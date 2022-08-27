Кировская область и корпорация «Туризм.РФ» заключили соглашение

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов во время посещения Александровского сада подписали соглашение между регионом и корпорацией.

Гендиректор корпорации вместе с зампредом правительства России, куратором Приволжского федерального округа Дмитрием Чернышенко посетили Кировскую область, где обсудили туристический потенциал региона и реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» совместно с главой региона.

Вице-премьер посетил набережную Грина в Кирове и Александровский сад – места притяжения горожан, где планируется выполнить масштабное благоустройство в преддверии юбилея города.

Как рассказал Дмитрий Чернышенко, Кировская область стала 45 регионом, с которым будет работать корпорация «Туризм.РФ» над развитием туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Подписание соглашения он назвал важным этапом.

«Кировская область – это благодатный край, обогативший культуру России дымковской игрушкой и красотами реки Вятки, подаривший художников братьев Васнецовых и писателя Александра Грина, а также Великорецкий крестный ход – один из крупнейших ежегодных крестных ходов России скоро будет готов принимать новых гостей. В этом году регион планирует принять около 350 тыс. туристов. А по итогам 2024 года - увеличить турпоток до 1 млн человек. Считаю, это достижимой целью с учетом предстоящего празднования 650-летия города Кирова!», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Комаров отметил, что соглашение позволит расширить инфраструктурные возможности, успешно реализовать проекты в смежных сферах.

В рамках соглашения Кировская область и корпорация «Туризм.РФ» прорабатывают вопрос совместной реализации проекта развития туристско-спортивного комплекса «Перекоп».

«Это соглашение направлено на долгосрочное взаимодействие в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Кировской области, на комплексное развитие внутреннего и въездного туризма региона, создание условий для продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем и международном рынках», – подчеркнул Александр Соколов.

Как рассказал Суханов, первым проектом корпорации в Кировской области станет спортивно-туристический комплекс «Перекоп». На территории проекта будет построена современная гостиница с конференц-залом и всей необходимой лечебно-оздоровительной инфраструктурой.

В рамках поездки Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров также посетили Свято-Успенский Трифонов мужской монастырь.