Захарова заявила о попытках США подтолкнуть Японию к отказу от ограничений в военной сфере

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27 августа, суббота | Последнее обновление — 14:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Херсонской области поражена 46-я аэромобильная бригада ВСУ при попытке форсирования реки
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В Африке уже не верят французам. Колониалистами они были, колониалистами и остались. Недалек тот день, когда африканскую землю покинет последний французский солдат.
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Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может.
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А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Захарова заявила о попытках США подтолкнуть Японию к отказу от ограничений в военной сфере
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Вашингтон словами своего посла Ричарда Эмануэля открыто подталкивает Японию к полному отказу от ограничений в военной сфере, которые прописаны в конституции страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Эмануэль всячески расхваливает предложение премьер-министра Японии Фумио Кисиды о значительном увеличении как оборонного бюджета страны, так и ее военного потенциала. <...> Вашингтон устами своего посла открыто подталкивает Японию к полному отказу от ограничений в военной сфере, которые закреплены в Конституции страны», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее СМИ Японии сообщали, что правительство страны рассматривает возможность довести число крылатых ракет большой дальности, стоящих на вооружении Сил самообороны страны, до тысяч на фоне усугубления ситуации по безопасности в азиатском регионе. Первые ракеты большой дальности могут быть приняты на вооружение уже в 2024 году.
Медведев объяснил отказ России от «жесткого» варианта спецоперации на Украине
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Российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Если бы ситуация была иной [и СВО не осуществлялась бы по щадящему варианту], то, как вы понимаете, эта военная кампания могла завершиться гораздо быстрее. Но были бы совершенно иные последствия для Украины», – сказал Медведев в интервью французскому телеканалу LCI, передает ТАСС.
В таком случае украинская инфраструктура была бы полностью разрушена, были бы уничтожены центры принятия решений, органы власти и т. д.
«Мы же с вами понимаем, что она [спецоперация] сейчас идет по максимально щадящему, умеренному варианту.<...> Наша страна, а также силы Донецкой народной республики и Луганской народной республики действуют только в отношении Вооруженных сил Украины», – добавил он.
Ранее зампред Совбеза заявлял, что СВО носит превентивный характер, чтобы «безумные начальники» с той стороны не атаковали Россию.
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Медведев объяснил нецелесообразность ликвидации Зеленского
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Зеленский является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов. Но свидетельств о российских планах по убийству украинского лидера Владимира Зеленского нет, это вымысел, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
В ходе интервью французскому телеканалу LCI ведущий Дариус Рошбен заявил, что «в начале войны, и многие вещи на это указывали», Россия «даже стремилась убить» Зеленского, и спросил: «Вы собираетесь сегодня дойти до этого?»
«Никаких доказательств подобного рода активности не существует, это досужие вымыслы», – цитирует Медведева РИА «Новости».
Медведев отметил, что Зеленский не вызывает у российского руководства доверия, но в настоящий момент он представляет Украину.
«Если говорить о том, вызывает ли Зеленский у нас доверие, то, безусловно, нет. Поскольку это человек, который является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов. Но что же делать – его избрали украинские граждане», – сказал зампред Совбеза России.
Также в интервью Медведев заявил, что российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.
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В Энергодаре объяснили сложность подавления обстреливающих Запорожскую АЭС гаубиц
Украинские военные обстреливали Запорожскую атомную электростанцию из американской гаубицы M777, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.
«Понятное дело, это <...> гаубица М777, всё давным-давно уже понятно нам по этому вопросу», – сказал Волга в эфире «России 24», передает ТАСС.
По его словам, удары по станции и городу ведутся каждый день со стороны Никополя и Марганца. Также он объяснил, что теоретически подавление огневых точек возможно, но они мобильны и постоянно передвигаются.
Напомним, украинские силовики нанесли в пятницу очередной артиллерийский удар по Запорожской АЭС.
В четверг официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что российские военные смогли подавить обстрел ЗАЭС со стороны населенных пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка.
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В Польше испугались нового раздела из-за союза с Украиной
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Вступление Польши в союз с Украиной и выход из Евросоюза под покровительством Великобритании грозит разделом страны: Германия поднимет вопрос о присвоении бывших немецких земель, пишет издание Konserwatyzm.
