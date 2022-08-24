Ройзмана решили отправить для следственных действий в Москву

Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана, задержанного по статье о дискредитации Вооруженных сил России, планируется доставить в Москву для следственных действий.

В столичном ГУ МВД указали, что в отношении задержанного в Екатеринбурге мужчины возбудили дело по статье о дискредитации ВС России. Он, по данным ведомства, опубликовал в Сети видео, «содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан», цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В ГУ МВД не раскрывают имени задержанного, источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Ройзмане.

«Подозреваемый задержан в городе Екатеринбурге и будет доставлен в город Москву для проведения следственных действий», – сообщили в ГУ МВД.

Между тем адвокат экс-чиновника Владислав Идамжапов заявил, что Ройзмана отвезли на допрос.

«Ничего не было обнаружено – никаких ценностей, никаких денежных средств, никакого имущества. Его сейчас повезут в главное следственное управление МВД по Свердловской Области. Будут дальнейшие следственные действия, допросы», – пояснил защитник.

Ранее источник сообщал, что в Ройзмана при обыске обнаружили визитки иностранных политиков, дипломатов, в том числе визитку бывшего руководителя СБУ Игоря Смешко.

Напомним, обыски прошли в квартире Ройзмана, в его фонде и в музее Невьянской иконы.

Ранее в экстренных службах сообщили, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан в рамках уголовного дела за дискредитацию российской армии. Позже в экстренных службах региона сообщили, что сотрудники правоохранительных органов начали проводить обыски в квартире Ройзмана, в офисах его частного музея Невьянской иконы и фонда. Ройзман из окна своей квартиры выступил с утверждением, что уголовное дело в отношении него о дискредитации Вооруженных сил России было возбуждено в Москве.

Напомним, в 2022 году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию Вооруженных сил России в социальных сетях по статье 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Также он был оштрафован на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.