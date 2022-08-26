В России пообещали не забывать, что Косово – это Сербия

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26 августа, пятница | Последнее обновление — 23:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Власти Бердянска заявили об уничтожении двух беспилотников
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Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может.
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А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы.
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На некоторых реклама не действует или почти не действует. Эти люди выбирают базовый фрейм не в силу его раскрученности, а в силу того, что он, по их мнению, лучше соответствует реальности, соприкасается с ней большим количеством точек.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В России пообещали не забывать, что Косово – это Сербия
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Москва никогда не забудет, что Косово является частью Сербии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Никогда», – ответила дипломат в своем Telegram на слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара о том, что сербам следует забыть, что Косово – это Сербия.
«Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово – это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия – это Европа», – сказал Эскобар.
В Конгрессе США сравнили ситуацию в российских и американских войсках
Пока Москва увеличивает штатную численность Вооруженных сил России, у США наблюдаются проблемы с набором в армию, заявила член Палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт.
Боберт отметила, что глава российского государства Владимир Путин «подписывает указ об увеличении численности вооруженных сил на 137 тыс. человек», а у США «в то же время проблемы с набором в армию». По мнению Боберт, ВС США не учат ведению боя, а пытаются прививать псевдолиберальные ценности и демократическую парадигму, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин подписал приказ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тыс. человек, общая численность ВС России составит 1 млн 150 тыс. 628 человек. В августе СМИ сообщали, что вооруженные силы США столкнулись с нехваткой новобранцев.
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Высокоточным ударом уничтожена обстреливающая ЗАЭС американская гаубица М777 ВСУ
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В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом уничтожена гаубица М777 производства США, из которой велся обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«За прошедшие сутки Запорожская атомная электростанция дважды подвергалась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий.
В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции и еще один – в районе специального корпуса №1.
Артиллерийская позиция ВСУ, с которой велся обстрел территории атомной станции, была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено более 50 националистов и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники.
В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ в Новомихайловке ДНР и 93-й механизированной бригады ВСУ в Дибровном Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: Яковлевка, Шевченко, Соледар, Отрадное ДНР, Лозовое Херсонской области, Дергачи, Чугуев Харьковской области, Николаев и Партизанское Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 163 районах.
Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов: Соледар, Боковое ДНР, Червоная Долина Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Малиновка Запорожской области и хранилище топлива в районе Голициново Николаевской области. Также в районе Барвенково Харьковской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300», – отчитались в Минобороны.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Артемовск, Кодема, Северск, два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Кодеме и Соледаре ДНР, а также два взвода орудий «Гиацинт-Б» в районах Доброе и Зеленый Гай Николаевской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Комсомольское Донецкой народной республики, Байрак, Изюм Харьковской области, Безымянное и Степное Херсонской области. Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс» и «Ольха» в районах населенных пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1813 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4392 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5054 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что прямым попаданием «Искандера» по воинскому эшелону уничтожено свыше 200 военнослужащих ВСУ.
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Посольство напомнило Риге о захоронениях выходцев из Латвии в России
Властям Латвии не следует провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере, заявило посольство России в Риге.
Посольство отметило в Telegram, что «объявленная латвийскими властями «война» с объектами исторической памяти приобретает все более неприглядные формы». Так, «не успев расквитаться с памятниками, местные политики в обход международных обязательств и собственных обещаний вознамерились потревожить покой 137 советских солдат и офицеров, погребенных на братском воинском кладбище» в Рудбаржи.
МИД Латвии, сообщая об этом, не указал «ни причины эксгумации останков военнослужащих, ни то, какая судьба уготовлена захоронению и могилам упокоенных там воинов», а также не стал согласовывать «эти действия с российской стороной, как того требуют положения действующего межправительственного соглашения о статусе захоронений». Латвия нарушает как юридические договоренности, так и устные заверения «о неприкосновенности могил и воинских захоронений», отметило посольство.
По мнению российской стороны, «в погоне за электоральными рейтингами в преддверии осенних выборов в Сейм, движимые реваншистскими настроениями местные политики, похоже, готовы полностью поступиться этими обещаниями, равно как и общепринятыми морально-нравственными нормами и устоями».
Посольство напоминает, что «и в России есть немало захоронений, где покоятся тела выходцев из Латвии, не говоря уже о многочисленных мемориальных объектах». «До сегодняшнего дня наша страна неукоснительно и безупречно выполняла свои обязательства по обеспечению их сохранности, – сказано в сообщении. – Нужно ли нам открывать этот «ящик Пандоры» и провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере – решать только Риге».
Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.