«Одна подпись под документом о союзе с Украиной, один шаг в сторону британско-польско-украинского альянса – и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году или больше», – приводит РИА «Новости» цитату из статьи.
По мнению автора статьи, экономически Польша входит в сферу влияния Германии, но пока Варшава состоит в ЕС, Берлин не может предпринять больших мер. Слияние же с Украиной, которую в тексте называют «американо-британской колонией», развяжет немцам руки.
«Очередной раздел республики – сценарий, который уже находится в процессе реализации», – считает польский журналист.
Ранее председатель Национального банка страны Адам Глапинский заявил, что Германия хочет «тем или иным образом вернуть» бывшие земли в пределах границ Польши, а после «подчинить себе» пояс стран между Германией и Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему обострились отношения Польши и ФРГ – и что на самом деле способно привести к очередному в истории разделу польского государства.
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Медведев указал на первый библейский фактор наступления апокалипсиса
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Риски третьей мировой войны пока удается сдерживать, однако «первый ангел вострубил, но апокалипсис еще не наступил», и чтобы этого не произошло, Россия проводит спецоперацию на Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
В интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI он отрицательно ответил на вопрос, вступила ли Земля в новую мировую войну. «Я надеюсь, что нет, и все-таки пока ситуацию удается удерживать. Хотя, если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса: «И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь» – ну вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис еще не наступил и, надеюсь, не наступит», – сказал он, передает РИА «Новости».
«Мы должны сделать все, чтобы третья мировая война не случилась, и политика нашей страны направлена именно на это. Скажем прямо, даже специальная военная операция проводится для того, чтобы не случилось третьей мировой войны», – подчеркнул Медведев.
Ранее Медведев перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается. Кроме того, он подчеркнул, российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.
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Рабочие отказались сносить советские памятники на востоке Латвии
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В Балвском крае Латвии на востоке страны снос памятника партизанам Красной армии оценили в 15 тыс. евро, рабочие из других краев требуют сумму в четыре раза больше, а местные – отказываются выполнять работы, сообщает портал LSM со ссылкой на председателя Балвской краевой думы Сергея Максимова.
«Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории», – цитирует РИА «Новости» Максимова.
Памятник партизанам Красной армии в Балвском крае подлежит демонтажу и переносу в Музей оккупации Латвии, поскольку он обладает художественной ценностью.
Ранее в Алсвикской волости Латвии пропал подлежащий сносу памятник, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию.
Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.
Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
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ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
Подразделения российских десантников остановили попытку прорыва украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении, сообщает Минобороны.
«Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников», – сообщается на сайте ведомства.
По информации Минобороны, для ответа использована артиллерия, штатное вооружение боевых машин десанта, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие.
Всего ликвидированы более 20 военнослужащих ВСУ и уничтожены более пяти единиц техники.
Накануне силы ПВО отразили атаку воздушных целей со стороны украинских войск над подконтрольным Вооруженным силам России Херсоном.
Стало известно новое название Coca-Cola в России
Производитель напитков Coca-Cola HBC займется реализацией в России напитка под брендом «Добрый кола», подразделение компании в России переименовано в Multon Partners, ему составят конкуренцию российские производители, которые уже начали разливать собственные «кольные напитки».
«Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что напиток теперь будет «Добрый кола» называться, тот, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать», – сообщил на пресс-конференции в пятницу основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров, передает Interfax.
Продажа колы будет построена на известности сока «Добрый», который выпускает компания «Мултон», принадлежащая Coca-Cola. По словам гендиректора Coca-Cola HBC Зорана Богдановича, компания вносит существенные изменения в российские операции в ответ на геополитический кризис.
«В тесном сотрудничестве с Coca-Cola Company мы прекратили все производство и продажи брендов компании в России. Нет никаких планов по повторному внедрению брендов или продуктов Coca-Cola Company в каком-либо формате», – пишет он.
Также прекращены инвестиции в России, с 8 марта Coca-Cola HBC перестала размещать заказы на поставку концентрата для производства напитков под брендами Coca-Cola Co. и постепенно началась работа над сворачиванием бизнеса в России.
11 августа компания начала консолидацию производителя соков «Мултон», которым ранее владела вместе с Coca-Cola.
