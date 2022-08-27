Космонавт рассказал, когда можно будет увидеть пролет МКС

Пролет Международной космической станции над Землей из Москвы можно будет увидеть в ближайшие несколько дней ранним утром, рассказал находящийся на станции космонавт Сергей Корсаков.

«Жаворонки, внимание! Этот пост для вас! Ну или для тех, кто ночью совсем не спит. Наступает утренняя пора видимых пролетов Международной космической станции в Центральном регионе России», – написал Корсаков в своем Telegram-канале.

Он уточнил в посте, что МКС будет видна 29 августа в 04.10 мск, 30 августа в 03.23 мск. Самый яркий пролет состоится 31 августа и будет заметен в 02.37 и в 04.10 мск. В это же время станция будет видна 2 сентября, а 1 сентября ее можно будет увидеть в 3.23 мск.

По словам Корсакова, МКС невооруженным глазом можно увидеть в виде звезды, медленно поднимающейся над западной частью неба.