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Болгария предложила Газпрому переговоры по поставкам газа
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Болгария готова возобновить с Газпромом переговоры по поставкам газа, ожидает от российской компании ответа в ближайшее время, заявил министр энергетики страны Росен Христов.
«Активных переговоров с Газпромом пока нет, но временное правительство направило уведомление о готовности возобновить переговоры», – передает РИА «Новости» слова министра. Он уточнил, что Болгария ожидает ответа от российской компании в пятницу или понедельник.
«Мы дали понять, что хотим начать переговоры или, вернее, продолжить их, чтобы прояснить некоторые спорные условия контракта. Мы просто отправили информацию о том, что готовы к переговорам, и попросили их возобновить контракт», – добавил Христов.
Среди предложений официального кабинета – продление срока приема оставшихся объемов газа. «Мы никак не можем израсходовать объемы газа по этому контракту», – отметил министр. Болгария, по его словам, намерена предложить Газпрому продлить срок отбора газа по истекающему в этом году контракту на 2023 год.
При этом Христов уточнил, что переговоров о подписании нового контракта не будет.
В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Теперь уже бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.
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Трасс отказалась называть Макрона другом Британии
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, заявила, что пока не знает, считать президента Франции Эммануэля Макрона другом или врагом ее страны.
На вопрос о том, является Макрон «другом или врагом», Трасс ответила: «Пока неясно». Она заявила, что в случае, если займет пост главы правительства, будет судить о Макроне «по поступкам, а не по словам». Ее соперник в борьбе за пост премьера Риши Сунак сказал, что считает Макрона другом Великобритании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Напомним, после Brexit у Великобритании и ЕС возникли конфликты по ряду вопросов. В частности, произошла «рыбная война». Когда закончило свое действие соглашение, которое регламентировало права европейских рыболовецких судов работать возле британских берегов, Лондон выдал Франции гораздо меньше новых лицензий, чем требовала французская сторона.
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Рабочие отказались сносить советские памятники на востоке Латвии
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В Балвском крае Латвии на востоке страны снос памятника партизанам Красной армии оценили в 15 тыс. евро, рабочие из других краев требуют сумму в четыре раза больше, а местные – отказываются выполнять работы, сообщает портал LSM со ссылкой на председателя Балвской краевой думы Сергея Максимова.
«Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории», – цитирует РИА «Новости» Максимова.
Памятник партизанам Красной армии в Балвском крае подлежит демонтажу и переносу в Музей оккупации Латвии, поскольку он обладает художественной ценностью.
Ранее в Алсвикской волости Латвии пропал подлежащий сносу памятник, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию.
Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.
Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
На Украине заявили о «планах Киева» построить базу НАТО в Крыму
Киев хотел бы «захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО», заявила экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова.
«Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие. <...> Он является стратегически выгодным плацдармом для контроля безопасности в Черном море», – передает РИА «Новости» слова Фроловой.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил «забрать» у России Крым «любыми средствами».
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ФСБ поймала украинского шпиона в Курске
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ФСБ задержала в Курске гражданина Украины за шпионаж в пользу украинской военной разведки, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности России <...> пресечена противоправная деятельность жителя Курска – гражданина Украины, являющегося агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах Министерства обороны для использования их против безопасности Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение ЦОС ФСБ.
По месту его жительства изъяты специальные технические средства, переданные ему украинской спецслужбой, а в персональном компьютере и мобильном телефоне обнаружены специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб.
Следственным подразделением ФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), которая предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Ранее сотрудники ФСБ задержали уроженца Харькова по подозрению в шпионаже на СБУ и передаче им данных о противниках киевского режима в России.
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Германия отказалась поставлять Украине оружие для ударов по России
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Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на издание T-Online.
Глава немецкого правительства подчеркнул, что Берлин будет действовать так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом», из-за которого поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани».
Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Шольц указывал, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера.
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В США назвали главную проблему ВСУ
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Состояние личного состава ВСУ остается важнейшей проблемой украинского командования, написал в колонке для Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.
«Важнейшая проблема <...> – несомненно, личный состав. <...> Запад может предоставить всю помощь на свете, но наделать новых украинцев он не в силах», – передает РИА «Новости» слова Хумински.
Он отметил, что для союзников Киева насущной проблемой становятся мероприятия по поддержанию боеспособности личного состава. Так, на плечи Запада должны лечь заботы о выводе украинских военнослужащих с линии фронта для оздоровительного отдыха и обучения, а затем организация их возвращения на передовую, указал Хумински.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, убыв в неизвестном направлении.
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Запорожскую АЭС отключили от украинских электросетей
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Все шесть блоков Запорожской атомной электростанции отключены от электросетей Украины, заявили в украинском государственном предприятии «Энергоатом».