В России Coca-Cola HBC принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков. В 2021 году Coca-Cola HBC увеличила продажи в России на 18,3%, до 373,3 млн коробов.
Ранее компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) заявила, что понесла единовременный ущерб в размере 190 млн евро в первом полугодии из-за расходов, связанных с прекращением продажи напитков на территории России.
Госдеп США: Пришло время забыть, что Косово – это Сербия
Сербам следует забыть, что Косово – это Сербия, заявил Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар в интервью каналу N1.
«Я присутствовал [на переговорах], чтобы послать сигнал, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для евроатлантического сообщества. <…> Хочу заявить: после сегодняшнего дня есть основание для оптимизма. Я бы сказал, что вещи, о которых мы говорим сейчас, являются на самом деле мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров. <…> Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово – это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия – это Европа», – передает его слова ТАСС.
Эскобар заявил, что региону стоит «поскорее решить спорные вопросы» ради объединения и светлого будущего.
Он добавил, что необходимо «обсуждать создание Сообщества сербских муниципалитетов», пункта Брюссельских соглашений, о необходимости выполнения которого на переговорах с властями Косова заявлял госсекретарь Энтони Блинкен. Дипломат также выразил надежду, что «обострения в крае не случится».
Эскобар и спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак провели в Белграде два раунда переговоров. Первый закончился безрезультатно вечером в четверг, второй – ночью в пятницу.
Напомним, Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность.
Применение спорных мер бало отложено властями Косово до 1 сентября. Вучич заявил, что власти Сербии защитят своих граждан в Косово и Метохии от погромов албанцев, если контингент НАТО этого не сделает.
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Украинская аферистка смогла втереться в доверие к Трампу
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ФБР приступило к расследованию дела уроженки Украины, выдававшей себя за наследницу европейских банкиров.
Выяснилось, что в прошлом году девушка посещала имение бывшего президента США Дональда Трампа и играла с ним в гольф, сделанные там фотографии и помогли вывести аферистку на чистую воду, передает РИА «Новости» со ссылкой на Pittsbufgh Post Gazette.
«Какое-то время Анна Ротшильд хвасталась семейными корнями в европейской банковской династии, носила дизайнерскую одежду, Rolex и водила Mercedes за 170 тыс. долларов... Поворотный момент для женщины, свободно говорившей на нескольких языках, наступил, когда ее пригласили в Мар-а-Лаго, где она общалась со сторонниками Трампа, а на следующий день появилась на игре в гольф с ним и сенатором Линдси Грэмом», – сообщает издание.
Издание опубликовало фото женщины рядом с Трампом на поле для гольфа, а также снимки документов на разные фамилии. Выяснилось, что женщина является 33-летней уроженкой Украины Инной Ящишин, дочерью водителя грузовика из Иллинойса, без родственных связей со знаменитой семьей банкиров.
В имении экс-президента США она была якобы не раз. Теперь ее действия стали объектом расследования ФБР и полиции канадского Квебека. Сама Ящишин заявила, что не знает Анну Ротшильд, а документы на это имя с ее фото сфабриковал бывший партнер, чтобы навредить.
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Foreign Affairs переврала слова Путина об украинцах
В Foreign Affairs опубликована статья двух наиболее авторитетных американских специалистов по России Анжелы Стент и Фионы Хилл, где перевраны цитаты российского лидера Владимира Путина касательно спецоперации на Украине.
«В статье есть забавные передергивания. Например, ссылка на выступление Путина перед руководителями фракций Госдумы 7 июля, где он якобы пообещал воевать до последнего украинца, которых при этом считает братьями... На самом деле Путин сказал ровно противоположное: «Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет», – приводятся слова политолога Федора Лукьянова в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».
Также говорящей является фраза о том, что «в долгосрочной перспективе США и их союзникам и партнерам следует обсудить, как реструктурировать архитектуру международной и европейской безопасности, чтобы предотвратить нападение России на других соседей, которых она считает входящими в сферу своей деятельности, пока НАТО – единственный институт, который может гарантировать безопасность Европы».
Лукьянов подтверждает, что НАТО сегодня незаменима. «Но, согласно авторам, и будущая система европейской безопасности должна быть построена без России, против России, для ее сдерживания. Четкое и ясное намерение», – отмечено в материале.
