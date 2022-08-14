Сухогруз Razoni встал на якорь около сирийского порта Тартус

Сухогруз Razoni, перевозящий украинское зерно под флагом Сьерра-Леоне, встал на якорь рядом с портом Сирии Тартус, сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters.

Об этом передает ТАСС.

В четверг Reuters сообщал, что первое судно с зерном, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки – сухогруз Razoni – спустя 11 дней в море прибыло в порт Турции после отказа Ливана от покупки.

Ранее стало известно, что сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне не будет заходить 9 августа, как планировалось, в северный ливанский порт Триполи из-за отказа заказчика от кукурузы.

Сухогруз Razoni груженный почти 27 тыс. тонн кукурузы, вышел из порта Одессы 1 августа. К якорной стоянке у стамбульского района Сарыер он прибыл в 21.00 в прошлый вторник. После досмотра, проведенного в среду инспекционной группой Совместного координационного центра (СКЦ), балкер вошел в пролив Босфор.

В прошлую субботу стало известно, что Сухогруз Razoni, плавающий под флагом Сьерра-Леоне, прибудет в северный ливанский порт Триполи во вторник утром.