В данный момент продолжается работа по подключению к сети двух реакторных блоков. При этом электроэнергия для собственных нужд завода в настоящее время поставляется по линии электропередачи из энергосистемы Украины, сообщается в Telegram-канале компании.
Кроме того, в пророссийской администрации Запорожской области косвенно подтвердили это заявление, связав отключение от украинской энергосети с регулярными обстрелами со стороны ВСУ.
Накануне власти соседней Херсонской области также сообщали о временном отключении от электричества Херсона и нескольких населенных пунктов.
Украинская госкомпания «Энергоатом» сообщила, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети республики. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее отмечал, что угрозы Украины атаковать линии электропередач, которые подключены в ЗАЭС, находятся в логике «не доставайся ты никому». Накануне Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной. Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Украинские войска выпустили 10 ракет HIMARS по Стаханову
Город Стаханов в ЛНР подвергся обстрелу со стороны украинских войск, по городу выпустили 10 ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
СЦКК сообщил, что «со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел» в 04.30 мск «с применением РСЗО HIMARS (10 ракет)». Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, передает ТАСС.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников просил у США ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS, дальность которых составляет 300 км. Пока поставки США на Украину ограничиваются управляемыми реактивными снарядами дальностью 80 км – более дешевыми и имеющимися в большем количестве. США считают, что украинским военным достаточно ракет средней дальности для РСЗО HIMARS, ракеты ATACMS намного большей дальности им не требуются.
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Foreign Affairs переврала слова Путина об украинцах
В Foreign Affairs опубликована статья двух наиболее авторитетных американских специалистов по России Анжелы Стент и Фионы Хилл, где перевраны цитаты российского лидера Владимира Путина касательно спецоперации на Украине.
«В статье есть забавные передергивания. Например, ссылка на выступление Путина перед руководителями фракций Госдумы 7 июля, где он якобы пообещал воевать до последнего украинца, которых при этом считает братьями... На самом деле Путин сказал ровно противоположное: «Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет», – приводятся слова политолога Федора Лукьянова в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».
Также говорящей является фраза о том, что «в долгосрочной перспективе США и их союзникам и партнерам следует обсудить, как реструктурировать архитектуру международной и европейской безопасности, чтобы предотвратить нападение России на других соседей, которых она считает входящими в сферу своей деятельности, пока НАТО – единственный институт, который может гарантировать безопасность Европы».
Лукьянов подтверждает, что НАТО сегодня незаменима. «Но, согласно авторам, и будущая система европейской безопасности должна быть построена без России, против России, для ее сдерживания. Четкое и ясное намерение», – отмечено в материале.
Ранее эксперты музея НАТО рассказали, что за поддержку НАТО Украина рассчитывается разрушенной экономикой, миллиардными кредитами и жизнями простых украинцев.
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Медведев объяснил отказ России от «жесткого» варианта спецоперации на Украине
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Российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Если бы ситуация была иной [и СВО не осуществлялась бы по щадящему варианту], то, как вы понимаете, эта военная кампания могла завершиться гораздо быстрее. Но были бы совершенно иные последствия для Украины», – сказал Медведев в интервью французскому телеканалу LCI, передает ТАСС.
В таком случае украинская инфраструктура была бы полностью разрушена, были бы уничтожены центры принятия решений, органы власти и т. д.
«Мы же с вами понимаем, что она [спецоперация] сейчас идет по максимально щадящему, умеренному варианту.<...> Наша страна, а также силы Донецкой народной республики и Луганской народной республики действуют только в отношении Вооруженных сил Украины», – добавил он.
Ранее зампред Совбеза заявлял, что СВО носит превентивный характер, чтобы «безумные начальники» с той стороны не атаковали Россию.
Проблемы со здоровьем Елизаветы II вынудили изменить британскую традицию
Назначение нового премьер-министра Великобритании состоится не в Букингемском дворце, как этого требует традиция, а в шотландском замке Балморал, сообщили источники.
Планировалось, что отдыхающая в Шотландии королева Елизавета II прервет отпуск для визита в Букингемский дворец. Однако, как сообщил источник Sun, из-за проблем со здоровьем «королеве рекомендовали не уезжать» в Лондон. По словам источника, «это не лучший выбор – заставлять королеву преодолевать тысячу миль туда и обратно для 48-часового визита, когда премьер-министр может сам легко добраться до Балморала». При этом Елизавета II сама собирается назначить нового премьера, а не поручать это своему сыну принцу Чарльзу, передает РИА «Новости».
В июле премьер-министр Британии Борис Джонсон позвонил королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении уйти со своего поста. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сейчас является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании.
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