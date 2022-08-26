В России пообещали не забывать, что Косово – это Сербия

Взгляд
26 августа, пятница  |  Последнее обновление — 23:57  |  vz.ru
Разделы

Как «чистая» Европа оказалась в угольной западне

Как Европа справляется с эмбарго на российский уголь Виталий Тимкив/РИА Новости
Когда Европа только хотела ввести эмбарго на российский уголь, вряд ли она рассчитывала, что окажется в такой плачевной ситуации, как сейчас. Уголь, который пришел на смену российскому, оказался опасным для ТЭС. Даже погода этим летом оказалась не на стороне европейцев. В итоге Евросоюзу необходимо провести самую серьезную и быструю трансформацию энергетического сектора с послевоенных лет. Еще один сюрприз – отказ от российского угля ударил по экологической повестке ЕС.  Подробности...
Перейти в раздел…

Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему армии потребовалось больше военных

Последний раз численность армии менялась осенью 2017 года Егор Алеев/ТАСС
Верховный главнокомандующий Владимир Путин подписал указ, по которому с нового года штатная численность российской армии превысит 2 млн человек. Из них – 1,15 млн собственно военных. Укреплять ряды армии, участвующей в спецоперации, планируется за счет профессионалов-контрактников. Какие рода войск и военные специальности требуется усилить в первую очередь? Подробности...
Перейти в раздел…

США отправляют на Украину «главнокомандующего войной»

США присвоят операции на Украине название и назначат командующего Chip Somodevilla/Pool/REUTERS
Американская миссия помощи ВСУ может получить официальное название и командование. Причем руководить этой миссией, как сообщают СМИ, будет высокопоставленный генерал. Почему Вашингтон решил пойти на такой шаг, какими задачами будет заниматься новая структура и как подобные действия США повлияют на ход боевых действий?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинское образование – это стратегия подготовки пушечного мяса против России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Реальную политику заменили пиар-кампании

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

За свой фрейм нужно бороться

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
На некоторых реклама не действует или почти не действует. Эти люди выбирают базовый фрейм не в силу его раскрученности, а в силу того, что он, по их мнению, лучше соответствует реальности, соприкасается с ней большим количеством точек. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Наступление на Николаев

США и Украина теряют союзников

Почему Украина не состоялась как государство

Перейти в раздел…

Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
Подробности...

В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
Подробности...

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
  • Воздушно-десантные войска

  • Воздушно-космические силы

  • Военно-морской флот

  • Ракетные войска стратегического назначения

  • Сухопутные войска

  • Все в равной степени
Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
  • Да, улучшилось

  • Да, ухудшилось

  • Нет, не изменилось
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Власти Бердянска заявили об уничтожении двух беспилотников
    Медведев объяснил отказ от «жесткого» варианта спецоперации на Украине Госдеп США: Пришло время забыть, что Косово – это Сербия Стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров Рабочие отказались сносить советские памятники на востоке Латвии
    Медведев объяснил нецелесообразность ликвидации Зеленского Медведев назвал основания для применения Россией ядерного оружия Украинская аферистка смогла втереться в доверие к Трампу Глобальное потепление изменило интерес НАТО к Арктике
    Медведев указал на первый библейский фактор наступления апокалипсиса Украинские войска нанесли новый удар по Запорожской АЭС Киевский чиновник не исключил принудительной эвакуации жителей столицы Стало известно новое название Coca-Cola в России

    Главная тема


    Вашингтон и Киев стремительно теряют союзников

    «отнимут все»


    В Польше испугались нового раздела из-за союза с Украиной

    контрбатарейная борьба


    В Энергодаре объяснили сложность подавления обстреливающих Запорожскую АЭС гаубиц

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как рождалась «Русская весна» на Украине

    Видео

    ход спецоперации


    «СВО войдет в анналы истории как «война беспилотников»

    отказ в шенгене


    За русофобию Россия накажет Европу рублем

    Католическая церковь


    Украина напала на папу Римского

    вооруженные силы


    Почему армии потребовалось больше военных

    экологическая повестка


    Как «чистая» Европа оказалась в угольной западне

    экстремальные методы


    Ирина Алкснис: Украинское образование готовит пушечное мясо

    соответствие реальности


    Дмитрий Орехов: За свой фрейм нужно бороться

    эпоха слова и знака


    Игорь Мальцев: Реальную политику заменили пиар-кампании

    на ваш взгляд


    Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?

