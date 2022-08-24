Юрист: Штрафы не остановили бывшего мэра Екатеринбурга от дискредитации армии

«В отношении Ройзмана нужно действовать строго в соответствии с законом, который для всех один. Ройзман, по сути, сам добивался, чтобы его задержали, поскольку продолжал в публичных выступлениях в резком тоне дискредитировать наши Вооруженные силы», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Виталий Серуканов. Ранее бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали по обвинению в распространении фейков о российской армии.

«Бывшего мэра Екатеринбурга не пугала судьба коллег по оппозиционному несистемному лагерю: Ильи Яшина, Владимира Кара-Мурзы (оба признаны иноагентами и привлекались к ответственности за дискредитацию ВС РФ). Вероятно, Ройзман полагал, что выбивается из этого ряда и останется безнаказанным, поскольку сам себя он считает популярным политиком», – считает юрист, экс-сотрудник Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК*) Виталий Серуканов.

Напомним, в среду утром бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали на двое суток по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил, сообщил его адвокат Владислав Идамжапов. Ранее в этом году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана по статье 20.3.3 КоАП – за дискредитацию Вооруженных сил России в социальных сетях. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Кроме того, он был оштрафован на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти.

«Если ситуацию пустить на самотек, Ройзман будет и впредь провоцировать свое окружение на нарушение закона. Ведь на него уже составляли административные протоколы за дискредитацию армии, но это нисколько не остановило бывшего мэра. Скорее, наоборот: он упивался тем, что отделывается штрафами. Как мы знаем, у Ройзмана нет проблем с деньгами», – отметил собеседник.

По этой причине, скорее всего, бывший мэр будет теперь на время следствия отправлен в СИЗО, а не под домашний арест, предполагает Серуканов. «Однако, каким окажется в итоге приговор, прогнозировать сложно. Не исключено, что Ройзман каким-то образом избежит тюремного заключения, хотя полностью безнаказанным уже не останется», – сказал эксперт.

«До сих пор бывший мэр пользовался поддержкой части екатеринбургских несистемных элит, которые и сейчас негласно, за кулисами, оказывают ему поддержку. Поэтому не нужно как раньше бить по хвостам, надо сразу решить проблему на основе закона», – призывает Серуканов.