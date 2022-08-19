При пожаре в шахте метро возле станции «Сокольники» в Москве пострадал человек

Возгорание и пожар произошли в шахте метро в районе станции «Сокольники» столичного метрополитена, пострадал один человек.

На место предполагаемого возгорания в шахте метро в районе станции «Сокольники» выехали несколько бригад скорой помощи, уже известно о нескольких пострадавших, передает канал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Рядом со станцией метро «Сокольники» в настоящий момент ведется прокладка восточной части Большой кольцевой линии.

В московском главке МЧС уточнили, что возгорание произошло на минус первом этаже деревянного обрешетника на площади 50 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные ликвидировали пламя в 13.45. В результате происшествия пострадал один человек.

Ранее москвичи и гости столицы с раннего утра четверга жаловались на запах дыма от природных пожаров в Рязанской области, в некоторых районах мегаполиса отмечается смог.