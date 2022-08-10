Мать задержали за продажу семилетнего сына в Екатеринбурге

В Екатеринбурге местная жительница продала собственного сына за 300 тыс. рублей, ей предъявили обвинение, сообщили в региональном следственном управлении СК.

В конце июля безработная 36-летняя женщина опубликовала объявление в соцсетях о том, что передаст своего семилетнего сына в другую семью. В переписке с «потенциальной покупательницей» она заявила, что продаст мальчика за 300 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

С обвиняемой связались полицейские и волонтеры организации по борьбе с торговлей людьми «Альтернатива». Один из добровольцев связался с женщиной, они договорились обсудить «сделку» – оперативный эксперимент – в торговом центре.

«Мы до конца надеялись, что эта история вымысел, чья-то дурацкая шутка или попытки мошенников завладеть деньгами. Однако когда наша группа уже в Екатеринбурге вместе с сотрудниками из отдела по борьбе с организованной преступностью выехали на сделку, то стали свидетелями продажи мальчика. Наргиза получила деньги и отдала ребенка неизвестному ей человеку», – рассказали в «Альтернативе».

Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что ведомство начало готовиться к эксперименту как только получило сообщение о продаже ребенка.

«9 августа в одном из екатеринбургских торговых центров подозреваемой была передана часть ранее оговоренной денежной суммы, после чего женщину задержали с поличным непосредственно после получения указанных денег. В роли покупателя ребенка выступила жительница Москвы, которая представила предоплату», – сказал Горелых.

Он пояснил, что перед «сделкой» «покупатель» и продавец переписывались около трех недель. Сама задержанная не привлекалась к уголовной ответственности, но в отношении нее возбуждалось административное дело за незаконную торговлю этиловым спиртом.

«Глава семьи якобы не знал о криминальной «сделке» супруги», – добавил Горелых.

Задержанная пояснила, что пошла на такой шаг из-за тяжелого материального положения. Ее супруг заявил, что получает доход в размере 120 тыс. рублей в месяц, семья живет в двухкомнатной квартире и строит свой дом.

Также в семье есть еще двое детей – младшая дочь и старший сын. Задержанная созналась в содеянном. Обвинение предъявили по статье «Торговля в отношении несовершеннолетнего». В СК намерены ходатайствовать об аресте подозреваемой.

Ранее следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия.