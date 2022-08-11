Высокоэффективную систему очистки стоков запустили на «Томскнефтехиме»

Проект позволил в девять раз снизить объем загрязняющих веществ в стоках производства мономеров и на четверть снизить нагрузку предприятия «Томскнефтехим» на городские очистные сооружения.

Строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) позволило создать на предприятии эффективную многоступенчатую систему очистки сточных вод, поступающих от производства этилена и пропилена. На новых ЛОС «Томскнефтехима» стоки проходят через пятиступенчатую систему физико-химической очистки, во время которой последовательно идет снижение концентраций специфических химически стойких загрязняющих веществ. Далее очищенные стоки предприятия передаются на городские очистные сооружения. В процессе очистки стоков не образуются отходы. «СИБУР» инвестировал в строительство ЛОС 1,9 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте правительства Томской области.

Исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур назвал проект локальных очистных сооружений важным не только для компании, но и для региона.

«Реализация проекта еще раз подтвердила, что «СИБУР» придерживается самых высоких стандартов в качестве продукции, культуре производства и в защите природы. Соглашение региона с нефтехимическим холдингом дает результаты – инвестиции компании в объект составили 1,9 млрд рублей, здесь созданы новые рабочие места. А в июне на Петербургском международном экономическом форуме мы обсудили с руководством «СИБУРа» планы по дальнейшему развитию производства, инвестициям в охрану окружающей среды и договорились о продолжении сотрудничества, которое помогает раскрыть огромный потенциал томской промышленности», – отметил Мазур.

В свою очередь председатель правления, гендиректор «СИБУРа» Михаил Карималов отметил, что вклад компании в устойчивое развитие не менее важен, чем инвестиции в развитие новых мощностей.

В поставках оборудования, строительных, монтажных и пусконаладочных работах участвовали 24 российских компании, в том числе из Томской области. Уровень локализации оборудования превысил 90%.