В немецком Любеке решили отключить ночную подсветку зданий для экономии

Ради экономии электроэнергии в немецком городе Любек принято решение отключить ночное освещение общественных зданий с 29 августа, сообщили власти на официальном интернет-портале города.

«Ганзейский город Любек отключит наружное освещение общественных зданий с понедельника, 29 августа. Желающие полюбоваться историческими зданиями города в сиянии ночных огней смогут сделать это в субботу, 27 августа, во время Ночи музеев, а в последний раз - в ночь на понедельник, 29 августа», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Власти города добавили, что таким образом решили внести свой вклад в реализацию правил энергосбережения, принятых федеральным правительством. Подсветка будет отключена у кафедрального собора, церкви Святого Иакова и Святой Екатерины, музейной гавани и старого маяка Травемюнде.

«Поскольку мы знаем, что многие жители и гости нашего города не желают отказываться от вечернего вида на подсвеченный исторический силуэт старого города, эти меры, конечно, дались нам нелегко. Тем не менее, мы, как муниципалитет, должны делать все возможное для экономии энергии», – прокомментировал ситуацию мэр Любека Ян Линденау.

Ранее сообщалось, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.