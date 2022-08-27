В Баку заявили об отсутствии вклада в решение карабахского конфликта со стороны Франции и США

Франция и США как сопредседатели Минской группы ОБСЕ за 30 лет не внесли вклад в урегулирование карабахского конфликта, заявил в Шуше помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев.

«Сегодня в Шуше нет послов Франции и США в Азербайджане. Они открыто проигнорировали приглашение азербайджанского правительства. Мы воспринимаем это как неуважение к нашей территориальной целостности», – сказал Гаджиев, выступая на конференции, передает РИА «Новости».

В субботу в Шуше с участием представителей дипломатических корпусов и военных атташе, аккредитованных в Азербайджане, началась конференция, посвященная восстановлению и реконструкции Карабаха.

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.