    В России пообещали не забывать, что Косово – это Сербия

    26 августа 2022, 23:57

    Текст: Елизавета Булкина

    Москва никогда не забудет, что Косово является частью Сербии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Никогда», – ответила дипломат в своем Telegram на слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара о том, что сербам следует забыть, что Косово – это Сербия.

    «Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово – это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия – это Европа», – сказал Эскобар.


    В Конгрессе США сравнили ситуацию в российских и американских войсках
    		    26 августа 2022, 00:55
    Фото: Timothy L. Hale/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Пока Москва увеличивает штатную численность Вооруженных сил России, у США наблюдаются проблемы с набором в армию, заявила член Палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт.

    Боберт отметила, что глава российского государства Владимир Путин «подписывает указ об увеличении численности вооруженных сил на 137 тыс. человек», а у США «в то же время проблемы с набором в армию». По мнению Боберт, ВС США не учат ведению боя, а пытаются прививать псевдолиберальные ценности и демократическую парадигму, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин подписал приказ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тыс. человек, общая численность ВС России составит 1 млн 150 тыс. 628 человек. В августе СМИ сообщали, что вооруженные силы США столкнулись с нехваткой новобранцев.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (14)
    Высокоточным ударом уничтожена обстреливающая ЗАЭС американская гаубица М777 ВСУ
    		    26 августа 2022, 12:57
    Фото: vk.com/mil

    В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом уничтожена гаубица М777 производства США, из которой велся обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    «За прошедшие сутки Запорожская атомная электростанция дважды подвергалась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий.

    В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции и еще один – в районе специального корпуса №1.

    Артиллерийская позиция ВСУ, с которой велся обстрел территории атомной станции, была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    «Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено более 50 националистов и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники.

    В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ в Новомихайловке ДНР и 93-й механизированной бригады ВСУ в Дибровном Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий», – отметил Конашенков.

    «Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

    За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: Яковлевка, Шевченко, Соледар, Отрадное ДНР, Лозовое Херсонской области, Дергачи, Чугуев Харьковской области, Николаев и Партизанское Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 163 районах.

    Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов: Соледар, Боковое ДНР, Червоная Долина Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Малиновка Запорожской области и хранилище топлива в районе Голициново Николаевской области. Также в районе Барвенково Харьковской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300», – отчитались в Минобороны.

    «В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Артемовск, Кодема, Северск, два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Кодеме и Соледаре ДНР, а также два взвода орудий «Гиацинт-Б» в районах Доброе и Зеленый Гай Николаевской области.

    Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Комсомольское Донецкой народной республики, Байрак, Изюм Харьковской области, Безымянное и Степное Херсонской области. Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс» и «Ольха» в районах населенных пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области», – сообщил Конашенков.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1813 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4392 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5054 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне в Минобороны сообщили, что прямым попаданием «Искандера» по воинскому эшелону уничтожено свыше 200 военнослужащих ВСУ.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (23)
    Посольство напомнило Риге о захоронениях выходцев из Латвии в России

    26 августа 2022, 02:28

    Текст: Антон Антонов

    Властям Латвии не следует провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере, заявило посольство России в Риге.

    Посольство отметило в Telegram, что «объявленная латвийскими властями «война» с объектами исторической памяти приобретает все более неприглядные формы». Так, «не успев расквитаться с памятниками, местные политики в обход международных обязательств и собственных обещаний вознамерились потревожить покой 137 советских солдат и офицеров, погребенных на братском воинском кладбище» в Рудбаржи. 

