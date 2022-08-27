Захарова заявила о попытках США подтолкнуть Японию к отказу от ограничений в военной сфере

Вашингтон словами своего посла Ричарда Эмануэля открыто подталкивает Японию к полному отказу от ограничений в военной сфере, которые прописаны в конституции страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Эмануэль всячески расхваливает предложение премьер-министра Японии Фумио Кисиды о значительном увеличении как оборонного бюджета страны, так и ее военного потенциала. <...> Вашингтон устами своего посла открыто подталкивает Японию к полному отказу от ограничений в военной сфере, которые закреплены в Конституции страны», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ Японии сообщали, что правительство страны рассматривает возможность довести число крылатых ракет большой дальности, стоящих на вооружении Сил самообороны страны, до тысяч на фоне усугубления ситуации по безопасности в азиатском регионе. Первые ракеты большой дальности могут быть приняты на вооружение уже в 2024 году.