Ранее эксперты музея НАТО рассказали, что за поддержку НАТО Украина рассчитывается разрушенной экономикой, миллиардными кредитами и жизнями простых украинцев.
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В Совбезе Украины заявили о подготовке к конфликту с Россией с 2019 года
Власти Украины готовились к военному конфликту с Россией с декабря 2019 года, когда президент Украины на саммите «нормандской четверки» в Париже отклонил все компромиссные варианты урегулирования ситуации в Донбассе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Мы готовились к войне, готовились очень мощно. И то, что мы на сегодняшний день прошли уже 180 дней войны и мы на своей территории, мы ее не сдали, это как раз говорит о том, что мы готовились к войне. Причем подготовка у нас началась к войне после 8–9 декабря 2019 года», – сказал Данилов в эфире телеканала NTA, передает ТАСС.
Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что сам факт мирных переговоров Украины и России будет означать победу России над Европой и Украиной, цивилизационную катастрофу, а также падение всей глобальной системы безопасности.
В Британии объяснили, как Россия держится под давлением Запада
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Есть три причины, по которым экономика России выстояла под беспрецедентным давлением Запада, пишет британское издание The Economist.
Первый фактор – грамотные действия Центробанка, отмечает СМИ. Регулятор молниеносно принял меры по недопущению экономического коллапса. В частности, удвоение процентных ставок в феврале в сочетании с контролем за капиталом укрепило рубль и помогло снизить инфляцию, передает РИА «Новости».
Во-вторых, пишет издание, Россия уже сталкивалась с экономическими кризисами в 1998, 2008, 2014 и 2020 годах, поэтому россияне научились приспосабливаться к возникающим вызовам и трудностям.
Третий фактор напрямую связан с углеводородами. По данным Международного энергетического агентства, санкции мало повлияли на добычу нефти в России. С начала специальной военной операции на Украине ЕС закупил у России ископаемого топлива на 85 млрд долларов.
Ранее обозреватель Марк Эпископос в журнале The National Interest также заявил, что российская экономика оказалась устойчива влиянию санкций странами Запада благодаря четырем важным факторам.
Российский дипломат объяснил непринятие итогового документа конференции ДНЯО
Достичь консенсуса по итоговому документу Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) помешали лживые и политизированные заявления ряда делегаций по Украине, заявил замглавы делегации РФ Андрей Белоусов.
Он заявил, что некоторые делегации прибыли на конференцию для продвижения во что бы то ни стало своих политических установок.
«Конференция стала политическим заложником у тех, кто в течение четырех недель отравлял дискуссии своими политизированными, ангажированными, беспочвенными и лживыми заявлениями по Украине. Тем самым они сделали все, чтобы не допустить конструктивной, эффективной работы конференции», – передает слова Белоусова РИА «Новости».
«Их стремление навязать неприемлемые политические формулировки по украинским делам - это чистой воды провокация со стороны тех, кто готов пожертвовать результатами многолетнего обзорного процесса по ДНЯО и использовать конференцию для сведения счетов с Россией, поднимая темы, не имеющие прямого отношения к договору», – добавил он.
Белоусов подчеркнул, что российская сторона не считает провалом конференции ДНЯО отсутствие итогового документа, передает ТАСС.
Напомним, председатель конференции Густаво Злаувинен заявил, что на обзорной конференции ДНЯО не удалось согласовать итоговый документ, участники не смогли прийти к консенсусу по содержательной части.
СМИ: В Латвии пропал подлежащий сносу памятник советским партизанам
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Подлежащий сносу памятник в Латвии, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию, пропал, передает агентство LETA со ссылкой на представителя самоуправления Алуксненского края Эвиту Аплоку.
«Пропал подлежащий демонтажу памятник в Алсвикской волости на месте, где 15 января 1944 года партизаны Латышской партизанской бригады Советской армии разгромили немецкую карательную экспедицию. На месте памятника осталось только основание. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте государственной полиции», – приводит РИА «Новости» сообщение администрации края.
Пропавший памятник наряду с девятью другими числился в списке подлежавших демонтажу монументов Алуксненского края в соответствии с постановлением кабинета министров Латвии о сносе советских памятников.
Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.
Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
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