    МИД Латвии, сообщая об этом, не указал «ни причины эксгумации останков военнослужащих, ни то, какая судьба уготовлена захоронению и могилам упокоенных там воинов», а также не стал согласовывать «эти действия с российской стороной, как того требуют положения действующего межправительственного соглашения о статусе захоронений». Латвия нарушает как юридические договоренности, так и устные заверения «о неприкосновенности могил и воинских захоронений», отметило посольство.

    По мнению российской стороны, «в погоне за электоральными рейтингами в преддверии осенних выборов в Сейм, движимые реваншистскими настроениями местные политики, похоже, готовы полностью поступиться этими обещаниями, равно как и общепринятыми морально-нравственными нормами и устоями».

    Посольство напоминает, что «и в России есть немало захоронений, где покоятся тела выходцев из Латвии, не говоря уже о многочисленных мемориальных объектах». «До сегодняшнего дня наша страна неукоснительно и безупречно выполняла свои обязательства по обеспечению их сохранности, – сказано в сообщении. – Нужно ли нам открывать этот «ящик Пандоры» и провоцировать полномасштабное противостояние в мемориальной сфере – решать только Риге».

    Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (36)
    Болгария предложила Газпрому переговоры по поставкам газа
    		    26 августа 2022, 14:02
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Болгария готова возобновить с Газпромом переговоры по поставкам газа, ожидает от российской компании ответа в ближайшее время, заявил министр энергетики страны Росен Христов.

    «Активных переговоров с Газпромом пока нет, но временное правительство направило уведомление о готовности возобновить переговоры», – передает РИА «Новости» слова министра. Он уточнил, что Болгария ожидает ответа от российской компании в пятницу или понедельник.

    «Мы дали понять, что хотим начать переговоры или, вернее, продолжить их, чтобы прояснить некоторые спорные условия контракта. Мы просто отправили информацию о том, что готовы к переговорам, и попросили их возобновить контракт», – добавил Христов.

    Среди предложений официального кабинета – продление срока приема оставшихся объемов газа. «Мы никак не можем израсходовать объемы газа по этому контракту», – отметил министр. Болгария, по его словам, намерена предложить Газпрому продлить срок отбора газа по истекающему в этом году контракту на 2023 год.

    При этом Христов уточнил, что переговоров о подписании нового контракта не будет.

    В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.

    В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Теперь уже бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (62)
    Трасс отказалась называть Макрона другом Британии
    		    26 августа 2022, 01:56
    Фото: kremlin.ru, Martyn Wheatley/
    Parsons Media/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, заявила, что пока не знает, считать президента Франции Эммануэля Макрона другом или врагом ее страны.

    На вопрос о том, является Макрон «другом или врагом», Трасс ответила: «Пока неясно». Она заявила, что в случае, если займет пост главы правительства, будет судить о Макроне «по поступкам, а не по словам». Ее соперник в борьбе за пост премьера Риши Сунак сказал, что считает Макрона другом Великобритании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    Напомним, после Brexit у Великобритании и ЕС возникли конфликты по ряду вопросов. В частности, произошла «рыбная война». Когда закончило свое действие соглашение, которое регламентировало права европейских рыболовецких судов работать возле британских берегов, Лондон выдал Франции гораздо меньше новых лицензий, чем требовала французская сторона.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (29)
    Рабочие отказались сносить советские памятники на востоке Латвии
    		    26 августа 2022, 17:23
    Фото: РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    В Балвском крае Латвии на востоке страны снос памятника партизанам Красной армии оценили в 15 тыс. евро, рабочие из других краев требуют сумму в четыре раза больше, а местные – отказываются выполнять работы, сообщает портал LSM со ссылкой на председателя Балвской краевой думы Сергея Максимова.

    «Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории», – цитирует РИА «Новости» Максимова.

