Замгенсека ООН призвала Россию и США скорее начать переговоры о соглашении на замену ДСНВ

Москва и Вашингтон как можно скорее должны начать переговоры о соглашении на замену Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявила замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу по итогам Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Думаю, как можно скорее», – ответила она на вопрос, когда, Россия и США должны начать переговоры о соглашении, которое пришло бы на замену ДСНВ.

«Мы знаем, что он действителен до 2026 года. Поэтому им нужно договориться как минимум до истечения срока его действия», – передает слова Накамицу, ТАСС.

Она подчеркнула, что «иначе в мире не останется никаких ограничений».

Ранее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США привержены беспрерывной реализации Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), санкции против Москвы «полностью совместимы» с ДСНВ и «не препятствуют проведению» инспекций в США.