить по 10 тыс. рублей родителям учеников от шести до 18 лет в республиках Донбасса и на освобожденных территориях.