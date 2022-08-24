ВСУ подорвали столб ЛЭП в пригороде Мелитополя

На одной из линий электропередачи в пригороде Мелитополя сработало взрывное устройство, поврежден один из опорных столбов, при этом подача электроэнергии не нарушена.

В результате диверсионной акции один из столбов вырвало с цементной основы, но он не упал и находится в накрененном положении. ЛЭП, на которой был совершен теракт, ведет не только в Мелитополь, но и дальше в Крым, передает корреспондент РИА «Новости».

«Для такого подрыва, вероятней всего, было заложено несколько килограммов взрывчатки. Это не первый случай. Около двух недель назад террористы взорвали одну из ЛЭП, и еще четыре взрывных устройства удалось обнаружить и обезвредить», – рассказал сотрудник российского силового ведомства на месте теракта.

В скором времени ожидается, что на место подрыва прибудет ремонтная бригада для устранения повреждений.

ВСУ не впервые атаковали территорию ЛЭП в Мелитополе. Так, 19 августа была подорвана одна из опор, но подача электричества не прервалась. При осмотре территории на одной из трех оставшихся опор была найдена еще одна взрывчатка с таймером. Взрывотехники разминировали и уничтожили бомбу.