    Памятник партизанам Красной армии в Балвском крае подлежит демонтажу и переносу в Музей оккупации Латвии, поскольку он обладает художественной ценностью.

    Ранее в Алсвикской волости Латвии пропал подлежащий сносу памятник, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию.

    Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.

    Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.

    Коментарии (34)
    На Украине заявили о «планах Киева» построить базу НАТО в Крыму

    26 августа 2022, 07:30

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Киев хотел бы «захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО», заявила экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова.

    «Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие. <...> Он является стратегически выгодным плацдармом для контроля безопасности в Черном море», – передает РИА «Новости» слова Фроловой.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил «забрать» у России Крым «любыми средствами». 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (32)
    ФСБ поймала украинского шпиона в Курске
    		    26 августа 2022, 10:00
    Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ задержала в Курске гражданина Украины за шпионаж в пользу украинской военной разведки, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    «Федеральной службой безопасности России <...> пресечена противоправная деятельность жителя Курска – гражданина Украины, являющегося агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах Министерства обороны для использования их против безопасности Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение ЦОС ФСБ.

    По месту его жительства изъяты специальные технические средства, переданные ему украинской спецслужбой, а в персональном компьютере и мобильном телефоне обнаружены специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб.

    Следственным подразделением ФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), которая предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

    Ранее сотрудники ФСБ задержали уроженца Харькова по подозрению в шпионаже на СБУ и передаче им данных о противниках киевского режима в России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (25)
    Германия отказалась поставлять Украине оружие для ударов по России
    		    26 августа 2022, 08:47
    Фото: Marcus Brandt/AP/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    «Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на издание T-Online.

    Глава немецкого правительства подчеркнул, что Берлин будет действовать так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом», из-за которого поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани». 

    Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Шольц указывал, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера.  

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (32)
    В США назвали главную проблему ВСУ
    		    26 августа 2022, 08:43
    Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Состояние личного состава ВСУ остается важнейшей проблемой украинского командования, написал в колонке для Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.

    «Важнейшая проблема <...> – несомненно, личный состав. <...> Запад может предоставить всю помощь на свете, но наделать новых украинцев он не в силах», – передает РИА «Новости» слова Хумински.

    Он отметил, что для союзников Киева насущной проблемой становятся мероприятия по поддержанию боеспособности личного состава. Так, на плечи Запада должны лечь заботы о выводе украинских военнослужащих с линии фронта для оздоровительного отдыха и обучения, а затем организация их возвращения на передовую, указал Хумински.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, убыв в неизвестном направлении.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (27)
    Запорожскую АЭС отключили от украинских электросетей
    		    26 августа 2022, 11:06
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Все шесть блоков Запорожской атомной электростанции отключены от электросетей Украины, заявили в украинском государственном предприятии «Энергоатом».

    В данный момент продолжается работа по подключению к сети двух реакторных блоков. При этом электроэнергия для собственных нужд завода в настоящее время поставляется по линии электропередачи из энергосистемы Украины, сообщается в Telegram-канале компании.

    Кроме того, в пророссийской администрации Запорожской области косвенно подтвердили это заявление, связав отключение от украинской энергосети с регулярными обстрелами со стороны ВСУ.

    Накануне власти соседней Херсонской области также сообщали о временном отключении от электричества Херсона и нескольких населенных пунктов.

    Украинская госкомпания «Энергоатом» сообщила, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети республики. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее отмечал, что угрозы Украины атаковать линии электропередач, которые подключены в ЗАЭС, находятся в логике «не доставайся ты никому». Накануне Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной. Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

    Коментарии (15)
    Украинские войска выпустили 10 ракет HIMARS по Стаханову
    		    26 августа 2022, 06:50
    Фото: U.S. Marines/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Город Стаханов в ЛНР подвергся обстрелу со стороны украинских войск, по городу выпустили 10 ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    СЦКК сообщил, что «со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел» в 04.30 мск «с применением РСЗО HIMARS (10 ракет)». Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, передает ТАСС.

    Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников просил у США ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS, дальность которых составляет 300 км. Пока поставки США на Украину ограничиваются управляемыми реактивными снарядами дальностью 80 км – более дешевыми и имеющимися в большем количестве. США считают, что украинским военным достаточно ракет средней дальности для РСЗО HIMARS, ракеты ATACMS намного большей дальности им не требуются.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (9)
    Foreign Affairs переврала слова Путина об украинцах

    26 августа 2022, 14:47

    Текст: Александра Юдина

    В Foreign Affairs опубликована статья двух наиболее авторитетных американских специалистов по России Анжелы Стент и Фионы Хилл, где перевраны цитаты российского лидера Владимира Путина касательно спецоперации на Украине.

    «В статье есть забавные передергивания. Например, ссылка на выступление Путина перед руководителями фракций Госдумы 7 июля, где он якобы пообещал воевать до последнего украинца, которых при этом считает братьями... На самом деле Путин сказал ровно противоположное: «Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет», – приводятся слова политолога Федора Лукьянова в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Также говорящей является фраза о том, что «в долгосрочной перспективе США и их союзникам и партнерам следует обсудить, как реструктурировать архитектуру международной и европейской безопасности, чтобы предотвратить нападение России на других соседей, которых она считает входящими в сферу своей деятельности, пока НАТО – единственный институт, который может гарантировать безопасность Европы».

    Лукьянов подтверждает, что НАТО сегодня незаменима. «Но, согласно авторам, и будущая система европейской безопасности должна быть построена без России, против России, для ее сдерживания. Четкое и ясное намерение», – отмечено в материале.

    Ранее эксперты музея НАТО рассказали, что за поддержку НАТО Украина рассчитывается разрушенной экономикой, миллиардными кредитами и жизнями простых украинцев.  

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (15)
    Медведев объяснил отказ России от «жесткого» варианта спецоперации на Украине
    		    26 августа 2022, 21:10
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Если бы ситуация была иной [и СВО не осуществлялась бы по щадящему варианту], то, как вы понимаете, эта военная кампания могла завершиться гораздо быстрее. Но были бы совершенно иные последствия для Украины», – сказал Медведев в интервью французскому телеканалу LCI, передает ТАСС.

    В таком случае украинская инфраструктура была бы полностью разрушена, были бы уничтожены центры принятия решений, органы власти и т. д.

    «Мы же с вами понимаем, что она [спецоперация] сейчас идет по максимально щадящему, умеренному варианту.<...> Наша страна, а также силы Донецкой народной республики и Луганской народной республики действуют только в отношении Вооруженных сил Украины», – добавил он.

    Ранее зампред Совбеза заявлял, что СВО носит превентивный характер, чтобы «безумные начальники» с той стороны не атаковали Россию.

    Коментарии (37)
    Проблемы со здоровьем Елизаветы II вынудили изменить британскую традицию

    26 августа 2022, 02:40

    Текст: Антон Антонов

    Назначение нового премьер-министра Великобритании состоится не в Букингемском дворце, как этого требует традиция, а в шотландском замке Балморал, сообщили источники.

    Планировалось, что отдыхающая в Шотландии королева Елизавета II прервет отпуск для визита в Букингемский дворец. Однако, как сообщил источник Sun, из-за проблем со здоровьем «королеве рекомендовали не уезжать» в Лондон. По словам источника, «это не лучший выбор – заставлять королеву преодолевать тысячу миль туда и обратно для 48-часового визита, когда премьер-министр может сам легко добраться до Балморала». При этом Елизавета II сама собирается назначить нового премьера, а не поручать это своему сыну принцу Чарльзу, передает РИА «Новости».

    В июле премьер-министр Британии Борис Джонсон позвонил королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении уйти со своего поста. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сейчас является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (21)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •