Производитель шоколада Lindt покинул российский рынок

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprungli полностью уходит с российского рынка, заявили в компании.

«Вслед за своим объявлением от 9 марта 2022 года группа Lindt & Sprungli решила покинуть российский рынок. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с местными правилами», – приводит РИА «Новости» сообщение компании.

Ранее 9 марта компания Lindt & Sprungli объявила о закрытии восьми магазинов, которые у нее есть в стране, и приостановила поставки.

До этого финский производитель шоколада и хлебобулочных изделий Fazer заявил о смене юридического наименования компании на ООО «Хлебный дом», чтобы продолжить работу на территории России.

Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.

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